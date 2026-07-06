제10대 예산군의회, 원구성 완료

큰사진보기 ▲제10대 예산군의회 의원 11명이 2일 개원식 뒤 기념사진을 찍고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

제10대 예산군의회가 의장단과 상임위원회 구성을 모두 마무리하고 본격적인 의정활동에 돌입했다.군의회는 2일 제324회 임시회 제1차 본회의를 열어 전반기 의장과 부의장을 선출한 데 이어 개원식을 개최했으며, 3일 열린 제2차 본회의에서는 상임위원장 선거를 실시해 원 구성을 모두 마쳤다.이날 의장 선거는 지방자치법에 따라 최다선 의원이자 연장자인 임애민 의원이 의장직무대행을 맡아 진행했다. 의장 후보로 단독 등록한 박중수 의원은 재적 의원 11명 전원이 참여한 무기명 투표에서 11표를 모두 얻어 제10대 예산군의회 전반기 의장에 선출됐다.이어 박 의장이 회의를 주재한 가운데 실시된 부의장 선거에서는 단독 출마한 임애민 의원이 재석 의원 11명의 만장일치를 받아 부의장으로 당선됐다.의장 후보 정견 발표에서 박 의장은 "지금 예산군은 지역소멸 위기를 극복하고 새로운 도약의 발판을 마련해야 하는 중대한 전환점에 서 있다"며 "지금 우리에게 가장 필요한 것은 반목과 갈등이 아닌 서로를 포용하는 소통과 화합의 리더십"이라고 강조했다.박 의장은 후보 정견 발표에서 의장으로 선출될 경우 반드시 실천할 과제로 '군민 중심의 열린 소통'과 '협치와 화합의 의회'를 제시했다.그는 "군민의 작은 목소리도 놓치지 않고 경청하며 현장의 요구를 정책으로 담아내는 따뜻한 의회를 만들겠다"며 "당을 떠나 동료 의원 한 분 한 분의 전문성을 존중하고 집행부와는 건전한 견제 속에서도 군민 복리 증진을 위해 긴밀히 협력하는 생산적인 의회를 이끌겠다"고 밝혔다.이어 "가장 낮은 자세로 군민을 섬기고 가장 높은 책임감으로 예산군의회의 화합을 이뤄 내겠다"고 다짐했다.또, 그는 당선 뒤 밝힌 소감에서 "의회의 주인공은 의장 한 사람이 아니라 동료 의원들과 군민"이라며 "항상 낮은 자세로 경청하고 공정하게 의회를 운영해 의원들이 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 든든한 지원군이 되겠다"고 밝혔다.부의장 후보 정견 발표에 나선 임애민 의원은 "부의장은 의장을 보좌하고 의원 간 소통과 협력을 이끌어 의회가 군민의 신뢰를 받을 수 있도록 뒷받침하는 자리"라며 "특정 지역이나 개인의 이익보다 예산군 전체의 발전과 군민의 행복을 최우선 가치로 삼겠다"고 밝혔다.또한 "의원 한 분 한 분의 의견을 존중하고 서로 배려하며 협력하는 화합의 의회를 만들고, 집행부에 대해 합리적인 견제와 정책 대안을 제시하는 생산적인 의회를 구현하겠다"며 "군민의 세금이 올바르게 사용되는지 꼼꼼히 살피고 지역 현안 해결과 미래 성장동력 확보를 위해 의원들과 함께 지혜를 모으겠다"고 말했다.군의회는 이날 오후 개원식을 열고 의원선서를 시작으로 제10대 의회의 힘찬 출발을 알렸다. 이어 3일 열린 제2차 본회의에서는 상임위원장 선거를 실시해 의회운영위원장에 이정순 의원, 산업건설위원장에 김영진 의원, 행정복지위원장에 이길원 의원을 각각 선출했다.이로써 제10대 군의회는 의장단과 상임위원회 구성을 모두 마무리하고 본격적인 의정활동 체제를 갖추게 됐다.