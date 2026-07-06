민경선, 항공우주 산학융합 시동… "첨단산업으로 고양 미래 먹거리 만든다"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 6일 한국항공대학교 항공우주센터 비전홀에서 한국항공대학교와 공동으로 개최한 ‘항공우주 산학융합 거점도시 비전 선포식’에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 6일 한국항공대학교 항공우주센터 비전홀에서 한국항공대학교(총장 허희영)와 공동으로 ‘항공우주 산학융합 거점도시 비전 선포식’을 개최했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 6일 한국항공대학교 항공우주센터 비전홀에서 한국항공대학교와 공동으로 개최한 ‘항공우주 산학융합 거점도시 비전 선포식’에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 민선 9기 핵심 시정 방향으로 제시한 '첨단산업 유치를 통한 신성장 동력 확보와 일자리 창출'을 구체화하는 첫 산업 비전을 내놓았다.고양특례시는 6일 한국항공대학교와 공동으로 한국항공대 항공우주센터 비전홀에서 '항공우주 산학융합 거점도시 비전 선포식'을 개최했다. 이번 행사는 민경선 시장이 취임 이후 처음으로 항공우주산업 육성 전략을 공식화한 자리이자, 선거 과정에서 제시했던 첨단산업 중심 자족도시 구상을 본격 실행 단계로 옮긴 신호탄이라는 점에서 의미가 있다.이날 행사에는 민경선 시장과 허희영 한국항공대 총장을 비롯해 한준호 국회의원, 정승렬 국민대학교 총장, 성정석 동국대 바이오메디캠퍼스(BMC) 부총장, 항공우주 분야 기업·연구기관 관계자 등이 참석했다.고양특례시는 이날 △백석업무단지 내 항공우주 산학융합센터 조성 △글로벌 교육·연구 네트워크 확대 △지·산·학·연 혁신 생태계 구축 등을 핵심으로 하는 항공우주산업 육성 청사진을 발표했다.민경선 시장은 환영사에서 "고양시는 항공우주와 미래 모빌리티 산업을 선도할 수 있는 최적의 인프라를 갖춘 도시"라며 "백석업무단지에 조성될 항공우주 산학융합센터를 중심으로 관련 산업을 집중 육성하겠다"고 밝혔다.이어 "지자체와 기업, 대학, 연구기관이 원팀(One-Team)이 돼 미래 인재가 모이고 첨단산업이 자연스럽게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "고양시가 대한민국을 넘어 글로벌 항공우주 거점도시로 자리매김할 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 강조했다.허희영 총장도 "고양시와 경기도의 정책 의지가 확고한 만큼 한국항공대의 모든 역량을 산학협력에 집중하겠다"며 지역과 대학이 함께 성장하는 모델을 만들겠다고 화답했다.이번 비전 선포식은 민경선 시장이 선거운동 기간부터 강조해 온 산업도시 전환 전략의 연장선에 있다.민 시장은 후보 시절 "고양은 더 이상 베드타운에 머물러서는 안 된다"며 AI와 항공우주 등 첨단산업을 육성해 양질의 일자리를 만드는 자족도시로 전환하겠다는 구상을 핵심 공약으로 제시했다. 특히 백석동 요진업무빌딩을 활용한 '글로벌 첨단 산학융합센터'와 한국항공대를 중심으로 한 항공우주 클러스터 조성을 약속하며, 이를 통해 기업과 연구기관, 대학이 집적된 혁신 생태계를 구축하겠다고 밝혀왔다.이날 발표된 '백석업무단지 항공우주 산학융합센터' 역시 당시 민경선 시장 공약의 핵심 내용을 시정 과제로 구체화한 것이다.고양시는 이미 방송영상, 전시·컨벤션(MICE), 바이오산업 기반을 갖추고 있지만, 상대적으로 제조업과 첨단산업 기반은 취약하다는 평가를 받아왔다. 민선 9기 들어 항공우주와 미래모빌리티를 새로운 성장축으로 육성하려는 것은 이러한 산업구조를 바꾸고 기업 유치와 청년 일자리 확대를 동시에 노리는 전략으로 풀이된다.다만 산학융합센터 조성과 기업 유치, 연구개발 생태계 구축이 실질적인 투자와 고용으로 이어지기 위해서는 정부 및 경기도 지원, 민간 투자 유치, 지속적인 산학 협력이 뒷받침돼야 한다는 과제도 남아 있다.결국 이날 비전 선포식은 단순한 선언을 넘어 민선 9기 고양시가 '첨단산업을 통한 성장과 일자리 창출'이라는 시정 목표를 얼마나 현실화할 수 있을지를 가늠하는 첫 시험대가 될 것으로 보인다.