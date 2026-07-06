흰 복면으로 얼굴 가린 백인 우월주의자들, 미국 독립기념일에 수도 전역 행진

큰사진보기 ▲버검 장관이 불법 집회가 아님을 공인한 애국전선은 제250주년 독립기념일을 맞아 400여 명의 회원이 워싱턴D.C. 곳곳을 행진했다. 로이터통신의 보도에 따르면 카키색 바지와 모자, 파란색 셔츠, 흰색 얼굴 가리개, 선글라스로 복장을 일치한 채로 북소리에 맞춰서 수도 전역을 행진했다. ⓒ 애국전선 누리집 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲이에 에드 마키 메사추세츠주 연방상원의원(민주당)은 자신의 X에 행진 영상을 공유하며 "우리는 백인 민족주의자들이 우리 수도에서 행진하는 것을 보고 침묵할 수 없다"며 "매사추세츠에서 워싱턴 D.C.에 이르기까지 증오와 편견은 이곳에 발 붙일 곳이 없다"고 비판했다. ⓒ 에드 마키 의원 X 갈무리 관련사진보기

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더그 버검 미국 내무장관이 백인 우월주의자들의 집회를 두고 '표현의 자유'를 이유로 집회를 막을 이유가 없었다고 발언했다.버검 내무장관은 5일(현지시간) CNN과의 인터뷰에서 백일 우월주의 단체인 '애국전선(Patriot Front)' 회원들이 지난 4일, 수도 워싱턴 D.C.에서 집회를 열고 행진을 연 것을 두고 "비록 민주주의를 혼란스럽게 만들더라도 표현의 자유는 보장되어야 한다"고 말했다.그는 애국전선의 백인 우월주의적이고 반이민적인 이념에 대해선 "결코 동의할 수 없다"면서도 "그들이 불법적인 행위를 한 것은 아니다"라고 설명했다. 버검 내무장관은 "도널드 트럼프 대통령을 비판하는 시위대 또한 표현의 자유 덕분에 시위를 지속하고 있다"고도 덧붙였다.버검 장관이 불법 집회가 아님을 공인한 애국전선은 제250주년 독립기념일을 맞아 400여 명의 회원이 워싱턴D.C. 곳곳을 행진했다. 로이터통신의 보도에 따르면 카키색 바지와 모자, 파란색 셔츠, 흰색 얼굴 가리개, 선글라스로 복장을 일치한 채로 북소리에 맞춰서 수도 전역을 행진했다.이들은 여러 깃발을 들고 있었으나 정작 미국 국기인 성조기는 발견할 수 없었다고 매체는 전했다. 단체의 자체적인 깃발과 백인 우월주의자의 상징인 남부연합기, 그 외 변형된 성조기 등을 든 이들은 때때로 "미국을 되찾자!(Reclaim America!)"고 외치며 행진했다.이들의 행진에 대해 워싱턴 D.C. 경찰국은 "개인이 평화적으로 자신의 견해를 표현할 권리를 인정하며, 워싱턴 D.C. 주민과 방문객의 공공 안전과 보안을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다"라고 대변인을 통해 입장을 밝혔다.이에 에드 마키 메사추세츠주 연방상원의원(민주당)은 자신의 X에 행진 영상을 공유하며 "우리는 백인 민족주의자들이 우리 수도에서 행진하는 것을 보고 침묵할 수 없다"며 "매사추세츠에서 워싱턴 D.C.에 이르기까지 증오와 편견은 이곳에 발 붙일 곳이 없다"고 비판했다.애국전선은 2017년 버지니아주 샬러츠빌에서 발생한 유혈 사태를 초래한 '우익 연합(Unite the Right)' 집회 이후 결성된 단체다. 당시 백인 우월주의자 중 한 명인 제임스 알렉스 필즈 주니어는 자신의 차를 몰고 군중 속으로 돌진하여 32세의 헤더 헤이어를 살해했다.해당 단체가 누리집에 공개한 성명을 살펴보면 이들은 민주주의를 부정하고, 유럽인의 혈통에 기반한 백인 민족주의 국가로 미국을 재건설해야 한다고 주장하고 있다. 성명은 "민주주의는 이 한때 위대했던 국가를 저버렸다"면서 "기존의 선거 정치 바깥에서 새롭게 국가를 조직하는 것이 필요하다"며 대의민주주의 자체를 배척하고 있다.또한 "유럽의 다양한 국가와 문화로부터 정복의 불길 속에서 새로운 국가가 탄생했다"면서 "미국인이 된다는 것은 정복자, 개척자, 탐험가의 후손이 되는 것이다. 이 고유한 정체성은 우리 조상들이 우리에게 물려주었으며, 이 민족적 정신은 우리의 피 속에 확고하게 뿌리내려 있다"며 백인의 혈통만이 정체성의 유일한 근원이라고 주장하고 있다.특히 "외국 태생인 사람들은 국가가 점유한 땅 내에서 시민적 지위를 가질 수 있고 충실한 시민일 수도 있지만, 미국인은 아닐 수 있다. 미국 민족 구성원의 자격은 잉크가 아니라 피를 통해 상속된다"며 "미국에서 태어난 이들조차도 여전히 외국인일 수 있다. 민족성은 우리의 건국 혈통이 아닌 자들, 그리고 우리 더 큰 문명과 유럽 디아스포라에 깃든 공통의 정신을 공유하지 않는 자들에게 부여될 수 없다"며 시민권과 별개로 백인만이 미국인이라고 주장하는 등 백인 우월주의를 강조하고 있다.전직 국토안보부 고위관료인 존 코헨은 <로이터통신>에 "애국전선은 백인 우월주의와 반이민 이념을 내세우면서도 스스로를 주류 단체로 포장하려 한다"며 "그들이 독립기념일이나 다른 국경일 행사 기간 동안 공개 시위에 참여할 수 있다고 느끼는 것은 미국이 현재 백인 우월주의와 관련하여 직면하고 있는 문제들을 극명하게 보여주는 사례"라고 우려를 표했다.조지 워싱턴 대학교에서 극단주의를 연구하는 루크 바움가르트너 또한 같은 매체에 "애국전선은 근본적으로 백인 우월주의 단체이며, 기습 행진, 전단지 배포 행사, 시위, 고속도로에 현수막을 내거는 등의 공개적인 활동을 통해 미국은 백인만을 위한, 백인에 의한 국가라는 메시지를 퍼뜨리려 하고 있다"고 설명했다.