'귀여운 할머니'가 꿈인 사장님이 '삽교'를 택한 이유

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큰사진보기 ▲충남 예산군 예산읍 임성로에 위치한 '수상한 정원' 매장에서 정명옥 대표가 자신이 아끼는 커다란 곰인형을 품에 안고 환한 미소를 짓고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲실내 정원을 연상케 하는 초록빛 식물들과 다양한 인형, 의류, 생활소품들이 매장 곳곳에 배치돼 따뜻한 작업실 분위기를 자아낸다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명옥 대표가 책장 앞에서 나무로 만든 피노키오 목각 인형의 줄을 조절하며 해맑은 표정으로 이야기를 이어가고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲'수상한 정원'의 투명한 유리문에는 전시, 수업, 공간대여 등 지역 주민과 귀촌인들을 위한 문화 사랑방 역할을 알리는 안내문이 붙어 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

"귀여운 할머니."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

문을 열자 가장 먼저 초록빛 식물들이 시선을 붙든다. 창가에는 손뜨개 컵받침과 작은 화분이 햇살을 머금은 채 걸려 있고, 오래된 철제 바구니에는 형형색색의 패브릭 소품들이 담겨 있다. 빈티지 원목 장식장에는 세월의 흔적이 묻은 찻잔과 곰 인형, 오래된 그림 액자가 나란히 놓여 있고, 한쪽 벽을 가득 메운 책장에는 식물과 정원, 디자인 관련 서적들이 빼곡하다. 천장에서는 따뜻한 조명이 공간을 비추고, 곳곳에 놓인 초록 식물들은 마치 실내 정원에 들어온 듯한 분위기를 만든다.충남 예산군 예산읍 분수광장에서 '추사의 거리'를 관통하는 골목 상가 길이 끝나는 지점(임성로 14)에 자리한 '수상한 정원'은 처음부터 무엇을 파는 곳인지 쉽게 설명하기 어려운 공간이다. 손뜨개 제품과 빈티지 의류, 생활 소품, 책, 화분, 인형, 식물까지 장르를 가리지 않는다. 오래된 물건과 새 물건, 식물과 책, 생활용품과 예술 작품이 자연스럽게 어우러져 하나의 풍경을 만든다. 상품을 진열한 매장이라기보다 누군가의 취향을 통째로 옮겨놓은 작업실에 더 가깝다.지난 6월 29일 이곳에서 만난 정명옥 대표는 책장 앞에서 오래된 목각 인형을 들어 보이며 환하게 웃었다. 조금 전까지는 손님에게 차를 내주고, 잠시 뒤에는 식물의 잎을 정리하며 공간 곳곳을 분주하게 오간다. 하지만 정작 본인은 "사람이 너무 많이 오는 건 오히려 부담스럽다"고 말한다.그 때문일까. 실제로 '수상한 정원'에는 간판이 없다. "간판이 없어도 찾아올 사람은 다 찾아옵니다"라는 그의 말처럼 이곳은 소문을 듣고 찾아온 사람들의 발길이 이어지는 공간이다. 화려한 홍보 대신 취향이 사람을 부르고, 사람이 또 다른 사람을 데려온다.정 대표는 "여기는 물건도 팔지만 사람들이 만나고 쉬고 배우는 공간"이라며 '수상한 정원'이 여느 일반 잡화점이 아니라는 점을 강조한다. 그는 '수상한 정원'을 지역 주민과 귀촌인들의 독서모임과 뜨개질 모임, 그림 모임, 글라스아트 수업 등이 열리는 문화 공간으로 역할을 부여했다. 공간 대관도 대부분 무료다. 한 달에 한 번 이상은 전시도 이어간다.지난 5월에는 발달장애인들의 작품전이 열렸고, 그 전에는 예산에서 활동하는 드로잉 작가들의 전시가, 또 그 이전에는 홍성의 뜨개 작가들이 직접 만든 작품을 선보였다. 프리마켓도 꾸준히 열고 있다."공간은 비워두면 아깝지 않나. 혼자 전시하기 어려운 분들이 마음 편히 작품을 걸었으면 좋겠다"는 것이 정 대표가 공간을 쓸 수 있도록 하는 이유다. 그래서인지 이곳에서는 작품을 구경만 하고 돌아가는 사람이 거의 없다. 차를 마시고, 이야기를 나누고, 꽃 한 송이를 받아 가기도 한다.행사가 있는 날이면 정 대표는 직접 가꾼 정원에서 꽃을 잘라 방문객들에게 나눠준다. "꽃도 안 팔리면 그냥 드린다. 누군가 기분 좋게 가져가면 그걸로 충분하다"고 말한다.전북 전주에서 태어난 그는 부모님의 일 때문에 경기도 부천에서 학창시절을 보냈고, 대학에서는 광고디자인을 전공했다. 이후 20~30대에는 서울에서 18년 가까이 의상디자이너로 바쁜 시간을 보냈다. 그러던 어느 날, 열 살이 된 아들과 함께 보내는 시간이 너무 부족했다는 사실을 깨달았다."아이를 낳기만 했지 제대로 키워본 적이 없다는 생각이 들었다"는 것.정 대표는 그 무렵부터 시골살이를 꿈꿨다. 원래는 천주교 성지가 있는 해미를 귀촌 대상지역으로 생각했다고 한다. 그러나 마음에 드는 집을 찾지 못했고, 공주와 부여 방향으로 이동하던 중 우연히 '삽교'라는 이름을 보게 됐다. 정 대표는 "삽교라는 말이 너무 예뻤다"며 "한번 들러보자고 했는데 그날 집을 보고 바로 계약했다"며 예산 귀촌 배경을 전했다.그렇게 2017년에 시작된 귀촌 생활은 올해 어느덧 9년째를 보내고 있다. 삽교 한옥마을에서 3년을 보낸 뒤 덕산시장으로 옮겨 카페와 잡화점 '덕산상회'를 운영했다. 3년 전 우연히 예산시장을 둘러보다 마침 빈 점포를 보고 '덕산상회'를 덕산시장에서 예산시장으로 이전했다. 현재는 이 외 '덕산 작업실'과 '수상한 정원'까지 세 곳을 오가며 운영 중이다."하나만 해서 먹고살기는 쉽지 않았다"며 웃으며 말했지만 그의 하루는 누구보다 바쁘다. 식물을 키우고, 도시락을 만들고, 수업을 다니고, 잡화점을 운영하고, 전시를 준비한다. 아들은 그런 엄마를 보며 '수상한 정원'이라는 이름을 붙여줬다. 조용한데 쉬지 않고 일을 벌이는 모습이 왠지 수상해 보였기 때문이란다.귀촌 생활이 늘 행복했던 것만은 아니다. 덕산에서 작업실을 짓는 과정에서도, 예산시장에서 젠트리피케이션을 겪는 과정에서도 큰 마음고생을 했다. 사람을 쉽게 믿었던 성격은 여러 번의 상처를 겪으며 조금씩 바뀌었다."예전에는 뭐든 퍼주는 사람이었다. 그런데 귀촌하고 여러 일을 겪으면서 이제는 조용히 제가 좋아하는 일을 하며 살자는 생각을 하게 됐다"며 예산 귀촌 뒤 자신이 어떻게 변화됐는지 설명했다. 그렇다고 예산을 떠날 생각은 없다. "예산은 조용해서 좋다. 내가 좋아하는 일을 하면서 살기에는 괜찮은 곳"이라는 것이 그동안 예산 살이를 하면서 내린 결론이다.이제 그의 다음 꿈은 숲속 작은 잡화점이다. 정원을 가꾸고, 책을 읽고, 식물 수업을 하고, 직접 키운 채소로 요리를 만들고, 사람들이 천천히 쉬어 갈 수 있는 공간을 만드는 것. 카페는 다시 하지 않을 생각이지만 책과 식물, 잡화가 함께하는 공간은 언젠가 꼭 만들고 싶다고 했다. 장래희망을 묻자 그는 잠시 웃더니 망설임 없이 답했다.예산시장 내 잡화점 '덕산상회'에는 실제로 손뜨개로 만든 '귀여운 할머니'라는 문구가 걸려 있다. 손님들은 웃으며 사진을 찍지만, 정 대표에게는 오래 전부터 품어온 삶의 목표다.인터뷰를 마치고 다시 매장을 둘러봤다. 창가에 걸린 손뜨개 소품 사이로 오후 햇살이 스며들고, 빈티지 장식장 속 곰인형과 찻잔은 오랜 시간을 품은 채 손님을 맞는다. 책장에는 식물책이 빼곡히 꽂혀 있고, 테이블 위 오래된 유리 진열장에는 실타래와 빈티지 유리컵이 놓여 있다. 피노키오 인형 하나, 화분 하나, 작은 액자 하나까지 모두 저마다의 이야기를 품고 있는 듯했다.이곳에는 화려한 간판도, 번듯한 인테리어도 없다. 대신 좋아하는 것을 오래 붙잡아온 한 사람의 시간과 취향, 그리고 사람을 향한 마음이 공간 곳곳에 스며 있다. '수상한 정원'은 잡화를 파는 가게이기도 하지만, 취향을 나누고 문화를 이어가는 작은 사랑방이다. 정 대표가 꿈꾸는 '귀여운 할머니'의 시간이 이 곳에서 조금씩 자라고 있었다.