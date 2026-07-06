성원보고도 못 한 서산시의회... 개원 첫날부터 원구성 파행

큰사진보기 ▲제10대 서산시의회 전반기 원구성을 위한 첫 단추가 끝내 끼워지지 못했다. 개원 첫날부터 여야가 의장단 배분 문제를 놓고 정면충돌하면서 본회의는 성원보고조차 하지 못한 채 멈춰 섰다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

제10대 서산시의회가 개원 첫날부터 파행을 맞았다. 전반기 원구성을 위해 소집된 임시회 본회의는 성원보고조차 하지 못한 채 멈춰 섰고, 더불어민주당 의원들은 본회의장을 나와 긴급 기자회견을 열었다. 의장단 배분을 둘러싼 여야 갈등이 첫날부터 정면충돌로 번지면서 서산시의회는 임기 시작과 동시에 장기 공전의 기로에 놓였다.6일 오전 10시, 서산시의회 본회의장에서는 전반기 의장단 선출을 위한 임시회가 열릴 예정이었다. 그러나 회의는 정상적으로 시작되지 못했다. 민주당 의원들이 성원보고 전 전원 본회의장을 나서면서 의장단 선출 절차는 진행되지 않았다.민주당 의원들은 곧바로 의회동 앞 계단에서 기자회견을 열고 국민의힘을 강하게 비판했다. 이들은 "7대 7 동수 의회에서 국민의힘이 전반기 의장과 부의장은 물론 상·하반기 의장직까지 모두 가져가려 한다"며 "상생과 협치를 저버린 처사"라고 주장했다.이번 파행의 핵심은 의장단과 상임위원장 배분 문제다. 국민의힘은 의석수가 같은 만큼 의장단 구성에서도 균형이 필요하다는 입장이다. 반면 민주당은 국민의힘 내부에서 정리되지 않은 요구가 협상 테이블에 영향을 미치면서 합의가 어려워졌다고 보고 있다.익명을 요구한 한 민주당 의원은 본지와의 통화에서 "이번 파행은 국민의힘이 내부의 특정 의원을 달래기 위해 무리한 요구를 하면서 빚어진 것"이라며 "의회 정상화보다 당내 이해관계를 앞세운다면 시민을 기만하는 행위"라고 말했다.또 다른 민주당 의원도 "성원보고도 하기 전에 국민의힘이 의장단과 상임위를 사실상 독식하려는 흐름이 확인됐고, 이런 방식으로는 더 이상 협의가 어렵다고 판단했다"며 "이에 동조할 수 없어 본회의장을 나와 기자회견을 하게 됐다"고 설명했다.현재 서산시의회는 국민의힘 소속 조동식·김기욱·안원기·장갑순 의원과 민주당 소속 이경화 의원이 3선이다. 민주당은 소속 의원 7명 가운데 이경화 의원을 제외한 6명이 초선이지만, 내부 이견 없이 협의에 임할 준비가 돼 있었다고 밝혔다.국민의힘은 민주당의 주장을 반박했다. 국민의힘 원내대표인 이정수 의원은 본지와의 통화에서 "원만한 협의가 이뤄지지 못한 점은 시민들께 죄송하다"면서도 "민주당이 주장하는 독식론이나 당내 특정 요구는 국민의힘의 공식 협의 내용이 아니다"라고 말했다.다만 개원 첫날부터 본회의가 정상적으로 진행되지 못한 만큼 국민의힘 내부 조율 실패에 대한 비판도 피하기 어려워 보인다. 7대 7 동수 구도에서 원구성 협상은 여야 간 협의뿐 아니라 각 당 내부의 입장 정리가 전제돼야 하기 때문이다.이런 가운데 3선인 국민의힘 조동식 의원은 의장직에 연연하지 않겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 조 의원은 "의장직을 후배들에게 물려주는 것이 도리라고 생각한다"며 "현재 협의가 진행 중인 만큼 잘 마무리될 것"이라고 말했다. 그러나 조 의원의 대승적 입장에도 여야 간 대치는 이날 오후까지 풀리지 않았다.지역 사회의 시선도 곱지 않다. 서산시의회는 지난 2022년 9대 전반기 원구성 당시에도 여야 동수 구도 속에서 한 달 가까이 파행을 겪은 바 있다. 4년 만에 같은 구도가 반복되면서 "또다시 자리다툼이 시작된 것 아니냐"는 비판이 나온다.한 시민은 "의회가 제 역할을 하지 못할 바에는 차라리 해체하는 게 낫다는 말까지 나온다"며 "자신들의 자리 문제로 민생 일정이 밀린다면 시민들의 비판을 피하기 어려울 것"이라고 말했다.의회에 첫 출근한 한 민주당 초선 의원도 "지역을 위해 일하고 싶다는 마음으로 출근했는데 개원하자마자 이런 사태를 맞게 돼 씁쓸하다"며 "협치와 상생이 말뿐인 의회가 되지 않기를 바란다"고 말했다.원구성 지연이 길어질 경우 조례안 심사와 추가경정예산안 처리 등 주요 의회 일정에도 부담으로 작용할 수 있다.