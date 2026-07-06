김용진 GH 사장, 폭염·장마 대비 건설현장 직접 점검... '현장 중심 안전경영' 이어간다

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 6일 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 방문해 폭염 및 장마철 대비 안전 점검을 실시하고, 현장 근로자에게 안전 물품을 전달했다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 6일 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 방문해 폭염 및 장마철 대비 안전 점검을 실시하고, 현장 근로자에게 안전 물품을 전달했다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 폭염과 집중호우가 반복되는 여름철을 맞아 건설현장을 직접 방문해 안전관리 실태를 점검하며 현장 중심 안전경영 행보를 이어갔다. 취임 이후 주요 사업 현장을 잇달아 방문하며 안전을 경영의 최우선 과제로 삼아온 김용진 사장이 여름철 재난 예방을 위해 다시 현장을 찾은 것이다.GH는 6일 김용진 사장이 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설현장을 방문해 폭염 및 장마철 대비 안전점검을 실시하고 현장 근로자들에게 폭염 대응 안전물품을 전달했다고 밝혔다.이번 점검은 폭염과 집중호우가 반복되는 여름철을 맞아 건설현장의 중대재해를 예방하고 안전·보건 관리가 적정하게 이뤄지고 있는지를 확인하기 위해 마련됐다.김용진 사장은 이날 공사 현장을 직접 둘러보며 안전관리 체계와 수방 대책을 집중 점검했다. 특히 폭염으로 인한 온열질환 예방을 위해 근로자 휴게실 냉방기 가동 상태와 물·얼음 비치 현황 등 근로환경을 세밀하게 확인했다.이어 쿨마스크와 쿨토시, 타월 등으로 구성된 '폭염 대비 안전물품 세트'를 현장 근로자들에게 직접 전달하며 안전한 작업을 당부했다.GH는 현재 진행 중인 모든 건설공사 현장 근로자 약 4,000명에게도 동일한 폭염 대응 물품을 지급할 예정이다. 일회성 캠페인이 아니라 폭염으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 현장 지원을 확대하겠다는 취지다.김용진 사장은 "건설현장에서 무엇보다 중요한 것은 근로자의 생명과 안전"이라며 "마지막 작업자 한 명의 안전까지 책임진다는 자세로 지속적으로 현장 관리를 강화해 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이번 점검은 김용진 사장이 취임 이후 일관되게 추진해 온 '현장 중심 안전경영'의 연장선에 있다.김 사장은 취임 이후 본사 보고에 의존하기보다 직접 사업 현장을 찾아 안전관리 실태를 점검하는 행보를 이어왔다. 지난 4월에도 광교 지분적립형주택 사업지를 비롯해 산업단지와 2·4대책 사업지구 등 권역별 주요 현장을 잇달아 방문해 사업 추진 현황과 안전관리 체계를 점검했다.건설현장은 폭염에 따른 온열질환과 장마철 집중호우로 인한 침수, 붕괴 등 계절적 재해 위험이 큰 분야다. 특히 기후변화의 영향으로 여름철 기상 여건의 변동성이 커지면서 공공 건설사업에서도 사전 예방 중심의 안전관리 중요성이 더 커지고 있다.이런 상황에서 김용진 사장이 직접 현장을 찾아 작업환경과 안전시설을 점검하고 근로자들의 건강관리 실태까지 확인한 것은 안전을 경영의 최우선 가치로 삼겠다는 의지를 다시 한번 보여준 행보로 읽힌다.GH는 앞으로도 주요 사업 현장에 대한 안전점검을 지속적으로 실시하고, 계절별 재난 위험요인에 선제적으로 대응해 안전한 작업환경 조성과 중대재해 예방에 역량을 집중할 방침이다.