이정현 "한 지역 오랫동안 기회 갖지 못해" 호남 반도체 지지

큰사진보기 ▲이정현 국민의힘 전남광주통합특별시장 후보가 4월 23일 광주시의회에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5일 이 전 위원장은 자신의 페이스북에 "맞아 죽을 각오로"라는 제목의 글에서 "호남의 낙후와 소외는 호남만의 문제가 아니라 대한민국의 문제"라며 "대한민국은 산업화와 민주화를 함께 이루어낸 나라다. 이제는 한 걸음 더 나아가 국가균형발전과 산업의 균형배치를 통해 국민화합도 이루어야 한다"라고 말했다. ⓒ 이정현 전 위원장 페이스북 갈무리 관련사진보기

정부가 발표한 '3대 메가프로젝트'의 호남권 반도체 투자 계획과 관련해 국민의힘이 연일 비판에 열을 올리는 가운데 이정현 전 국민의힘 공천관리위원장이 "보수가 이 일을 먼저 품었으면 좋겠다"며 공개 지지했다.5일 이 전 위원장은 자신의 페이스북에 "맞아 죽을 각오로"라는 제목의 글에서 "호남의 낙후와 소외는 호남만의 문제가 아니라 대한민국의 문제"라며 "대한민국은 산업화와 민주화를 함께 이루어낸 나라다. 이제는 한 걸음 더 나아가 국가균형발전과 산업의 균형배치를 통해 국민화합도 이루어야 한다"라고 말했다.그는 "앞으로 10년, 20년 뒤에는 AI가 산업의 표준이 되고, 반도체는 전기나 철도처럼 국가를 움직이는 기반이 될 것이다. 그때 대한민국은 지금보다 훨씬 더 많은 전력과 데이터센터, 첨단 제조기지, 연구개발 거점을 필요로 할 것"이라며 "그 미래를 준비하는 일이라면 호남도 반드시 그 축 가운데 하나로 편입되어야 한다"고 강조했다.이어 "이것은 호남을 위한 특혜가 아니다. One Nation, 하나의 대한민국을 위한 준비"라면서 "수도권에만 모든 것을 집중시키는 나라는 오래 버티기 어렵다. 국가의 위험은 분산되어야 하고, 산업의 기반도 넓어져야 하며, 인재가 꿈을 펼칠 기회도 전국에 있어야 한다. 그래야 대한민국 전체가 강해진다"고 덧붙였다.특히 이 전 위원장은 국민의힘 정치인들이 이번 호남권 반도체 투자 계획에 맹공을 가하고 있음에도 "보수가 이 일을 먼저 품었으면 좋겠다"고 제안했다. 지난 29일 이철우 경북도지사와 추경호 대구시장 당선인 등 경북 지역 국민의힘 정치인들은 이번 계획을 "특정 지역 편중"이라고 비판했고, 같은 날 성일종 의원을 비롯한 충청 지역 국민의힘 정치인들 또한 "지역 간 갈등을 조장하는 것"이라고 힐난한 바 있다.그는 이러한 자당 내 목소리에 대해 "보수 내부에도 불편한 마음이 있을 수 있다"며 ▲이재명 정부가 하는 일이니 반대 ▲정치적으로 이용당하는 것 아니냐는 걱정 ▲삼성과 SK가 왜 호남으로 가느냐는 섭섭함 ▲실현 가능성이 낮은 정치적 쇼 아니냐는 의심 ▲호남이 정말 발전해 버릴 것 같은 두려움이나 질투 등을 그 이유로 나열했다.이에 이 전 위원장은 "보수가 모든 것을 반대하는 정당으로 비쳐서는 안 된다. 경부고속도로 건설을 반대했다고 60년 지난 지금 똑같은 방법으로 반대하는 것은 보수의 통 큰 정치가 아니다"라고 지적하면서 "이재명 정부가 싫다고 대한민국의 미래산업까지 반대할 수는 없다. 민주당이 공을 다 가져갈까 봐 호남의 기회를 막는다면, 그것은 보수의 길도 아니고 국가경영의 자세도 아니다"라고 일갈했다.이어 "국민의힘이 앞장서 주도적으로 관련 예산은 제대로 반영되는지 따지고, 산업용수와 전력은 충분한지, 부족하다면 대안은 무엇인지 점검하고, 송전망과 도로와 철도는 준비되는지 확인하고, 기업의 투자 결정이 정치적 압박이 아니라 시장 원리에 따른 것인지 검증해야 한다"라면서 "반대가 아니라 검증이다. 발목잡기가 아니라 성공 조건을 만들어 주는 것"이라며 국민의힘이 무조건적인 반대가 아닌 철저한 검증으로 정부 계획의 성공을 끌어내야 한다고 주문했다.이 전 위원장은 6일에도 페이스북을 통해 "두 반도체 기업이 최종적으로 호남에 투자할지는 앞으로 기업의 최종 판단과 시장 여건을 더 지켜봐야 한다. 그러나 투자 성사 여부와 별개로 이미 대한민국에 큰 변화를 가져왔다"며 재차 정부의 호남권 투자 계획을 지지하고 나섰다.이 전 위원장은 ① 호남은 대기업이 오기 힘든 지역이라는 고정관념 탈피 ② 외면받던 지역의 전략적 가치 재조명 ③ 첨단산업을 바라보는 국민 인식의 변화 ④ 에너지 정책의 방향 분명화 ⑤ 지방소멸의 해법 발굴 ⑥ 기업의 가치 재확인 ⑦ 정치권의 변화 촉발, 이미 일곱 가지 측면에서 큰 변화가 발생했다고 주장했다.그는 "AI·반도체·데이터센터 등 미래산업 중심의 국가전략이 진보와 보수를 넘어 대한민국의 공통 과제가 되고 있다"며 "삼성과 SK의 이번 발표는 대한민국 산업정책과 에너지정책, 국가균형발전, 지방소멸 대응, 기업관 그리고 진보 세력의 입장 전환 등 정치의 방향까지 다시 생각하게 만든 중요한 전환점"이라고 재차 주장하며 "이제 중요한 것은 발표가 아니라 실천"이라고 강조했다.