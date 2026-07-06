훈장받은 조성현 대령이 내란 피의자, 내란·종합특검 정반대 결론 왜?

큰사진보기 ▲청문회 나온 조성현 수방사 제1경비단장조성현 전 수도방위사령부 제1경비단장이 지난해 2월 21일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 내란 국조특위 4차 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

피의자 입건과 불입건.

[쟁점①]

큰사진보기 ▲2차 종합특검팀 첫 브리핑권창영 2차 종합특검팀 특별검사가 지난 2월 25일 오전 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 첫 브리핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"(윤석열씨가 비상계엄을 선포할 만한) 아무런 사유가 없다는 걸 알면서도 (조 대령이 상부 명령에 따라) 국회에 무장병력을 보낸 사실은 어떤 식으로든 부정될 수 없다."

AD

"조 대령이 자의로 내란 실행을 중단한 군인이라면, 다른 내란 가담자들은 시민의 저항과 국회의 계엄 해제 요구 결의안 의결이라는 외부 변수에 의해 내란 실행이 종료된 결과를 맞이했다는 점에서 차이가 있다."

[쟁점②]

큰사진보기 ▲조은석 특별검사가 지난해 12월 15일 서울 서초구 서울고검 기자실에서 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

12·3 내란 당시 국회에 출동한 군인에 대해 두 특검이 정반대 결론을 내렸다. 종합특검(특별검사 권창영)은 수도방위사령부 경비단장이었던 조성현 대령을 내란 범죄의 피의자로 입건했고, 내란특검(특별검사 조은석)은 위법한 계엄을 막은 군인으로 판단해 불입건했다.조 대령은 ① 이진우 수도방위사령관으로부터 '국회의원을 끌어내라'는 지시를 받았지만 재검토를 요청한 뒤 ② 서강대교 인근에서 대기 중이던 부대장에게 '서강대교를 넘지 말라'고 지시했다. 그는 이후 보국훈장 삼일장을 받았다. <오마이뉴스> 취재 결과, 두 특검은 각자 두 가지 잣대를 들어 조 대령에 대한 판단을 달리했다. 아래는 두 가지 기준에 대한 두 특검의 차이를 정리한 것이다.종합특검 관계자가 <오마이뉴스>에 조 대령을 입건한 이유를 묻자 단호하게 한 말이다. 이 관계자는 "헌법재판소 윤석열 전 대통령 탄핵심판 때부터 서울중앙지방법원 형사25부(당시 재판장 지귀연 부장판사)의 내란 우두머리 사건 1심 판결까지 조 대령의 내란 당시 행적은 명백히 드러난다"라며 "조 대령이 국회에 무장병력을 보낸 범죄사실 자체는 뚜렷하다"라고 말했다.이어 "조 대령이 (서강대교를 넘지 말라고 지시한 것 또한) 국회로 미처 넘어오지 않은 (잔여) 병력을 대상으로 한 것이며 그마저도 내란이 끝나가는 국면에서 나온 것"이라고 설명했다.김지미 특검보는 6일 경기도 과천 특검 사무실에서 연 정례브리핑에서 "조 대령과 관련해 참고인 다수를 조사했고, 조 대령의 혐의를 입증할 중요한 진술을 확보했다"라며 "'(내란 당시) 국회에 진입하라는 (조 대령의) 지시가 있었다'는 진술이 있었다"라고 밝혔다.반면, 내란특검의 판단은 정반대다. 내란특검 관계자는 이날 오후 <오마이뉴스>에 "조 대령은 자의 내란 실행을 중단하는 데 영향을 미친 군인"이라고 말했다. "조 대령은 애초에 입건 검토 대상도 아니었다"라며 "조 대령을 불입건(불기소) 처분한 건 그가 내란 범행이 진행되던 도중 스스로 위법성을 인식해 국회 진입을 중단시켰기 때문"이라고 설명했다.내란특검은 "조 대령이 수방사 병력의 추가 투입을 막으면서 계엄 해제 의결 이후 검토되던 육군특수전사령부 병력 추가 투입도 이뤄지지 않았다"며 "국회를 무시하고 강경 대응하려던 군 지휘부의 계획에 제동을 건 셈"이라고 부연하기도 했다.또한 "수사기관의 처분은 범죄사실 행위 여부만으로 판단될 수 없다"라며 "▲ 행위가 벌어진 사실 ▲ 범행 고의 여부 ▲ 범행 전후 사정 등을 종합해 처분을 판단한다"라고 강조했다.지난달 30일 내란특검은 보도 참고자료를 통해 "조성현이 이진우의 '국회의원들을 끌어내야 한다'는 지시에 소극적으로 대응했다"라면서도 "최종적으로 이진우의 위헌·위법적인 지시를 거부하고 휘하 부대에 서강대교를 넘지 말라고 적극적으로 지시함으로써 본인이 야기한 불법 상태를 짧은 시간 내에 스스로 제거했으며, 위헌·위법한 비상계엄의 조기 종식에 결정적 기여를 한 것으로 평가 가능한 점 등의 사정이 있다"라고 밝히기도 했다.수사 원칙 측면에서도 두 특검의 인식 차는 뚜렷하다. 종합특검은 "수사 형평성"을 이유로 조 대령을 입건했고, 내란특검은 "(내란 당시) 계엄 불법성 인식 여부"를 기준으로 삼고 그를 입건하지 않았다.종합특검 관계자는 "예를 들어 김창학 대령(당시 수방사 군사경찰단장)은 내란 당시 국회에 병력을 투입시켜 내란중요임무종사로 기소돼 재판받고 있으며 '파면'이라는 중징계를 받았다"라며 "조 대령과 김 대령 모두 내란 당시 국회에 병력을 투입시켰는데, 훈장과 파면 및 기소라는 상반된 결과가 도출된 것"이라고 지적했다.그러면서 "조 대령이 분명 사후 조처에서 기여한 바가 있으나 이미 성립한 내란 범죄를 없던 것으로 하고 훈장을 수여할 만큼 공이 존재하는지 따져봐야 한다"라며 "수사기관은 형평성을 떠나 판단할 수 없다. 형평성이 없다면 수사의 처분에도 큰 문제가 발생한다"라고 덧붙였다.그러나 내란특검은 "(행위자의 계엄의 불법성 인식을 따지지 않고) 군 명령체계에 따라 행위를 한 사람까지 처벌하면 안보 등에 있어 문제가 발생한다"라며 "이를 종합적으로 고려해 입건 여부를 결정하는 것"이라고 밝혔다.이 관계자는 "예를 들어 조지호 전 경찰청장이나 김봉식 전 서울경찰청장(내란중요임무종사 등 혐의)은비상계엄의 불법성을 충분히 판단할 수 있었다"라며 "목현태 전 국회경비대장(내란중요임무종사 혐의)은경우로 이에 한해 수사기관 처분이 이뤄져야 한다"라고 주장했다.결국 내란 범죄에 대한 두 특검의 수사 원칙과 범죄 성립 인식 차이가 조 대령의 운명을 가른 셈이 됐다. 내란특검은 조 대령에 대해 "입건조차 검토한 적 없기" 때문에 별도의 수사 자료를 생산하지 않은 것으로 알려졌다. 반면, 종합특검은 내란특검에서 넘어온 수사자료가 없었기 때문에 "앞선 수사기관의 판단을 알지 못한 채 입건했다"라고 한다.