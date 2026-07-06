'31표 압도적 지지' 강상태 의장 선출, 정연화 부의장과 제10대 성남시의회 출범

큰사진보기 ▲제10대 성남시의회 전반기를 이끌 의장에 강상태 의원이, 부의장에 정연화 의원이 각각 선출됐다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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제10대 성남시의회 전반기를 이끌 의장에 강상태 의원이, 부의장에 정연화 의원이 각각 선출됐다.성남시의회는 6일 열린 제311회 임시회 제1차 본회의에서 의장 선거를 실시한 결과, 강상태 의원이 재적의원 32명 가운데 31표를 얻어 제10대 전반기 의장으로 선출됐다고 밝혔다. 이어 진행된 부의장 선거에서는 정연화 의원이 찬성 31표를 얻어 부의장에 선출됐다.강상태 의장은 압도적인 지지로 당선된 뒤 "오늘 보내주신 신뢰는 개인에게 주어진 영예가 아니라 시민의 뜻을 받들어 더욱 책임 있는 의회를 만들라는 무거운 소명"이라며 "시민의 기대에 성과로 답하는 의회를 만들기 위해 맡겨진 책임을 성실히 수행하겠다"고 밝혔다.강 의장은 제10대 성남시의회의 최우선 과제로 시민 신뢰 회복과 의회 본연의 역할 확립을 제시했다.그는 "의회는 집행부와 협력하면서도 시민을 대신해 시정을 견제하고 감시하며 정책 대안을 제시하는 독립된 의결기관"이라며 "견제는 대립이 아니라 더 나은 정책과 더 나은 성남을 만들기 위한 민주주의의 필수 장치"라고 강조했다.이어 집행부를 향해 ▲의회의 조사권·예산심의권 존중 ▲주요 정책과 대형 개발사업 추진 전 충분한 사전 협의 ▲시정질문과 행정사무감사에 대한 실질적인 후속 조치 ▲예산 집행의 투명성 확보 ▲의회와의 성숙한 협치 문화 조성을 요청했다.강 의장은 "정쟁보다 정책, 대립보다 협치, 정치적 유불리보다 시민의 이익을 최우선 가치로 삼겠다"며 "재개발·재건축, 민생경제, 교통, 복지, 교육, 안전 등 시민 삶과 직결된 현안을 중심으로 정책 대안을 제시하는 의회를 만들겠다"고 말했다.부의장으로 선출된 정연화 의원은 "부의장이라는 막중한 책임을 맡겨주신 뜻을 무겁게 새기고 겸손한 자세로 소임을 다하겠다"며 "첫째도 시민, 둘째도 시민, 셋째도 시민이라는 마음으로 시민의 행복과 안전, 성남 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이어 "의장을 충실히 보좌하고 여야를 떠나 서로 존중하고 소통하는 성숙한 의회를 만드는 데 앞장서겠다"며 "시민에게 신뢰받는 성남시의회가 될 수 있도록 책임 있는 의정활동으로 보답하겠다"고 말했다.성남시의회는 이날 의장단 구성을 마무리하고 제10대 전반기 의회 운영 체제를 갖췄다. 강상태 의장과 정연화 부의장은 앞으로 2년간 의회를 이끌며 집행부 견제와 협력, 시민 중심의 정책 의정 구현에 나설 예정이다.