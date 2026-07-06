김민석 당권 도전 정면 비판한 '친청' 이성윤 "남 탓만 한다"

큰사진보기 ▲이성윤 더불어민주당 최고위원이 지난 2월 11일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김민석 전 국무총리가 더불어민주당 차기 당대표 출마를 선언하자, 친정청래(친청)계로 분류되는 이성윤 최고위원이 정면 비판에 나섰다. 12·3 비상계엄 당시 김 전 총리의 국회 해제 표결 불참을 공개 거론하는 등 당권 경쟁을 앞두고 여권 내부 갈등이 본격화하는 모양새다.이 최고위원은 6일 오후 김 전 총리의 당대표 출마 선언 이후 페이스북에 글을 올려 "이제 당대표 후보님이라 불러야겠다"라며 "저의 첫 느낌이나 생각은, 참으로 실망스럽다"라고 운을 뗐다.이 최고위원은 "출마선언문을 다시 읽어보고 제일 먼저 눈에 들어온 말은 '지난 1년 자기 정치의 폐해'다. 일국의 총리를 하셨으니 출마 선언하면서 우리 당과 이재명 대한민국의 미래 비전과 정책을 말할 줄 알았다. 국민에게 민주당의 미래 모습을 설계한 청사진을 보여줄 걸 기대했다"라고 했다.그러나 이 최고위원은 "막상 출마선언문을 보고 나니 이렇게 남 탓만 하고 비난하는 식의 출마 선언이 개탄스럽다"라며 "남 탓을 하는 게 정작 김민석 당대표 후보 본인의 '자기 정치 폐해'나 '당정 협력 혼선'을 초래하는 자기 정치가 아닌가"라고 강하게 비판했다.이 최고위원은 12·3 비상계엄 당시 김 전 총리가 국회 계엄 해제 결의안 표결에 불참한 걸 소환하기도 했다. 김 전 총리는 앞서 2024년 12월 4일 페이스북에 글을 올려 "과로로 감기가 와 평소보다 일찍 10시쯤 약을 먹고 잠들었다가 계엄 소식에 국회로 뛰어왔다"라며 "차가 없어 막힌 국회를 돌다가 겨우 담을 넘어 본회의장에 도착하니 막 계엄 해제 의결이 종료된 후였다"라고 불참 사유를 해명한 바 있다.이 최고위원은 김 전 총리를 겨냥해 "불면과 결단의 밤이었다? 온 국민이 다 알고 있듯 김 후보가 윤석열 계엄 해제 국회 표결에는 불참했는데, 왜 참여하지 않았나?"라며 "감기약을 드시고 주무셨다고 하는데 그 감기약 성분이 무엇인가? 어느 글에 '잠을 자는 사람은 깨울 수 있어도, 자는 척하는 사람은 깨울 수 없다'고 하던데 그런가? 민주당 의원과 계엄 선포 직전에 통화를 했다고 하는데 그럼 즉시 국회로 달려와야 하지 않았나?"라고 말했다.이 최고위원은 또 "(김 전 총리는) 보완수사권 폐지라는 게 일관된 주장이라고 했다. 올해 5월 보완수사권을 담은 개혁안 처리를 당에 제안했지만 당의 요구로 연기했다고 주장했지요?"라며 "당대표도 원내대표도 그런 통보를 받은 적이 없다고 한다. 최고위원인 저도 최고위에서 보완수사권을 논의한 적이 없다. 그럼 김 후보는 언제 누구에게 직접 제안했는가?"라고 물었다.이 최고위원은 "손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다. 진실은 드러나게 마련"이라며 "출마선언문에서 필승노선으로 밝힌 당정 일치와 민생 실용 통합 노선은 도대체 어디로 갔나?"라고 글을 맺었다.정청래 전 대표 비서실장을 지낸 한민수 의원도 이날 페이스북에서 김 전 총리를 향해 "집권 여당 당대표에 도전하는 분이라면 마땅히 미래를 향한 비전과 구체적인 정책 대안, 노선과 방향성을 제시하며 당원과 국민의 마음을 얻어야 할 것"이라며 "그럼에도 출마 첫 자리에서부터 시대착오적이고 유체이탈식 발언을 나열하는 모습에 실망을 금할 수 없다"라고 비판했다.한 의원은 "혼선을 초래했다고 지적하려면 최소한의 근거와 구체적 사례를 제시하는 게 일반적인 상식"이라며 "아무런 근거 없이 주장만 반복하며 그 책임을 당에만 떠넘기려는 거냐"라고 물었다. 또 "당정 간 혼선이 실제로 있었다면 그 책임에서 총리 자신이 결코 자유로울 수 없는데도 마치 자신은 관련 없는 방관자인 양 남 탓만 하는 태도는 무책임의 극치 아니냐"라고 지적했다.한 의원은 "정치적 이해득실을 앞세워 지난해 8월 2일부터 1년간 당·정·청이 원팀, 원보이스로 쌓아 온 협력과 검찰·언론·사법 개혁 성과 전체를 부정하고 폄훼하려는 시도나 다름 없다"라며 "김 전 총리는 이 같은 무책임하고 자기 모순적인 발언에 대해 국민과 당원 앞에 분명하고 책임 있는 답을 내놓아야 할 것"이라고 덧붙였다.최민희 의원은 김 전 총리의 당대표 출마를 환영하면서도 지난 2002년 대선 당시 노무현·정몽준 후보 단일화를 주장하며 촉발된 후단협(후보단일화협의회) 사태와 관련해 김 전 총리의 입장을 요구하고 나섰다.최 의원은 이날 페이스북에서 "김 후보께서 민주 대연합론자라 하셨는데, 우선 총선 승리를 위한 대연합에 나서려면 확실히 정리해야 할 게 있다"라며 "김 후보가 한 해명을 저는 믿지만 많은 당원들이 계속 묻고 계신다"라고 운을 뗐다.그러면서 "김 후보는 정권 재창출을 위해 노무현·정몽준 단일화에 몸을 던졌다고 표현했으나 김 후보가 탈당한 2002년 10월 중순 노무현 후보 지지율은 18%, 정몽준 후보는 31%, 이회창 후보는 34%였다"라며 "정직하게 말하면 김 후보께선 정몽준으로의 후보 단일화를 위해 탈당한 것 아니냐"라고 물었다.최 의원은 "이후 극적으로 노무현 후보가 단일 후보가 되고, 정몽준 후보의 단일화 파기로 더 극적으로 노무현 대통령이 당선된 건 김민석 후보가 탈당했기 때문이 아니라 노 후보의 진정성과 결단, 이해찬 대표의 지혜와 결기, 국민개혁정당과 노사모 회원 등 시민들의 헌신 덕분"이라며 "우리 모두는 과거의 팩트 앞에 정직해야 한다. 국민 앞에 진실해야 한다"라고 덧붙였다.최 의원은 또 "합당을 격렬하게 반대했던 두 최고위원, 즉 이언주 의원의 텔레그램 메시지와 강득구 의원의 페북 글에 대해 김 후보께서 명확히 답변해 주길 바란다"라며 "기다리겠다"라고 촉구하기도 했다.차기 당권 경쟁자인 정청래 전 대표는 이날 앞서 페이스북에서 "네거티브를 하지 않겠다. 동지의 언어만 쓰겠다"라고 밝힌 바 있다. 정 전 대표는 "김대중을 존경하는 사람들, 노무현을 사랑하는 사람들, 문재인을 좋아하는 사람들, 이재명과 함께 12·3 비상계엄 내란을 이겨낸 사람들 똘똘 뭉치자"라며 "단결하면 승리한다. 저는 단결의 언어, 동지의 언어만 쓰겠다"라고 말했다.