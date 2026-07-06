"전대미문의 폭거"... 최용석 의장 겨눈 민주당 릴레이 규탄 이어져

큰사진보기 ▲더불어민주당 사천시의원 최동환(3선), 박병준·정서연(재선), 여지훈·이정숙(초선) 등 5명은 6일 오전 10시 30분 사천시청 브리핑룸에서 최용석 의장 규탄 기자회견을 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임기 첫날 더불어민주당을 탈당하고 국민의힘 지지로 10대 사천시의회 전반기 의장에 당선된 최용석 의장을 둘러싼 파문이 갈수록 확산하고 있다. 더불어민주당 사천남해하동 지역위원회 전직 위원장과 권리당원, 시의원 일동이 함께 기자회견을 했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲최용석 의장은 이날 별도의 입장문을 배포했다. 그는 탈당에 관해 "변명하지 않겠다"면서도, 국민의힘 지지로 당선된 것에 관래 "의회가 멈추지 않도록 중심을 잡기 위한 결단한 것"이라고 밝혔다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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임기 첫날 더불어민주당을 탈당하고 국민의힘 지지로 10대 사천시의회 전반기 의장에 당선된 최용석 의장을 둘러싼 파문이 갈수록 확산하고 있다.더불어민주당 사천시의원 최동환(3선), 박병준·정서연(재선), 여지훈·이정숙(초선) 등 5명은 6일 오전 10시 30분 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열었다.이들은 "사천시의회의 신뢰와 민주주의 기본 원칙을 훼손한 최용석의 행태를 강력히 규탄한다"며 회견을 시작했다. 이어 "의장 선거를 불과 하루 앞두고 탈당계를 제출하고 국민의힘 시의원 6명과의 밀실야합이 의심되는 과정을 통해 의장으로 선출됐다"며 "최용석 의장은 불신과 배신의 화신"이라고 규정했다.이어 "정당은 단순한 이름이 아니라 시민과의 약속"이라며 "의장직은 개인의 영광이나 사적이익, 정치적 거래의 결과물이 되어서는 안 된다"고 강조했다.이들은 최 의장에게 ▲의장 선출 과정과 탈당 결정 경위 설명 ▲국민의힘 시의원과의 사전 합의나 정치적 거래 여부에 관한 투명한 공개 ▲시민과 당원, 6·3지방선거 득표자 5000여 명에 관한 사과와 정치적 책임을 요구했다.그러면서 이들은 "우리는 이번 사태를 결코 가볍게 넘기지 않을 것이며, 시민과 함께 끝까지 진실을 밝히고 책임을 묻겠다"며 상임위원장 선출 등 원 구성 일정을 전면 보이콧하겠다고 선언했다. 민주당 의원들은 향후 피켓 시위와 단식 농성, 삭발 시위 등도 예고했다.한 시간 뒤인 오전 11시 30분에는 더불어민주당 사천남해하동 지역위원회 전직 위원장과 권리당원, 시의원 일동이 함께 기자회견을 했다. 회견문은 고재성 전 지역위원장이 낭독했다. 이날 기자회견에는 조익래·고재성 전 위원장과 핵심당원들이 함께했다.권리당원 일동은 "지난 7월 2일, 개인의 영달을 위해 공당을 철저히 이용한 것도 모자라 시민들이 보내주신 선거 결과를 뒤집고 왜곡하는 전대미문의 폭거가 벌어졌다"며 "이러한 인물(최용석)을 제대로 걸러내지 못하고 공천한 우리 당(민주당)의 책임도 크다"고 자성의 뜻을 밝혔다.이어 "사천시의회 의장은 회의 정리권과 사무국 인사권, 직무 감찰권을 가지며 상당한 의전 특혜를 누리는 자리"라며 "함께 표를 모은 당원과 지지자를 배신하고 개인의 영달을 좇은 행태"라고 비판했다.이들은 ▲최 의장의 사과와 즉각 의장 사퇴 ▲더불어민주당 사천시의원 5명의 불신임안 즉각 제출 ▲경남도당과 지역위원회의 진상조사위원회 구성 ▲해당행위자에 관한 일벌백계와 재발 방지 대책 마련을 요구했다.오는 9일 치러지는 사천남해하동 지역위원장 선거에 나선 후보 3명도 규탄에 가세했다. 황재은 전 경남도의원은 6일 논평을 내고 "(최 의장의 행위는) 민의를 사유화한 배반의 정치"라며 의장 사퇴를 촉구했다.황재은 전 경남도의원은 "당원이 주인이 되는 민주정당이 우리 당의 가장 소중한 가치"라며 "당원의 자부심과 시민의 믿음을 스스로 무너뜨린 정치인에게 사천시의 미래를 맡길 수는 없다. 최 의장은 사천시의회의 명예와 시민에 관한 최소한의 책임을 위해 의장직에서 물러나야 한다"고 요구했다.정국정 경남도당 부위원장은 "'밀실야합 폭거, 지방의회 파괴자 처벌'이라고 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 이어가고 있다며 "최 의장 스스로 시의회의 권위와 민주적 정당성을 파괴했다. 즉각 사퇴해야 한다"고 목소리 높였다.최상화 전 청와대 춘추관장은 자신의 SNS계정에 입장문을 내고, "경선이 끝나는 대로 진상조사위원회를 구성하겠다"며 "정당의 가치와 시민들께서 부여해 주신 뜻이 훼손되지 않도록 책임 있게 대응하겠다"고 밝혔다. 지역위원회는 9일 위원장 선출 이후 후속 대응을 이어갈 방침이다.규탄 목소리가 이어지는 가운데, 최용석 의장은 이날 별도의 입장문을 배포했다. 그는 자신의 민주당 탈당에 관해 "변명하지 않겠다"면서도 "원 구성 논의에 3선인 저를 배제하려 했다. 의장 후보 등록은 불투명한 원구성 논의에 관한 정면 문제 제기였다"고 주장했다. 그는 "국민의힘 6명, 더불어민주당 6명으로 정면충돌하던 구도를 6대 5대 1의 구조로 바꾸었다. 무게의 추를 한쪽에 완전히 실은 것이 아니라 의회가 멈추지 않도록 중심을 잡기 위한 결단이었다. 오직 사천시민만 바라보겠다"고 강조했다.그는 입장문에서 민주당 일부 의원이 국민의힘 의원들과 사전에 자리를 나누려 했다는 의혹을 제기했다. 다만 그 역시 의원총회 밖에서 국민의힘 측과 접촉해 의장직을 확보했다는 점에서, 상대에게 제기한 '밀실 야합' 잣대가 본인에게도 적용될 수 있다는 지적이 나온다.민주당 시의원들은 최 의장의 주장을 "궤변"이라고 일축하며, "이번 선거로 실제 이득을 본 쪽이 누구인지를 따져보면 진상은 자명하다"고 반박했다.한편, 민주당 시의원들이 원 구성 의사 일정 보이콧을 선언한 가운데, 국민의힘 의원들은 "민주당이 등원하지 않을 경우 언제까지 계속 기다릴 것이 아니라 상임위원장 배분과 위원장 선출을 진행하겠다"고 맞서고 있는 상태다.