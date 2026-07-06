안신일 세종시의장, 시장직 인수위 행정수도TF 접견... "행정수도 완성 추진위 조례 발의, 전방위 협력 가속화"

큰사진보기 ▲안신일 세종시의회 의장은 6일 제5대 세종특별자치시장직 인수위원회 행정수도TF팀과 접견하고, 행정수도 완성을 위한 구체적인 향후 추진 방향을 심도 있게 논의했다. 이 자리에는 제4대 의회에서 행정수도완성특별위원장을 역임한 박란희 의원도 참석했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 자리에서 안 의장은 "임기 내에 국회세종의사당과 대통령 세종집무실이 첫 삽을 뜨고 본격적인 건립 공사에 들어갈 수 있도록 집행부와 긴밀히 협력하며 최선을 다하겠다"고 강조했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의회(의장 안신일)가 '행정수도 완성'이라는 핵심 과제를 실현하기 위해 제도적 기반 구축과 의회 차원의 특위 구성 등 본격적인 행보에 나선다.안신일 세종시의회 의장은 6일 제5대 세종특별자치시장직 인수위원회 행정수도TF팀과 접견하고, 행정수도 완성을 위한 구체적인 향후 추진 방향을 심도 있게 논의했다.이날 접견에는 인수위 행정수도TF 분과위원장인 황치환 한국YMCA전국연맹 부이사장을 비롯해 백종락·임비호·홍석하·황웅환 자문위원이 참석했다. 의회 측에서는 제4대 의회에서 행정수도완성특별위원장을 역임하며 전문성을 쌓아온 박란희 예산결산특별위원회 위원장이 자리를 함께해 힘을 보탰다.이 자리에서 안 의장은 빠른 시일 내에 의회 내에 '행정수도 완성 특별위원회'를 구성하고 실질적인 활동에 돌입하겠다는 계획을 밝혔다. 특위를 통해 행정수도 완성을 위한 구체적인 정책 방향을 다루는 것은 물론, 주요 현안이 발생할 때마다 의회 차원의 강력한 목소리를 내겠다는 구상이다. 다만, 이번 회기는 실무적인 안건 접수 시한이 지난 만큼, 의회 내부의 공감대 형성을 거쳐 다음 회기에 특위 구성 결의안이 정식 상정될 것으로 전망된다.특히 안 의장은 제5대 세종시의회 첫 조례로 '세종특별자치시 행정수도 완성 추진위원회 설치 및 운영 조례안'을 발의하겠다고 공언했다. 실제로 그는 지난 3일 해당 조례안을 입법예고했다. 이번 조례안은 그동안 산발적인 논의에 그쳤던 행정수도 완성 과제를 시 정부와 시의회, 민간 전문가가 함께 참여하는 강력한 통합 거버넌스 형태의 '추진위원회'라는 제도적 틀 위에서 체계적이고 지속 가능하게 풀어가겠다는 강력한 의지로 풀이된다.입법예고된 조례안에 따르면 추진위원회는 시장과 민간 위원 중 호선된 위원 1명이 공동위원장을 맡고, 시의회 추천 인사 및 지방자치·행정 분야 전문가 등 최대 30명 이내로 구성된다. 아울러 체계적인 사업 추진을 위해 '세종시 국가균형발전지원센터'가 위원회 운영과 업무를 전폭 지원하도록 명시해, 집행부의 행정력과 전문 기구의 추진력을 결합한 완성도 높은 협력 체계를 구축한다. 본 조례안은 국회세종의사당 건립 등 핵심 타임라인이 집중되는 오는 2030년 말까지 한시적 전담 기구로서 집중적인 성과를 낼 예정이다.사실 해당 조례안 내용은 과거 의회에서 여야를 막론하고 여러 차례 발의되었으나, 당시는 시 정부와의 역학관계 및 세부 조율 미비로 통과되지 못하고 반려된 바 있다. 또한 시(집행부)에서 이미 운영 중인 행정수도 관련 추진단이 존재하는 상황에서, 별도의 추진위를 또다시 구성하는 것에 대한 중복성 문제와 신중론도 일각에서 제기된다. 안 의장 역시 과거 유사 조례를 제안했던 만큼, 이번에는 새롭게 출범한 시 정부와의 파트너십을 바탕으로 내부 의견을 조율해 반드시 제도화에 성공하겠다는 복안이다.안신일 의장은 "세종시가 현재 안고 있는 정체성 확립, 재정 위기, 심각한 상가 공실, 자족 기능 부족 등의 해묵은 과제들은 결국 행정수도 완성으로 상당 부분 해결될 수 있다"며 "임기 내에 국회세종의사당과 대통령 세종집무실이 첫 삽을 뜨고 본격적인 건립 공사에 들어갈 수 있도록 집행부와 긴밀히 협력하며 최선을 다하겠다"고 강조했다.한편, 오는 10일 활동 마감을 앞둔 인수위 행정수도TF팀은 이날 접견에서 향후 시민단체 주도로 결성될 예정인 '범국민대책위 구성 계획(안)'의 내부 논의 상황을 의회 측과 공유했다. 해당 대책위는 관(官) 주도가 아닌 순수 민간 시민단체의 주도 아래 시의 행정적 지원이 더해지는 민관 협업 형태로 방향을 잡아가고 있는 것으로 알려졌다. 시의회 역시 향후 대책위 출범 시 의회 차원의 지원을 아끼지 않는 등 행정수도 지위 확보를 위한 전방위적 상생 협력에 적극 동참하기로 뜻을 모았다.