추미애 "반도체 성과, 기금 아닌 투자공사로 이어간다"... 경기도, '경기미래투자공사' 설립 착수

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 지난달 29일 열린 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 종합보고회에서 경기준비위원회의 활동과 성과에 대한 발표를 경청하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 4월 24일 삼성전자 평택캠퍼스와 용인 LH 국가산업단지 부지, SK하이닉스 용인 산단을 잇달아 방문해 경기도 반도체 클러스터를 세계 최고 수준으로 완성하겠다는 의지를 밝혔다. ⓒ 추미애후보캠프 관련사진보기

추미애 경기도지사가 민선 9기 핵심 경제정책으로 제시한 '경기미래투자공사' 설립을 본격적으로 추진한다. 단순한 재정 지원을 넘어 공공이 장기 투자 플랫폼을 구축해 반도체와 인공지능(AI) 등 미래 전략산업을 지속적으로 육성하겠다는 구상이다.경기도는 6일 '(가칭) 경기미래투자공사 설립 추진 TF'를 구성해 이달부터 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.추미애 지사는 "기금과 같은 단기적인 방안으로는 반도체 성과를 지속적으로 이어나갈 수 없다"며 "투자공사 같은 단단한 제도적 틀이 필요하다"고 강조했다.이어 "투자공사는 대기업과 중소기업, 지역과 청년이 상생하는 경기도의 미래를 향한 첫걸음이 될 것"이라며 "반도체 시계가 빨라지고 있는 지금, 빠르고 단단하게 '지속 성장', '공유 성장'의 틀을 만들어 가겠다"고 밝혔다.이번 투자공사 설립 추진은 추미애 지사가 취임 직후부터 강조해 온 'K-반도체 초격차'와 AI 산업 육성 전략을 제도적으로 뒷받침하는 첫 조직 정비라는 점에서 의미가 크다. 산업 지원을 일회성 예산 사업이 아닌 정책금융 체계로 전환해 장기적인 투자 생태계를 구축하겠다는 의지가 담겼다.설립 TF는 단장과 부단장 아래 총괄반과 펀드설립반 등 2개 반, 10명 규모로 운영된다. 초기에는 투자공사 설립 기반 마련과 행정절차를 담당하고, 향후 조직개편 시에는 추진단으로 확대·개편해 전문성과 집행력을 강화할 계획이다.TF는 공청회 개최와 법인 설립 등 행정절차는 물론 투자공사의 핵심 재원이 될 정책펀드 설계도 맡는다. 민간 자본 유치와 시군 협력을 통한 재원 조달 체계를 마련하고, AI·반도체 등 전략산업 투자 방안도 구체화한다.경기미래투자공사는 관리·운용기관인 공사와 실제 투자자산인 투자펀드를 분리 운영하는 구조를 채택할 예정이다. 공적 재원을 기반으로 모펀드를 조성하고, 사업 특성에 맞는 자펀드를 만들어 실제 운용은 민간 전문기관에 맡기는 방식이다.투자 대상은 AI와 반도체, 로보틱스 등 미래 전략산업은 물론 산업 인프라 구축, 벤처기업 스케일업, 반도체 종사자 기숙사 건설 등으로 폭넓게 설정됐다. 대기업 투자에는 인재 양성 등 지역 상생 방안도 투자 심사에 반영할 방침이다.특히 경기도는 화성·평택·이천 등 반도체 거점 시군과 협력해 산업 성장의 성과가 다시 지역과 미래산업으로 재투자되는 선순환 구조를 구축한다는 계획이다. 올해 관계기관 협의와 기본계획 수립을 시작으로 타당성 검토와 설립 심의, 조례 제정 등을 거쳐 2027년 하반기 법인 설립을 완료하는 것이 목표다.경기미래투자공사는 민선 9기 들어 추미애 지사가 잇따라 제시하고 있는 경제정책의 핵심 축으로 평가된다. 기존의 보조금이나 융자 중심 산업 지원에서 벗어나 공공이 투자자로 참여하는 정책금융 체계를 구축함으로써 경기도가 미래산업 육성과 지역경제 활성화를 동시에 견인하는 새로운 성장 모델을 만들겠다는 전략이 구체화하고 있다.