화려한 '지하철'의 환상, 1.8조를 땅 속에 묻을 것인가?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시 도심을 통과하는 충청권 광역급행철도(CTX) 사업, 즉 지하철은 언뜻 청주 시민들에게 오랜 숙원의 해결처럼 보인다.하지만 화려한 청사진의 이면을 냉정하게 들여다보면, 이 사업이 과연 청주시민을 위한 것인지, 청주의 미래에 어떤 짐을 지우게 될지 심각하게 우려하지 않을 수 없다.1.8조 원의 예산이 투입되는 거대 인프라 사업, 실패할 확률이 높은 사업, 여기에 청주시민의 미래를 거는 건 위험한 '도박' 아닌가?천문학적인 재정 부담은 결국 청주시민이 진다. 청주시 도심 통과를 위해 전 구간을 지하화하는 데만 최소 1조 8,000억 원의 예산이 소요될 것으로 추산된다.민간기업이 50%를 투자하고 직접 운영한다고 하지만 적자가 발생하면 결국 연간 수백억 원의 부담이 고스란히 지자체, 즉 청주시민에게 청구된다.인근 대전 지하철이 매년 700억 원의 적자를 내고 있는 현실은 결코 남의 일이 아니다.대전보다 인구가 적은 청주에서 이용객 수가 적을 수 밖에 없기에 이 거대한 지하 구조물은 막대한 세금만 잡아먹은 채 땅속에 묻히는 '좌초자산'으로 전락할 위험이 크다.CTX는 본래의 목적인 '급행철도'로서의 기능도, '대중교통 활성화'의 대안도 되기 어렵다.이미 기존에 오송역과 청주공항을 잇는 철도 노선이 존재한다. 시간 단축 효과를 극대화하려면 직행 노선이 가장 명확한 답이다.도심을 통과하며 정차역이 늘어날수록 통행 시간은 늘어나고, 결국 '급행'이라는 이름이 무색해지는 기이한 구조가 된다.더욱이 청주시 제4차 지방대중교통계획에 따르면, 2050년까지 자동차의 교통수단분담률은 그대로 유지되는 반면, 버스에서 철도로 이동하는 비율은 고작 0.7%에 불과할 것으로 예측됐다.지하철 역을 늘린다 해도 승용차 수요는 전혀 줄이지 못하고, 기존 버스 이용객만 빼앗아 오는 '중복 운영'과 '예산 낭비'의 전형일 될수밖에 없다.이 사업은 시대적 과제인 '기후위기 대응'에 정면으로 역행한다. 대규모 지하 굴착은 심각한 환경 파괴를 동반하며, 최소 10년이 넘는 건설 기간 동안 시민들은 소음과 '교통 지옥'을 감내해야 한다.전략환경영향평가요약서에 따르면 건설 과정에서만 무려 10,634.55톤의 탄소가 배출된다.대중교통 중복 운영으로 인한 추가 에너지 소비와 탄소 배출에 대한 근거조차 부실한 상황에서, 이를 친환경 교통수단이라 부르는 것은 어불성설이다.CTX도심통과 수조 원의 예산이면, 지금 당장 청주시 '무상교통'이 가능하다.청주시 도시교통정비기본계획을 보면 간선급행버스체계(BRT)와 버스전용차로 구축 예산은 101억 원 수준이다.수조 원에 달하는 CTX 예산의 일부만 투입해도 오송-터미널-청주도심 구간에 완벽한 BRT(간선급행)망을 깔 수 있다. BRT와 간선, 지선, 마을버스로 촘촘하게 이어지는 버스 체계 개편이야말로 시민들이 체감할 수 있는 가장 빠르고 효과적인 승용차 수요 억제책이다.미래 세대에게 막대한 빚을 전가하는 지하철 환상에 매몰되어선 안 된다.청주시민에게 지금 당장 필요한 것은 땅속의 거대한 지하철이 아니라, 지상에서 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 내실 있는 대중교통망이다.청주시는 사업의 우선순위를 전면 재검토해야 한다.글: 송상호 충북녹색당 공동운영위원장