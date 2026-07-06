연극 '서전서숙', 이상설 선생 고향 진천에서 선보인다

큰사진보기 ▲충북문화재단 ‘공연장상주단체육성지원사업’에 선정된 (사)예술공장 두레가 진천 출신 독립운동가 보재 이상설 선생의 삶과 교육철학을 조명한 연극 「서전서숙」을 오는 7월 15일 진천예술의전당 진아트홀에서 선보인다. ⓒ 예술공장 두레 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연극 <서전서숙> 포스터 ⓒ 예술공장 두레 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북문화재단 '공연장상주단체육성지원사업'에 선정된 (사)예술공장 두레가 진천 출신 독립운동가 보재 이상설 선생의 삶과 교육철학을 조명한 연극 <서전서숙>을 오는 7월 15일 진천예술의전당 진아트홀에서 선보인다.이번 공연은 오전 10시와 오후 7시 30분, 두 차례 진행된다. 특히 지난 5월 청주예술의전당 소공연장에서 열린 초연이 전석 매진을 기록하며 관객과 공연 관계자들로부터 호평을 받은 바 있어 지역 문화예술계의 기대를 모으고 있다.이상설 선생은 대한제국 말기와 일제강점기 초기에 활동한 충북 출신의 대표적인 독립운동가이자 교육자이다. 1907년 헤이그 특사로 파견돼 대한제국의 국권 침탈의 부당함을 국제사회에 알린 인물로 널리 알려져 있지만, 그가 설립한 민족교육기관 '서전서숙'에 대한 이야기는 상대적으로 덜 알려져 있다.예술공장 두레는 이러한 역사적 사실에 주목해 이상설 선생이 교육을 통해 독립의 기반을 마련하고자 했던 뜻을 무대 위에 담아냈다.1906년 설립된 서전서숙은 단순한 학교가 아닌 독립운동의 거점이자 민족교육의 산실이었다. 이상설 선생은 무력투쟁뿐 아니라 민족의식과 근대적 지식을 갖춘 인재를 길러내는 것이 독립의 밑거름이라고 믿었으며, 서전서숙은 이러한 철학을 실천한 교육기관으로 평가받고 있다.연극 <서전서숙>은 무거운 역사 이야기를 춤과 노래, 라이브 연주, 배우들의 밀도 있는 연기로 풀어낸다. 유쾌한 웃음과 경쾌한 전개 속에서도 독립운동가들의 삶과 신념을 진정성 있게 그려내며 관객들에게 깊은 울림을 전한다.작품의 극작과 연출을 맡은 김인경 예술단장은 "1906년 서전서숙 설립부터 1907년 폐교까지의 과정을 예술공장 두레만의 색깔로 담아내고자 했다"며 "이상설 선생의 혜안과 결단, 그리고 교육을 통해 독립 조국을 이루고자 했던 열망을 관객들과 함께 나누고 싶다"고 말했다.예술공장 두레는 마당극 전문단체로 알려져 있지만, 이번 작품에서는 마당극 특유의 생동감과 현장성에 더해 무대·조명·의상 등 공연의 시각적 완성도를 한층 높여 새로운 형식의 무대를 선보인다.특히 청주를 시작으로 전국과 해외 무대까지 진출한 모노드라마 <염쟁이 유씨>의 대본을 집필한 김인경 예술단장이 직접 대본과 연출을 맡았으며, 창단 멤버 오세란과 안무가 오세아가 공동 안무를 담당해 작품의 역동성을 더했다.출연진으로는 청주 연극계의 중견 배우 이계택과 김옥희를 비롯해 이석규, 오세아, 전아름, 임민혁, 홍성안이 무대에 오른다. 조연출은 정경호가 맡았으며, 지역을 대표하는 뮤지션 김강곤이 작·편곡과 연주를 담당한다. 여기에 정지영의 연주와 정경희의 노래가 더해져 작품의 예술적 깊이를 한층 끌어올릴 예정이다.예술공장 두레 관계자는 "이번 공연을 통해 조국 독립을 위해 모든 것을 바친 이상설 선생과 수많은 독립운동가들의 숭고한 희생을 기억하는 시간이 되길 바란다"며 "오늘의 우리가 누리는 자유와 평화의 의미를 다시 한번 되새기는 뜻깊은 무대가 될 것"이라고 전했다.한편 연극 <서전서숙> 예매는 네이버에서 '연극 서전서숙'을 검색해 가능하다.