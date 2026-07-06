"과잉대응은 없다"... 추미애, 장마 첫 현장점검서 풍수해 선제 대응 주문

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 6일 오전 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망 등 올여름 기상 상황과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등에 대해 보고 받고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 6일 오전 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망 등 올여름 기상 상황과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등을 점검하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 6일 오전 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망 등 올여름 기상 상황과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등을 점검하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 6일 오전 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망 등 올여름 기상 상황과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난대응체계 등을 점검하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

전국적인 장마가 시작된 가운데 추미애 경기도지사가 취임 후 처음으로 여름철 풍수해 대응 태세를 직접 점검하며 "도민의 생명과 안전 앞에서는 과잉대응이라는 말이 있을 수 없다"고 강조했다. 집중호우에 앞서 사전 점검과 선제 대응을 재난 대응의 기본 원칙으로 제시한 것이다.추미애 지사는 6일 오전 경기도청 재난안전상황실을 찾아 장마 전망과 여름철 풍수해 대비 종합대책, 경기도 재난 대응체계 등을 보고받고 집중호우 대비 상황을 점검했다.이 자리에서 추 지사는 "모레까지는 비가 더 세진다고 하니 집중해서 잘 살펴봐 주시고 지금까지 준비한 대로 놓치지 말고, 현장을 챙겨달라"며 "무사히 지나가길 간절히 바라지만 어디서든 사고는 돌발적으로 일어날 수 있다. 비상 연락 체계를 잘 유지해 달라"고 당부했다.이어 ▲부단체장을 중심으로 한 대비태세 확립과 상황 총괄관리 ▲산사태·하천·지하공간 등 인명피해 3대 유형에 대한 사전 예찰·점검 및 사전 통제 ▲주민대피지원단을 활용한 우선 대피 대상자 지원체계 정비와 사전 대피 ▲재난 예·경보시설과 민방위 경보시설을 활용한 대피명령 및 긴급상황 전파 등을 지시했다.이날 현장 점검은 지난해 집중호우 피해 경험을 바탕으로 재난 대응의 중요성을 다시 강조한 자리이기도 했다.추미애 지사는 점검 직후 자신의 페이스북에 "오늘 내리는 장맛비를 보니 지난해 가평 수해복구 현장이 떠오른다"며 "수해 앞에서 망연해하시던 주민들, 무너진 일상을 다시 세우기 위해 함께 흙을 걷어내고 땀 흘리던 분들의 얼굴이 아직도 선명하다"고 적었다.이어 "재난은 한순간에 누군가의 하루를, 한 가정의 삶을 무너뜨린다"며 "올해는 그런 아픔이 반복되지 않도록 더 철저히, 더 선제적으로 대비하겠다"고 밝혔다.특히 "도민의 생명과 안전 앞에서는 과잉대응이라는 말이 있을 수 없다"고 거듭 강조하며 "위험이 예상되는 곳은 미리 통제하고, 우선 대피 대상자 지원체계도 다시 정비해 필요한 경우 사전 대피까지 신속히 이뤄지도록 하겠다"고 밝혔다.이는 재난 발생 이후 복구에 집중하기보다 위험 요인을 미리 확인하고 통제해 인명피해를 최소화하겠다는 의지를 재차 밝힌 것으로 풀이된다.경기도는 이날 추미애 지사의 지시에 따라 지하공간 침수와 하천 급류, 산사태 등 재난 취약지역에 대한 사전 점검을 강화하고 자율방재단과 주민대피지원단의 비상연락체계를 재점검하는 등 선제적인 대비태세를 유지할 계획이다.경기도는 이미 여름철 풍수해에 대비해 도·시군·민간 합동 '재해예방대책 전담조직(TF)'을 운영하며 도내 96만여 개 재난 취약시설에 대한 점검을 마쳤고, 현재 후속 관리를 이어가고 있다.또 지하공간·하천·산사태 등 인명피해 우려가 큰 3대 유형을 중심으로 통제·대피 가이드라인을 운영하고 있으며, 침수감지알람장치와 자동차단시설 등 재난 대응 기반시설 확충도 지속적으로 추진하고 있다.추미애 지사는 도민들에게도 "장맛비가 이어지는 동안 기상정보와 재난안전문자를 꼭 확인해 달라"며 "대피 안내가 있을 때는 즉시 따라주시기 바란다"고 당부했다.그러면서 "한 분의 생명도, 한 가정의 일상도 지킬 수 있도록 노력하겠다"며 "경기도가 먼저 살피고, 먼저 통제하고, 먼저 움직이겠다"고 밝혔다.