박찬대 시장 취임 후 인천시 첫 '집중 업무보고'

큰사진보기 ▲박찬대 인천광역시장이 7월 1일 시청 애뜰광장에서 열린 '민선9기 인천광역시장 취임식'에서 제1호 시정과제 '긴급 민생회복 100일 프로젝트'에 서명하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 6일부터 약 2주 동안 민선 9기 출범 첫 집중 업무보고를 실시하고 민생 현안 해결을 위한 본격적인 행보에 나선다고 밝혔다.이번 업무보고는 민선 9기 핵심 추진 과제를 정립하고, 시민 생활과 직결된 대내외적 위기 요인에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.이번 집중 업무보고는 보고-지시 형식에서 벗어나 과장급 공무원까지 함께 참여한 종합 토론 형식으로 진행될 예정이다. 인천시는 이를 통해 현장 밀착형 실행 방안을 도출하는 효과를 기대하고 있다.집중 업무보고 첫 주에는 교통, 안전, 재정 등 시민 생활과 직결된 현안을 다룬다. 시민 우려가 큰 서울지하철 7호선 청라 연장선 개통 지연 에 대해 원인을 철저히 짚어보고 구체적인 대책을 모색한다.이어 본격적인 장마철을 대비한 시민 안전망 구축에 행정력을 쏟는다. 집중호우와 침수 피해를 원천 차단하기 위해 취약 지역의 방재 시설물 가동 상태를 선제적으로 점검하고, 즉각적인 재난 비상 대응체계를 점검한다.이와 더불어 최근 우려가 커지고 있는 인천시 재정 상황을 객관적으로 진단하고 건전성 확보 방안을 논의한다. 여기에 국제 정세 불안에 따른 대외적 경제 충격을 완화하고 지역 경제와 민생을 보호할 다각적인 대책도 함께 다룬다.이번 보고는 본청 실·국을 비롯해 경제자유구역청, 소방본부, 주요 사업소, 공사·공단을 대상 순차적으로 진행될 예정이다.인천시는 얽혀있는 현안 해결을 위해 부서 간 칸막이를 과감히 없애 긴밀하게 협력하여, 시민이 체감할 수 있는 정책 성과를 조기에 창출하겠다는 방침이다.박찬대 시장은 "이번 업무보고는 민선 9기의 성공적인 출발을 위해 시정 현안을 정확히 진단하고 지혜를 모으는 자리"라면서 "인천의 압도적 성장과 시민의 행복한 변화를 이끌어낼 수 있도록 모든 공직자가 흔들림 없는 '원팀'이 되어 유능한 행정을 펼쳐달라"고 당부했다.