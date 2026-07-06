김종훈, 진보당 당 대표 출마 "불평등의 폭주 멈추겠다"

6.3지방선거에서 울산광역시장 선거에 출마해 더불어민주당 김상욱 후보와의 단일화로 많은 관심을 받았던 진보당 김종훈 전 울산 동구청장이 6일 국회소통관에서 기자회견을 열고 진보당 당 대표 출마를 선언했다(관련 기사 : 김종훈, 김상욱 요구 수용... 울산시장 후보 단일화 재경선 실시
).
김종훈 당 대표 후보는 출마 일성으로 "불평등의 폭주를 멈추고, 국민의 삶을 지키기 위해 당 대표에 출마했다"고 밝혔다.
김 후보는 "저는 울산에서 노동자들과 함께 정치를 배웠다"며 "공장의 뜨거운 열기 속에서 노동의 가치를 배웠고, 골목상권에서 장사의 어려움을 보았으며, 조선소 앞에서, 비정규직 농성장에서, 시민들과 함께 울고 웃으며 정치를 배웠고 국민의 삶에서 정치를 시작했다"며 이같이 밝혔다.
김 후보는 "언론은 연일 경제가 살아난다고, 코스피가 오르고, 반도체가 사상 최대 호황을 누리고, 수출이 늘어난다고 하지만 국민의 삶은 어떻나"며 "자영업자는 밀린 월세를 걱정하고 노동자는 월급보다 더 빨리 오르는 물가를 견디고 있고 청년은 일자리를 구하지 못해 미래를 포기하고 있으며 집을 가진 사람은 가만히 있어도 돈을 벌고, 열심히 일하는 사람은 점점 더 가난해진다"고 짚었다.
이어 "더 깊어가는 박탈감, 거대한 격차에 대한 불안 대한민국은 지금 심각한 불평등의 위기를 겪고 있어 이대로는 미래가 없다"며 "국회의원, 여야 정치인 모두에게 가장 먼저 제안드린다. 권력투쟁을 앞세워 정치를 멈추면 민생이 무너진다"고 지적했다.
김 후보는 당원들에게 "극우내란세력의 발호에 맞서야 하는 시대에 내란청산연대는 필요했지만 진보정치가 힘을 키우지 못하면 기성정당에 끌려다닐 수밖에 없다"며 "진보적 사회개혁도, 집권도 불가능하기에 진보당은 강한 진보의 길을 걸어가야 한다"고 말했다.
이어 "강한 진보는 강한 정당에서 시작되므로 진보당을 집권을 준비하는 대중정당으로 만들겠다"며 "200명의 대안정치 리더를 체계적으로 육성하겠다"고 밝혔다. 이어 "정치인 양성프로그램을 마련하고, 개개인에게 교육비를 지원하며 전당적으로 키우교 대안정치리더의 절반은 청년으로 구성해 청년이 당의 중심이 되도록 하겠다"고 덧붙였다.
또한 "2027년 창당 10주년에는 대전환포럼을 열어 대한민국의 새로운 비전을 제시하겠다"며 2028년 총선승리를 꼭 만들어내겠다. 총선승리를 위해 후보 조기 선출부터 하고 대안정치리더양성과 맞물려 28년 총선에서는 모든 지역구에 후보를 낼 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
또 "2030정치플랫폼을 구축하겠다"며 "당원공론장, 과감한 정치실험을 보장해서 2030청년정당화에 힘을 집중하겠다"고 덧붙였다.