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정치

26.07.06 14:38최종 업데이트 26.07.06 14:49

석 달 전에도 '이병태 사퇴' 촉구한 박주민 "공직자 태도 아냐"

[스팟인터뷰] 박주민 민주당 의원 "대통령실 경고했는데도 SNS 계속... 자진 사퇴해야"

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박주민 더불어민주당 오뚝유세단장이 지난 5월 19일 서울 여의도 국회에서 열린 대한민국 국가정상화 중앙선거대책위원회 '오뚝유세단' 출정식에서 인사말을 하고 있다.
박주민 더불어민주당 오뚝유세단장이 지난 5월 19일 서울 여의도 국회에서 열린 대한민국 국가정상화 중앙선거대책위원회 '오뚝유세단' 출정식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연

"공직자로서의 태도도 안 돼 있다. 자진 사퇴하는 게 맞다."

'5·18 성역' 발언으로 논란이 된 이병태 규제합리화위원회 부위원장에 대한 여권 사퇴 요구에 박주민 더불어민주당 의원이 가세했다. '세월호 변호사'로 알려진 박 의원은 석 달 전 이 부위원장이 위촉됐을 때도 "며칠을 고민했지만 도저히 참고 넘어갈 수 없었다"라며 정부의 임명 취소와 자진 사퇴를 촉구한 바 있다. 과거 이 부위원장이 세월호 참사 추모를 두고 "타락한 정치권력 놀음", "이 사회의 천박함의 상징"이라고 비난한 걸 겨냥한 말이었다.

박 의원은 6일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 "앞서 3월에도 이 부위원장이 부적절한 인사라고 입장을 밝혔다"라며 "이번 사안도 굉장히 심각한데, 더 심각한 건 대통령실 차원에서 자중하라는 취지의 경고가 나왔는데도 계속해서 SNS에 글을 쓰는 거다. 공직자로서의 태도도 안 돼 있다"라고 비판했다.

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그러면서 "이 부위원장은 (표현의 자유에서) 대표적으로 빠지는 것까지 넣어야 표현의 자유라고 주장한다. 이건 보편적 인권이 보장돼 온 역사적 흐름과도 맞지 않는다"라며 "자진 사퇴하는 게 맞다. 사퇴를 안 할 경우 필요하다면 공적 조치가 있어야 한다"라고 촉구했다.

이 부위원장은 최근 배재고 야구부 "스타벅스 가야지" 응원 논란과 관련해 자신의 페이스북에 "이 땅에 5·18이 성역이 된 것"이라고 주장해 논란이 일었다. 이 부위원장은 "내 의견의 핵심은 표현의 자유이고 이는 인간의 보편적 기본권 중 하나"라며 "서울 한복판에서 김일성 만세를 외쳐도 허용돼야 한다"라고 말하기도 했다. 이 부위원장의 페이스북 계정은 현재 확인할 수 없는 상태다.

다음은 박 의원과의 일문일답이다.

"자진 사퇴해야, 인문학적·역사적 소양 없어"

- 이 부위원장의 '5·18 성역' 발언은 어떻게 봤나?

"저는 앞서 3월에도 이 부위원장이 부적절한 인사라고 입장을 밝혔다. 이번 사안도 굉장히 심각한데, 더 심각한 건 대통령실 차원에서 자중하라는 취지의 경고가 나왔는데도 계속해서 SNS에 글을 쓰는 거다. 공직자로서의 태도도 안 돼 있다. 자진 사퇴하는 게 맞고, 사퇴를 안 할 경우 필요하다면 공적 조치가 있어야 한다."

- 이 부위원장은 '표현의 자유'를 얘기하고 있다.

"표현의 자유는 굉장히 소중하기 때문에 많이 보장돼야 하지만 표현의 자유라는 링에 오르지 못하는 것들이 있다. 표현의 자유에 넣을지 말지 정할 때 대표적으로 빠지는 게 혐오 표현, 반민주적 표현, 범죄 관련 표현이다. 이런 것들은 일차적으로 배제된다. 그런데 이 부위원장은 (표현의 자유에서) 대표적으로 빠지는 것까지 넣어야 표현의 자유라고 주장한다. 이건 보편적 인권이 보장돼 온 역사적 흐름과도 맞지 않는다.

그리고 (배재고 야구부 응원 논란과 관련해) 김일성 초상화 부분을 갖고 왔던데("이 모습은 대한민국보다 김일성 사진이 나온 신문이 비에 젖는 것을 보고 울부짖는 북한의 모습"), 개인을 신격화하는 걸 부정적으로 얘기하는 것과 5·18을 공격하는 것에 대해 그러면 안 된다고 하는 게 동일한가? 이분은 인문학적·역사적 소양이 없다. 가치관 체계에 대해 논리정연한 어떤 이론도 정립이 안 돼 있다."

- 석 달 전 이 부위원장에게 "스스로 내려와라"라고 한 건 어떤 이유 때문이었나?

"그땐 (이 부위원장의) 세월호 관련 과거 발언을 문제 삼은 건데, 그것도 마찬가지다. 참사 희생자들을 비하하는 등 표현의 자유로 용납될 수 없는 발언들이 있었지 않았나. 그 정도 발언을 할 정도면 공인으로서 적절하지 못하다는 취지의 말씀을 드렸던 거다."

- 당내에서도 사퇴 요구가 이어지고 있다.

"저희가 5·18을 성역화한다거나 이런 게 아니라, 5·18의 가치를 계속 훼손하려 하고 당시 군부 정권의 행위를 옹호하려는 듯한 태도가 있으니까 이렇게 반응하는 거다. 국민의힘에서도 헌법 전문에 5·18을 담는 걸 찬성한다는 입장이 한번 나왔지 않느냐. 이 논란이 (이제는) 좀 없어져야 할 것 같다."

#박주민#이병태#민주당

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