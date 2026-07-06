석 달 전에도 '이병태 사퇴' 촉구한 박주민 "공직자 태도 아냐"

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 오뚝유세단장이 지난 5월 19일 서울 여의도 국회에서 열린 대한민국 국가정상화 중앙선거대책위원회 '오뚝유세단' 출정식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"공직자로서의 태도도 안 돼 있다. 자진 사퇴하는 게 맞다."

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- 이 부위원장의 '5·18 성역' 발언은 어떻게 봤나?

- 이 부위원장은 '표현의 자유'를 얘기하고 있다.

- 석 달 전 이 부위원장에게 "스스로 내려와라"라고 한 건 어떤 이유 때문이었나?

- 당내에서도 사퇴 요구가 이어지고 있다.

'5·18 성역' 발언으로 논란이 된 이병태 규제합리화위원회 부위원장에 대한 여권 사퇴 요구에 박주민 더불어민주당 의원이 가세했다. '세월호 변호사'로 알려진 박 의원은 석 달 전 이 부위원장이 위촉됐을 때도 "며칠을 고민했지만 도저히 참고 넘어갈 수 없었다"라며 정부의 임명 취소와 자진 사퇴를 촉구한 바 있다. 과거 이 부위원장이 세월호 참사 추모를 두고 "타락한 정치권력 놀음", "이 사회의 천박함의 상징"이라고 비난한 걸 겨냥한 말이었다.박 의원은 6일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 "앞서 3월에도 이 부위원장이 부적절한 인사라고 입장을 밝혔다"라며 "이번 사안도 굉장히 심각한데, 더 심각한 건 대통령실 차원에서 자중하라는 취지의 경고가 나왔는데도 계속해서 SNS에 글을 쓰는 거다. 공직자로서의 태도도 안 돼 있다"라고 비판했다.그러면서 "이 부위원장은 (표현의 자유에서) 대표적으로 빠지는 것까지 넣어야 표현의 자유라고 주장한다. 이건 보편적 인권이 보장돼 온 역사적 흐름과도 맞지 않는다"라며 "자진 사퇴하는 게 맞다. 사퇴를 안 할 경우 필요하다면 공적 조치가 있어야 한다"라고 촉구했다.이 부위원장은 최근 배재고 야구부 "스타벅스 가야지" 응원 논란과 관련해 자신의 페이스북에 "이 땅에 5·18이 성역이 된 것"이라고 주장해 논란이 일었다. 이 부위원장은 "내 의견의 핵심은 표현의 자유이고 이는 인간의 보편적 기본권 중 하나"라며 "서울 한복판에서 김일성 만세를 외쳐도 허용돼야 한다"라고 말하기도 했다. 이 부위원장의 페이스북 계정은 현재 확인할 수 없는 상태다.다음은 박 의원과의 일문일답이다."저는 앞서 3월에도 이 부위원장이 부적절한 인사라고 입장을 밝혔다. 이번 사안도 굉장히 심각한데, 더 심각한 건 대통령실 차원에서 자중하라는 취지의 경고가 나왔는데도 계속해서 SNS에 글을 쓰는 거다. 공직자로서의 태도도 안 돼 있다. 자진 사퇴하는 게 맞고, 사퇴를 안 할 경우 필요하다면 공적 조치가 있어야 한다.""표현의 자유는 굉장히 소중하기 때문에 많이 보장돼야 하지만 표현의 자유라는 링에 오르지 못하는 것들이 있다. 표현의 자유에 넣을지 말지 정할 때 대표적으로 빠지는 게 혐오 표현, 반민주적 표현, 범죄 관련 표현이다. 이런 것들은 일차적으로 배제된다. 그런데 이 부위원장은 (표현의 자유에서) 대표적으로 빠지는 것까지 넣어야 표현의 자유라고 주장한다. 이건 보편적 인권이 보장돼 온 역사적 흐름과도 맞지 않는다.그리고 (배재고 야구부 응원 논란과 관련해) 김일성 초상화 부분을 갖고 왔던데("이 모습은 대한민국보다 김일성 사진이 나온 신문이 비에 젖는 것을 보고 울부짖는 북한의 모습"), 개인을 신격화하는 걸 부정적으로 얘기하는 것과 5·18을 공격하는 것에 대해 그러면 안 된다고 하는 게 동일한가? 이분은 인문학적·역사적 소양이 없다. 가치관 체계에 대해 논리정연한 어떤 이론도 정립이 안 돼 있다.""그땐 (이 부위원장의) 세월호 관련 과거 발언을 문제 삼은 건데, 그것도 마찬가지다. 참사 희생자들을 비하하는 등 표현의 자유로 용납될 수 없는 발언들이 있었지 않았나. 그 정도 발언을 할 정도면 공인으로서 적절하지 못하다는 취지의 말씀을 드렸던 거다.""저희가 5·18을 성역화한다거나 이런 게 아니라, 5·18의 가치를 계속 훼손하려 하고 당시 군부 정권의 행위를 옹호하려는 듯한 태도가 있으니까 이렇게 반응하는 거다. 국민의힘에서도 헌법 전문에 5·18을 담는 걸 찬성한다는 입장이 한번 나왔지 않느냐. 이 논란이 (이제는) 좀 없어져야 할 것 같다."