일본 법정에 80여 차례 선 이금주, 패소를 넘어 역사가 되다

큰사진보기 ▲일제 강제동원 피해자 권리회복 운동에 평생을 바친 이금주 선생의 삶과 정신을 기리는 ‘라르브르앙상블과 함께하는 인생음악극-신념의 강자, 일제 피해자의 벗 이금주’ 공연 및 기념행사가 지난 4일 광주 전일빌딩에서 열렸다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 통합특별시장은 "국가가 해야 할 일을 한 개인이 평생 떠안고 싸웠다는 사실이 가장 크게 다가왔다"며 "기록은 오늘을 오늘로 만들어주는 근거인 만큼 이금주 기록물 보존과 활용에 지방정부도 적극 나서겠다"고 밝혔다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲정진욱 국회의원도 "이금주 선생은 불굴의 역사의 기록자"라며 "그가 남긴 기록물이 유네스코 기록유산으로 등재될 수 있도록 국회에서 역할을 다하겠다"고 약속했다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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일제 강제동원 피해자 권리회복 운동에 평생을 바친 이금주 선생의 삶과 정신을 기리는 '라르브르앙상블과 함께하는 인생음악극-신념의 강자, 일제 피해자의 벗 이금주' 공연 및 기념행사가 지난 4일 광주 전일빌딩에서 열렸다. 이번 행사는 태평양전쟁 희생자 유족운동의 상징인 이금주 선생(1920~2021)의 삶과 투쟁, 기록의 의미를 재조명하는 자리로 마련됐다.이날 행사에는 강제동원 피해자와 유족, 시민사회 인사, 정치권, 학계 인사들이 대거 참석해 이금주 선생이 남긴 기록과 투쟁의 의미를 되새겼다.행사에는 정신영 할머니(나고야 미쓰비시 근로정신대 피해자), 서태석·한문수·김태길·이민관·조태규·이유식 유족 대표, 민형배 광주·전남 통합특별시장, 정진욱 국회의원, 박균택 국회의원, 강정채 전 전남대학교 총장, 장휘국 전 광주시교육감, 김선호 전 광주시교육의원, 김순흥 민족문제연구소 광주지역위원장, 갑제 한말호남의병기념사업회 이사장, 김정길 전 6·15공동선언실천 남측위원회 상임대표, 조오섭 전 국회의장 비서실장, 최철 광주학생독립운동기념사업회 고문, 임선숙 변호사 등이 참석했다.이금주 선생은 1920년 평안남도 순천에서 태어났다. 1940년 김도민씨와 결혼했으나 1942년 남편은 일본 해군 군속으로 강제동원됐다. 당시 아들은 생후 8개월이었다. 곧 돌아오겠다던 남편은 1943년 남태평양 타라와섬 전투에서 전사했다.이금주 선생은 남편을 잃은 상실감과 고향을 잃은 설움이 평생 삶을 짓눌렀다. 하지만 이금주 선생은 개인의 비극을 사회적 실천으로 승화시켰다. 태평양전쟁 희생자 유족과 강제동원 피해자들을 조직하고 권리회복 운동에 헌신하며 역사의 증언자로 살아갔다.광주에 정착한 이금주 선생은 같은 피해자와 유족들을 찾아 나섰다. 해남·완도·영암 등지를 직접 돌며 피해 사실을 수집했고, 1988년 '태평양전쟁희생자광주유족회'를 결성해 조직적인 권리회복 운동에 나섰다. 한때 전국 47개 지부와 1000여 명의 회원을 둔 유족운동의 중심 조직으로 성장했다.1992년 원고 1273명이 참여한 이른바 '광주천인소송'을 시작으로 일본 정부와 전범기업을 상대로 우키시마호 폭침 사건, 일본군 위안부·근로정신대 소송, 강제동원 피해 소송 등 7건의 집단소송을 제기했다. 그는 일본 법정을 80차례 이상 오갔지만 대부분 패소했다. 그러나 이금주 선생은 멈추지 않았다.이국언 시민모임 대표는 추모사에서 "패배가 예정된 싸움을 누가 계속하겠느냐"며 "이금주 선생은 패배 속에서도 싸움을 멈추지 않았고, 그런 사람들이 있었기에 역사가 조금씩 바뀌었다"고 평가했다. 이어 "일본 재판에서는 졌지만 역사에서는 결코 패배하지 않았다"며 "오늘 이 자리가 그 결과이자 과정"이라고 강조했다.민형배 통합특별시장은 "국가가 해야 할 일을 한 개인이 평생 떠안고 싸웠다는 사실이 가장 크게 다가왔다"며 "기록은 오늘을 오늘로 만들어주는 근거인 만큼 이금주 기록물 보존과 활용에 지방정부도 적극 나서겠다"고 밝혔다.정진욱 국회의원도 "이금주 선생은 불굴의 역사의 기록자"라며 "그가 남긴 기록물이 유네스코 기록유산으로 등재될 수 있도록 국회에서 역할을 다하겠다"고 약속했다.강정채 전 전남대학교 총장은 "이금주 선생은 남편을 잃고 고향을 잃었지만 자신의 아픔에 머물지 않았다"며 "피해자들을 모으고 일본을 상대로, 때로는 대한민국 정부를 상대로도 정의가 무엇인지를 묻고 싸웠다"고 했다.이어 "그를 감싸줄 나라가 어디에도 없었다"며 평전 <어디에도 없는 나라>를 언급한 뒤 "그가 남긴 기록은 보존과 연구, 교육 가치가 매우 높은 역사 자산"이라고 강조했다.특히 강 전 총장은 이금주 기록물 보존시설과 연구·전시 공간 마련, 유네스코 세계기록유산 등재 추진의 필요성을 역설했다.행사를 진행한 광주MBC 홍진선 PD는 이금주 선생의 삶을 다룬 다큐멘터리를 제작하면서 느낀 소회를 밝혔다.홍 PD는 "처음에는 이금주 선생이 주인공인 줄 알았지만 자료를 정리할수록 진짜 주인공은 선생이 남긴 기록물이라는 사실을 깨달았다"며 "그 기록들은 아직 상자 속에 잠들어 있지만 앞으로 세상을 바꾸는 유산이 될 것"이라고 했다.실제로 이금주 선생은 평생 일기를 썼고, 유족회 회의록과 회계장부, 영수증, 피해자 증언, 탄원서, 소송자료 등을 꼼꼼하게 정리했다. 전시에서는 '이금주 유서', '광주천인소송 원고단 서명부', 일기장과 영수증, 각종 회의록 등이 공개돼 참석자들의 발길을 붙잡았다.일제가 태평양전쟁 과정에서 수많은 조선 청년과 청소년을 전쟁터와 군수공장으로 강제동원했던 역사는 여전히 현재진행형이다.이금주 선생은 그 비극을 몸으로 겪은 세대였다. 그러나 그는 피해자로만 남지 않았다. 유족회를 만들고 피해자들을 조직했으며, 자료를 모으고 기록을 남겼다. 일본 법정을 오가며 진실을 밝히려 했고, 끝없는 패소 속에서도 투쟁을 멈추지 않았다. 이금주 선생이 남긴 일기와 회의록, 영수증과 소송자료는 오늘날 강제동원 역사를 증언하는 살아있는 사료가 됐다.이날 행사는 이금주 선생의 삶을 추모하는 데 그치지 않고, 그가 남긴 기록을 어떻게 보존하고 계승할 것인가를 묻는 자리였다. 참석자들은 일본 정부와 전범기업을 상대로 수십 년간 법정투쟁을 이어온 이금주 선생의 활동을 재조명하며, 기록물의 유네스코 세계기록유산 등재와 강제동원 시민역사관 건립, 상설 연구·전시 공간 조성을 주요 과제로 제시했다.