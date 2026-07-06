'정치자금법 위반' 천안시장직 잃은 구본영, 충남정무부지사 내정에 '시끌'

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 지난 2일 기자회견을 하고 있다. 우측이 구본영 충남도 정무부지사 내정자. ⓒ 이재환 - 이찰우 제공 관련사진보기

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박수현 충남지사가 민선 9기 초대 정무부지사로 '정치자금법 위반' 등으로 시장직을 잃은 구본영 전 천안시장을 내정해 논란이 일고 있다. 일각에서는 정무부지사 내정을 철회할 것을 요구하는 목소리가 나온다.앞서 지난 2일 박 지사는 민선 9기 첫 정무부지사에 구본영 전 천안시장을 내정했다. 하지만 구본영 내정자는 불법 정치자금 수수 및 인사 채용 비리 혐의로 기소되어 대법원에서 당선무효형을 선고 받은 인물이다. 대법원은 지난 2019년 11월 구 전 시장에게 벌금 800만 원과 추징금 2000만 원을 선고한 원심을 확정했다. 구 전 시장은 해당 사건으로 천안 시장직을 상실했다. 형기를 마친 구 전 시장은 현재 피선거권을 회복한 상태다. 그러나 일각에서는 "받아 들이기 어렵다"는 반응이 나온다.이런 가운데 충남시민사회단체연대회의와 천안시민사회단체협의회는 6일 성명서를 통해 "깊은 유감을 표한다"라며 "즉각적인 철회를 촉구한다"라고 밝혔다.이들 단체는 "정무부지사는 도정과 의회, 정당, 시민사회 등 다양한 주체를 연결하며 도민과의 신뢰를 바탕으로 협치와 소통을 이끄는 자리"라며 "누구보다 높은 수준의 공직윤리와 사회적 신뢰가 요구된다"라고 지적했다.그러면서 "구본영 전 천안시장은 민선 7기 재임 중 정치자금법 위반으로 당선무효형이 확정돼 시장직을 상실했던 인물이다. 그 결과 천안시는 시장 권한대행 체제를 거쳐 재보궐선거를 치러야 했다"라며 "시민들은 그에 따른 사회적·행정적 비용을 감당해야 했다. 이는 단순히 한 개인의 정치적 경력이나 재기의 문제가 아니라 지방자치의 안정성과 시민의 신뢰를 훼손한 사안"이라고 비판했다.천안지역 언론인들도 비판을 쏟아냈다. 천안 지역의 한 언론인은 '충남도정의 첫 단추, 왜 하필 구본영이었나'라는 제목의 글을 통해 "구 전 시장은 피선거권이 회복됐다. 공직 임명을 제한하는 법률상 장애도 없다. 여기까지는 누구도 부인할 수 없는 사실이다. 그러나 법적자격과 공직의 적합성은 같은 의미가 아니다"라고 비판했다.구본영 내정자의 입장을 듣기 위해 전화 문자로 연락을 취했지만 연락이 닿지 않았다. 구 내정자는 지난 2일 충남도청 프레스센터 기자회견에 참석해 "최대한 겸손한 자세로 도민의 입장을 충분히 청취해서 지사께 전달하는 역할에 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.충남도에 따르면 구본영 내정자는 오는 7일부터 정무부지사로서의 업무를 시작한다.충남도 관계자는 6일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(구본영 정무부지사 내정자는) 7일자로 발령이 났다"라며 "검찰 등에 내정자에 대한 '결격 사유 조회'를 한다. 별다른 이상이 없을 경우, 정식으로 발령을 하게 된다"라고 설명했다.