제39주기 이한열 열사 추모식 광주 망월동서 엄수

큰사진보기 ▲1987년 6월 당시 연세대학교 총학회장이었던 우상호 강원특별자치도지사가 이한열 열사 묘역에서 추모하고 있다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주열사들에 대한 묵념, 임을 위한 행진곡, 추모사를경청하고 있는 참석자들과 내빈 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김익태 이한열기념사업회 이사장, 노성철 연세민주동문회장, 민형배 전남광주통합특별시장, 우상호 강원특별자치도지사, 장남수 전국민족민주유가족협이회장, 이승찬 제39주기이한열학생추모기획단장, 진준호 광주진흥고 학생회장, 유가족 이승래 씨가 추모사를 하고 있다. ⓒ 김지유 관련사진보기

큰사진보기 ▲“한열, 계엄의 하늘 위로, 민주주의의 학으로 날아오르다”추모공연 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이한열 열사 묘역에서 헌화 후 묵념하고 이쓴 우상호 지사, 민형배 시장, 박상범 군의원과 참석자들 ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이한열 열사가 졸업한 진흥고의 후배들이 민형배 시장과 우상호 도지사와 함께 사진을 찍었다. ⓒ GJ저널망치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

1987년 6월, 독재정권의 최루탄은 한 청년의 삶을 앗아갔다. 그러나 그의 죽음은 역사를 움직였다. 스물두 살 청년 이한열의 희생은 국민적 분노를 일으켰고, 결국 대통령 직선제를 이끌어낸 6월항쟁의 도화선이 됐다.그로부터 39년이 흐른 7월 5일. 제39주기 이한열 열사 추모식이 광주 북구 망월동 민족민주열사묘역에서 이한열기념사업회와 광주전남추모연대 주최로 개최됐다.이날 추모식에는 우상호 강원특별자치도지사, 민형배 전남광주통합특별시장, 강기정 전 광주광역시장, 정준호 국회의원, 안평환 통합시의원, 박상범 화순군의원, 강남수 전국민족민주유가족협의회장, 김익태 이한열기념사업회 이사장, 노성철 연세민주동문회장, 이명자 광주여성인권지원센터장, 박주정 진흥고총동문회장, 진준호 광주진흥고 학생회장, 이승찬 학생추모기획단장, 이승래 유가족 대표를 비롯해 민주화운동 원로와 시민사회단체, 노동계, 학생 등 100여 명이 참석했다.추모식은 민중의례와 '임을 위한 행진곡' 제창으로 시작됐다. 사회자는 개회사를 통해 "이한열 열사가 살아 있었다면 올해 환갑을 맞았을 나이"라며 "우리는 여전히 그를 스물두 살 청년으로 기억하지만, 열사가 떠난 지 39년이 됐다"고 했다. 이어 "내년은 6월항쟁 40주년이자 이한열 열사 서거 40주년"이라며 "그 정신을 어떻게 계승할 것인지 함께 고민하는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.김익태 이한열기념사업회 이사장은 "이한열이 살아 있었다면... 무엇보다 우리와 함께 살아가는 평범한 시민이자 사회의 어른이 되어 있었을 것"이라고 했다.이어 "이한열장학회는 지금까지 311명의 장학생에게 4억 5천여만 원의 장학금을 지급했고, 청년활동가 지원사업인 '이한열 소셜 펠로우십'을 통해 민주주의의 가치를 이어갈 청년들을 지원하고 있다"고 밝혔다.또 "이한열 열사의 운동화 등 유품이 지난해 국가유산청 근현대사 예비문화유산으로 선정됐다"며 "열사의 삶이 이제 대한민국의 역사적 유산으로 자리 잡고 있다"고 강조했다.노성철 연세민주동문회 회장은 이한열 열사의 생애를 되짚으며 "1987년 최루탄 피격 사건은 6월항쟁의 도화선이 됐다"며 "민주화운동 관련자 인정에 머물지 말고 민주유공자 인정이라는 새로운 역사를 써야 한다"고 강조했다.강남수 전국민족민주유가족협의회 회장은 "대한민국 민주주의는 이한열 열사를 비롯한 수많은 민주열사의 희생으로 이뤄졌다"며 "민주유공자법 제정은 민주주의를 위해 헌신한 이들의 명예를 국가가 바로 세우는 일"이라며 "민주유공자법은 단순한 보상이 아니라 민주주의를 위해 헌신한 사람들의 명예를 국가가 공식적으로 인정하는 일"이라며 조속한 법 제정을 촉구했다.민형배 광주전남통합특별시장은 "1987년 22살 청년의 죽음 앞에서 시민들은 더 이상 물러서지 않았다"며 "5월 광주가 있었기에 6월항쟁이 가능했고, 두 역사는 결코 분리될 수 없다"며 "국가폭력의 진실을 밝히고 희생자와 유족의 명예를 세우는 일은 민주주의의 기본 책무"라며 "민주유공자법 제정과 민주주의 교육 확대에 힘쓰겠다"고 했다.1987년 당시 연세대 총학생회장이었던 우상호 강원특별자치도지사는 "우리가 이한열을 기억하는 이유는 개인적 인연 때문이 아니라 그가 남긴 역사적 의미 때문"이라며 "한 사람의 희생이 얼마나 거대한 역사의 변화를 만들 수 있는지를 후대에 알려야 한다"며 "내년 40주기를 맞아 민주주의 교육과 역사 교육을 더욱 강화해야 한다"고 강조했다.제39주기 학생추모기획단장 이승찬 연세대 학생회장은 "오늘 우리가 누리는 말할 권리, 질문할 권리, 더 나은 사회를 요구할 권리는 누군가의 용기와 희생 위에 세워진 것"이라며 "이한열 열사를 기억하는 것은 과거를 추억하는 일이 아니라 오늘의 책임을 묻는 일"이라고 했다.광주 진흥고등학교 진준호 학생회장은 "선배님의 용기와 신념은 역사책 속 이야기가 아니라 오늘을 살아가는 우리가 실천해야 할 가치"라며 "역사를 기억하는 후배로서 그 뜻을 이어가겠다"고 다짐했다.유가족 대표로 인사한 큰누나 이승래 씨는 환갑을 맞았을 동생 이한열을 떠올리며 담담한 회고를 전했다.이승래 씨는 "최근 친구들의 인터뷰 영상을 보며 가족도 몰랐던 동생의 모습을 새롭게 알게 됐다"며 "진심을 담아 말했고, 책임감과 리더십으로 사람들을 이끌었던 청년이었다는 이야기에 큰 위로를 받았다"고 했다. 이어 "오늘 이 자리를 찾아준 모든 분들이 가족에게는 큰 힘이 되고 있다"며 감사의 뜻을 전했다.이날 참석자들은 이한열 열사의 추모곡 '마른 잎 다시 살아나'를 함께 부르며 열사를 기렸다. 이어 연세대학교 탈춤 동문 모임 '춤패 연'이 마련한 추모공연 '한열, 계엄의 하늘 위로 민주주의의 학(鶴)으로 날아오르다'가 펼쳐졌다.공연은 동래학춤의 선비적 기품을 바탕으로 이한열 열사의 민주주의 정신과 6월항쟁의 역사를 예술적으로 재현했다. 특히 살아 있었다면 환갑을 맞았을 청년을 향한 미안함과 감사, 그리고 민주주의를 향한 염원을 담아 참석자들의 깊은 공감을 이끌어냈다.모든 순서를 마친 참석자들은 이한열 열사 묘역 앞에 헌화하며 열사의 넋을 기렸다.