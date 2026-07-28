"어딜 봐도 좋다"던 봉은사에서 가장 오래 본 것

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큰사진보기 ▲빌딩 숲과 맞닿은 봉은사 일주문 및 진여문 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉은사 연꽃단지 위로 퍼져 나가는 하얀 연등의 바다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉은사 대웅전 앞마당에 걸린 연등 바다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉은사 앞마당에 서 있는 석탑 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"보살님, 봉은사에 오면 어디를 먼저 둘러보는 게 좋을까요?"

"아이구, 봉은사는 천년고찰이라 어디를 봐도 다 좋습니다. 발길 닿는 곳마다 역사고 이야기가 숨어 있지요."

'나와 내 주변의 모든 이들이, 어제도 오늘도 내일도 행복하기를.'

큰사진보기 ▲극락보전 간절한 기도를 담은 복주머니 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲극락보전 알록달록한 소원 연등과 나뭇잎 서원지 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉은사의 상징인 거대한 '미륵대불', 뜨거운 태양에 달구어진 바닥 ⓒ 홍영미 관련사진보기

'몽당붓 일천 개에 구멍 뚫린 벼루 열개 / 선생 병중 칠십일과 절반은 마른 비백 / 죽음도 두렵지 않는 일흔 한 살 필법이다 (...)

운명처럼 받아든 판전이란 두 글자 / 걷다, 뛰다! 갸우뚱 저게 바로 동자체 / 마지막 붓끝을 떼자 아, 갈필로 떠는 파임 (...)

황금빛 가사 입고 헌신하신 글씨 미륵 / 한 번쯤 울어도 좋을, 대추사의 절필이여'

큰사진보기 ▲봉은사 '판전' 현판 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 26일, 천년고찰 서울 봉은사의 명소와 추사 김정희의 마지막 유작인 '판전' 현판을 차분히 마주하기 위해 남편과 함께 집을 나섰다. 조선 성종의 능인 선릉과 정현왕후의 능인 정릉을 수호하는 '선정릉의 원찰'이자 1200년의 역사를 품은 곳. 지난번에는 갑자기 내린 비와 약속 때문에 급하게 발길을 돌렸던 터라, 아쉬웠던 '여백'을 제대로 느끼고 싶었다.지하철역을 나와 코엑스 맞은편, 도롯가에 바로 서 있는 일주문과 진여문을 지나자 세상의 소음이 줄고 공기의 결이 바뀌었다. 문 하나를 경계로 세속의 분주함이 차단되고 고요한 정적이 찾아온 순간은 생경 하면서도 반가웠다.진여문 안으로 들어서니 여느 사찰의 무서운 형상과 달리 해학적이고 친근한 인상의 '목조사천왕상'이 맞아주었다. 18세기 수미산 중턱에서 불법을 수호하던 사천왕과 눈을 맞추니 마음이 무장해제되었다. 문을 지나니 삼복 무더위에도 아랑곳하지 않고 환하게 피어올라 향을 뿜어내는 연꽃단지가 펼쳐졌다. 부처님 전에 올린 사람들의 기도가 꽃으로 피어난 듯했다.대웅전 앞마당을 가득 채운 하얀 연등의 바다 한가운데에 선 쌍탑은 흰 연등에 둘러싸여 그 신비한 기운을 하늘로 올리고 있었다.전각 사이를 걷다 지난번 비 오던 날 법당 안에서 만나 나눴던 보살님과의 정겨운 대화가 떠올랐다.인근에는 고려 후기 범종 양식을 간직한 '홍무 25년 장흥사명 동종'이 근엄하게 자리를 지키고 있었고, 대웅전 추미단 위에는 17세기 조각승 승예 스님 등이 정성껏 조성한 보물 '목조석가여래삼불좌상'과 화려한 불화들이 세월의 깊이를 증언하고 있었다. 화려한 2층 닫집과 천장의 용 아래, 중생의 아픔을 어루만지는 부처님의 자비로운 미소를 바라보며 복잡했던 마음을 가라앉혔다.발길은 '간절히 기도하면 꼭 이루어진다'는 북극보전(삼성각)으로 이어졌다. 인간의 수명을 연장하고 재난을 소멸해 준다는 치성광여래와 칠성여래가 모셔진 칠성도 앞에는, 찌는 듯한 더위에도 조용히 엎드려 절을 올리는 이들의 열기로 가득했다.전각을 가득 채운 복주머니와 작은 등마다 누군가의 간절한 염원이 빽빽하게 적혀 있었다. 저마다 짊어진 삶의 무게를 품고 온 사람들의 뒷모습을 바라보며, 나 역시 마음속 깊이 한 소절의 기도를 올려보았다.이어 봉은사의 상징인 거대한 '미륵대불' 앞에 섰다. 웅장한 미륵대불 너머로 빌딩들이 둘러 선 풍경은 묘한 이질감을 주었다. 저 소란한 빌딩 숲 안에서 우리 역시 참 오랫동안 쉼 없이 달렸다. 무언가를 이루어야 하고 채워야 한다는 강박이 삶의 긴 호흡을 막아서곤 했다.문득 고개를 들어보니, 잿빛 기와지붕 너머 초고층 빌딩이 솟아오른 풍경 속에 배롱나무꽃이 피어 있었다. 빌딩 숲의 차가움과 천년 고찰의 예스러움, 그 사이에 피어난 자연의 생동감이 어우러지며 마음을 감싸안아주었다.이번 나들이에서 가장 눈길을 사로잡은 곳은 봉은사에서 가장 오래된 전각이자, 추사 김정희 선생이 세상을 떠나기 사흘 전에 썼다는 유작 '판전(板殿)' 현판이었다. 그 앞에 서자 유재영 시인의 시조집 <달항아리 어머니>에 실린 시 "추사판전진경"의 구절들이 마음속에서 거센 파도처럼 밀려왔다.71세, 생의 마지막 순간에 붓을 든 '대추사 김정희'. 파란만장한 삶과 격렬했던 학문적 자존심, 화려한 기교를 빼고 도달한 글씨는 천진난만한 '동자체'였다.'걷다, 뛰다! 갸우뚱' 하는 그 글씨를 오래 오래 올려다보았다. 뜨거운 7월의 햇살 아래에서도 당당히 빛나고 있는 그 현판은 모든 것을 비워낸 끝에 도달한 완전한 순수함이었다.그간 글을 쓰면서 멋진 미사여구와 화려한 수식어를 찾느라 많은 시간을 보냈다. 더 다듬고, 더 채워 넣어야만 온전해진다고 생각했다. 그러나 어린아이의 마음으로 돌아간 추사의 현판 앞에서 깨달았다. 글도, 인생도, 만년을 맞아가는 참다운 길은 무언가를 덧붙이기보다 군더더기 수식을 비워내고 담백한 본연으로 돌아가는 과정이라는 것을.대웅전 앞마당에서 제 몸을 온전히 태워 향기를 남기는 향처럼, 지나온 내 서툴고 모자란 시간조차도 곁을 지켜준 고마운 인연들이 있었기에 무사히 지나올 수 있었다. 못난 나를 견뎌주고 채워준 주변의 온기에 부끄러움은 이내 깊은 감사함으로 바뀌었고, 고요한 도량 안에서 마음속 아쉬움도 바람처럼 자연스럽게 흘려보냈다.1200년의 세월이 다져 놓은 공간에서 들려오는 처마 끝 풍경 소리는 정해진 틀이나 정답이 없는 복잡다단한 삶의 흔적들을 담고 있었다. 마지막 순간에 모든 기교를 내려놓고 시처럼 맑아진 추사의 글씨까지. 지나온 삶의 길목에서 눈앞의 목적에만 갇혀 세상의 수많은 가치와 여운을 무심히 지나쳐 온 것은 아닐까 돌아보게 된다.정해진 틀이 없다고 해서 가치 없는 삶은 아닐 터다. 도리어 여백이 있기에 앞으로 써 내려가고 채워나갈 삶의 문장들이 더 기대되는 것이 아닐까. 일주문을 나서는 발걸음이 한결 가벼웠다. 문밖의 세상으로 다시 들어섰지만 내 서툶을 인정하고 주변 덕에 감사하며, 삶의 여백을 너그럽게 품어 안을 여유를 마음에 담았다.