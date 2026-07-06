"우리는 노예가 아니다" 현대중공업 이주노동자들의 뜨거운 외침

▲권 부위원장은 1960년대 독일에서 이주노동자들이 노조를 결성함에 따라 노동현장에서의 유효한 제도개선이 이루어졌다며 "지금이 그때다. 이주노동자들의 인간선언 투쟁을 대규모로 조직해서, 금속노조가 힘이 나고, 민주노총에 희망이 되는 투쟁을 조직하자"고 외쳤다. ⓒ 박성우 관련사진보기