엔비디아도 제쳤다는데 삼성 주가는 왜 이러나요

이 글은 거시경제 분석도, 종목 추천도 아니다. 평범한 시민이 주식시장에서 마주치는 욕망, 불안, 확신, 후회 같은 감정을 프랑스 정신분석학자 라캉의 시선으로 읽어보려는 기록이다.

큰사진보기 ▲미래를 보고 산다고 생각했지만, 실제로는 현재의 불안을 견디지 못하는 사람이었다. ⓒ margabagus on Unsplash 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 임화영 기자 = 코스피가 5% 가까이 급락한 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 SK하이닉스, 삼성전자 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전날보다 395.02포인트(4.91%) 내린 7,656.31, 코스닥 지수는 전날보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23으로 마감했다. 2026.7.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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