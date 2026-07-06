'조국' 뺀 조국혁신당? 혁신당 전대 주자들, '당명 개정' 견해 차

약 3주 뒤인 오는 25일 전당대회를 여는 조국혁신당이, 당 내외 거론되는 당명 개정을 둘러싸고 다소 이견을 보이고 있다. 조국 전 대표 경기 평택을 국회의원 낙선 뒤 내상을 입은 가운데 어떻게 다시 당 정체성을 세울지 고심하는 모양새다.
김준형 현 혁신당 원내대표는 지난 6월 23일 YTN 라디오 <김준우의 뉴스정면승부>에 출연해 "조국 대표가 돌풍을 일으켰고 총선 당시엔 (이런) 당명이 필요했다고 본다"면서도 "기존 당명을 넘어서 다른 당명도 생각해볼 때가 됐다"고 말해 당명 개정 가능성을 말한 바 있다.
조국혁신당 차규근 의원과 황현선 전 사무총장은 6일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 각기 최고위원 출마를 선언했으나, 당명 개정에 대해서는 다소 차이가 있었다.
차규근 의원이 "(당명 개정을) 논의할 수는 있지만 지금은 논의할 때가 아니다"라며 시점 관련 선을 그었다면, 황현선 전 사무총장은 "개정엔 당원 동의가 필요하다. 간판만 바꾼다고 손님이 늘겠나"라며 당명 개정 자체를 다소 부정적으로 보는 듯 발언했다.
차규근 "조국 복귀 시 논의해야"... 황현선 "당원 동의 필요한 사안"
출마 기자회견 뒤 소통관 앞에서 기자들과 만난 차 의원은 "혁신당의 최대 전략 자산인 조국 전 대표가 지금은 일선에서 물러나 있는데, (조 전 대표가 차후) 복귀하면 이를 논의하는 게 더 책임 있고 바람직한 방법이 아닐까 생각한다"며 "지금 시점에서 당명을 개정하는 건 불필요한 오해가 생길 수 있기 때문"이라고 설명했다.
황 전 사무총장은 관련 질문에 "식당으로 따지면 신장 개업을 하거나 업종 전환을 할 때 (당명) 명칭을 개정하는 것"이라며 "그 전에는 메뉴나 상권 분석, 서비스와 음식, 맛 이런 것에 집중해야 되는데 그거 없이 간판만 바꾼다고 손님이 늘지 의심이 된다"고 했다.
그는 이어 "마지막에 선택할 건 당명까지 바꿀 건지인데, 이것(당명 개정) 또한 당원들 동의가 필요하다. 당명만 바꾼다고 다 개선된다면 좋겠지만 저는 현재는 그렇지 않다고 본다"고 덧붙였다. 구체적인 당내 변화 없이 당명만 바꿔선 지금과 큰 차이가 없을 것이란 취지다.
전날(5일) 국회 소통관 기자회견을 통해 당대표 선거 출마를 밝힌 신장식 권한대행 또한 당명 변경에 대해 "간판을 바꾸는 것은 '우리가 변했다'고 눈속임하기에 가장 좋은 방법"이라며 "혁신당의 선명한 노선과 정치활동 방식, 새로운 상품을 국민께 선보이는 것을 준비하면서 검토해야 할 문제"라고 답해 선을 그은 바 있다.
서왕진 조국혁신당 전당대회준비위원장은 전날 전당대회 간담회 질의응답에서 "이번 전당대회에서 '당명 변경'을 정식 의제로 설정하진 않았다", "이는 당의 진로를 새롭게 설정하고, 그 준비를 충실하게 해 나가는 과정의 결과로써 추후 새 지도부를 중심으로 논의할 수 있다"라며 당장의 시급한 의제가 아니라고 설명했다(관련 기사: '자강' 강조한 조국혁신당 "당명 변경은 새 지도부서 논의" https://omn.kr/2iyfd
).
'자강론'에도 정도 차이... "민주당 합당? 혁신당이 서서 들어갈 지 기어 들어갈 지 차이 있을 것"
이번 전당대회에 출마 의사를 밝힌 세 사람 모두 비슷하게 '자강론'을 주장하고 있다. 다만 황 전 사무총장은 셋 중 가장 강하게 자강을 주장하는 반면, 신장식·차규근 의원은 보다 신중한 실용론을 주장해 정도의 차이가 있다.
황 전 사무총장은 이날 회견문에서 "합당보다 자강이 먼저다. (앞선) 합당론이 혁신당에게 독이 되었다"고 표현했다. 그는 기자들과 만나서도 "자강 없이 혁신당에 남는 건 굴욕밖에 없다"며 "(차후 민주당과) 합당을 할 때 하더라도 '서서 들어갈 거냐, 기어서 들어갈 거냐'의 차이가 있을 것이고 그렇다면 합당이라는 단어는 지금 거론돼서는 안 된다고 본다"라고 말했다.
차 의원은 이날 회견문에서 "많은 이가 자강을 말하지만, 혁신당의 자강은 우리끼리 강해지는 게 아니라 국민 삶 속에서 유능한 정당이 돼 국민들의 정치효능감으로 이어지는 것"이라고 강조했다. 신 권한대행도 전날 "(민주당과의) 합당은 혁신당이 선택할 문제"라며 "(혁신당이) 한국 정치의 왼쪽 운동장을 넓게 쓰겠다"고 말한 바 있다.
한편 황 전 사무총장은 작년 9월 당내 성폭력 사건에 책임을 지고 직에서 사퇴한 바 있다.
이날 '출마로 당내 책임론이 일 수 있지 않느냐'는 취재진 질문에 그는 "저는 도의적 책임을 진 것이지 가해자가 아니었다. 저는 (사퇴 뒤) 10개월 동안 성찰하고 숙고했다고 생각한다"며 "당에서 일어났던 불미스러운 사건에 대해 당시 사무총장으로서 도의적 책임을 졌고, 그것 때문에 흐트러진 당을 다시 만드는 것이 제가 더 책임을 지는 길이라고 생각한다"라고 답했다.