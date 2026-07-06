행복청, 세종 집현동 캠퍼스공원구역 '청년 친화형 복합공간'으로 바꾼다

큰사진보기 ▲특화사업 대상지 위치도 ⓒ 행정중심복합도시건설청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 집현동 공동캠퍼스 인근 부지가 대학생과 청년들을 위한 활력 넘치는 '청년 친화형 복합공간'으로 탈바꿈한다.행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 아래 행복청)은 집현동 캠퍼스공원구역(특별계획구역42)의 특화계획 수립을 총괄할 전문위원(Master Architect, 이하 MA)으로 호남대학교 건축학과 배지윤 교수를 선정하고, 본격적인 마스터플랜 수립에 착수했다고 밝혔다.대상지인 캠퍼스공원구역은 공동캠퍼스 인근 문화공원(39,121㎡), 상업업무용지(12,768㎡), 주차장용지(1,617㎡) 등 총 53,507㎡ 규모다. 과거 응실천 폐천에 따라 용도가 변경된 문화공원과 상업용지 등을 묶어 대학 및 연구 기능을 지원하는 핵심 공간으로 조성하기 위해 특별계획구역으로 지정된 바 있다.행복청은 이곳에 공동캠퍼스 학생과 교직원을 위한 교육·연구 지원 기능뿐만 아니라 문화, 여가, 생활편의 시설을 대거 확충할 계획이다. 특히 건물 상층부에는 청년 주거 기능을 도입해 주거와 여가가 한 곳에서 이뤄지는 복합공간으로 특화한다는 구상이다.아울러 공동캠퍼스에서 복합캠퍼스, 삼성천으로 이어지는 대규모 문화공원과 건축 계획을 유기적으로 연결해 '보행 중심의 공공공간'을 조성한다. 이를 통해 대학 구성원뿐만 아니라 세종시민들이 함께 어우러지는 지역 대표 명소로 발전시킬 계획이다.이번에 선정된 배지윤 총괄 전문위원은 조경, 건축, 도시계획 등 분야별 전문가들과 협업해 ▲기존 정형화된 필지 계획 재검토 ▲주변 지역과의 연계 방안 ▲응실천 폐천에 따른 수공간 계획 등을 종합적으로 다루게 된다.특히 상가 공실 문제 등을 의식한 듯, 그간 지적되어 온 과도한 건축 규제는 지양하고 사업성 제고와 상권 활성화 방안도 계획에 적극 반영할 방침이다. 계획 수립 과정에서 공동캠퍼스 학생과 교직원의 현장 목소리도 수렴한다.행복청은 오는 2027년 상반기까지 대상지 전체 마스터플랜과 세부 특화계획을 마련한 뒤, 같은 해 하반기부터 토지 공급과 조경 설계에 착수해 오는 2031년까지 조성을 마무리할 예정이다.최형욱 행복청 차장은 "캠퍼스공원구역은 공동캠퍼스와 함께 행복도시의 새로운 도시 활력 거점이 될 중요한 공간"이라며, "향후 다양한 의견 수렴을 통해 마스터플랜의 완성도를 높여 대학생과 청년들이 모여드는 대학가 대표 명소로 만들어 나가겠다"고 말했다.