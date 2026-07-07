빗속 '왕릉 산책'에서 생긴 퇴직 부부의 버킷리스트

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큰사진보기 ▲선정릉 등굽은 소나무 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"여기 들렀다 갈까요?"

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"그래요, 가봐요."

큰사진보기 ▲정릉 정자각 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲정릉 정자각 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲정현왕후 능 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲성종대왕릉 선릉 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲선릉 앞 문무석과 석마 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲선릉 앞 홍살문에서 바라본 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 5일, 본격적인 장마가 시작되었다는 일기예보가 있었지만 서울행 버스에 올랐다. 애초에 계획된 여정은 아니었다. 서울 강남구 삼성동에서 열린 친척 결혼식 덕분에 오랜만에 사촌들을 만나 반가운 정을 나눈 참이었다. 이대로 집에 돌아가기 아쉬워 점심 식사 자리에서 미적거리고 있으니, 남편이 휴대폰 화면을 슬쩍 내밀었다.화면 속 장소는 선릉과 정릉(선정릉). 길찾기 앱이 보여주는 도보 거리는 약 25분이었다. 후텁지근한 무더위에 비까지 오락가락하는 날씨, 굳이 '왕의 무덤'을 찾아가야 하나 몇 초간 망설였다. 하지만 여기까지 언제 또 나오랴 싶었고, 이른 귀가도 아쉬웠다.우거진 숲길을 조용히 걷는 것만으로도 좋겠다는 생각에 발걸음을 옮겼다. 하지만 도심 속 25분은 생각보다 멀었다. 선정릉 돌담길을 끼고 샛문이 없나 두리번거리며 한참을 돌아서야 겨우 매표소에 다다랐다. 성인 관람료 1000원을 내고 입장했다.이곳은 조선 9대 성종과 세 번째 왕비 정현왕후의 능인 '선릉', 그리고 11대 중종의 능인 '정릉'이 함께 있는 곳이다. 어디로 갈지 고민하다 오른쪽, 즉 중종의 정릉 방향으로 발길을 옮겼다.오른쪽으로 돌아 조금 걸어 들어가니 정릉이 보였다. 신성한 공간임을 알리는 홍살문을 지나 왕이 걷는 '어로'를 따라 걸었다. 제사를 지내는 정자각의 열린 문 사이로 저 멀리 봉분이 눈에 들어왔다. 자연경관 속에 물 흐르듯 녹아든 조경 예술의 극치라는 찬사가 아깝지 않았다. 관람객의 접근이 제한되어 멀리서 스마트폰 카메라를 줌인해 바라봐야 하는 아쉬움은 있었지만, 그래서 그 공간이 더 엄숙하게 다가왔다.역사 속 이야기를 들여다보니 삶의 덧없음이 고스란히 느껴졌다. 본래 중종의 정릉은 고양 서삼릉에 두 번째 왕비 장경왕후와 함께 있었으나, 세 번째 왕비인 문정왕후가 사후에 중종과 곁에 묻히고 싶어 이곳으로 능을 옮겼다고 한다. 그러나 이 자리가 비만 오면 침수되는 탓에 결국 문정왕후는 노원구 태릉에 홀로 묻히게 되었다.단경왕후, 장경왕후, 문정왕후까지 세 명의 왕비를 두었던 중종은 결국 이 넓은 땅에 홀로 외로이 묻히게 된 셈이다. 사람 사는 일도 뜻대로 되지 않지만, 죽은 뒤의 일 또한 참으로 알 수 없다는 생각이 들어 매사 그리 너무 애쓸 일이 아니구나 싶었다.오락가락하는 빗속에서 숲은 더욱 짙고 푸른 빛을 발했다. 특히 능 주변의 소나무들은 붉은 기둥을 드러낸 채 눈부신 휘어짐을 자랑하고 있었다. 단 한 그루도 올곧게 수직으로 뻗은 것이 없었다. 모두 제각각의 곡선으로 등을 구부리고 있었는데, 그 모습이 오히려 마음을 더 울렸다.위로만, 반듯하게만 뻗어가려 아등바등하지 않고 주변과 어우러져 이러쿵저러쿵 살아가는 우리네 삶을 닮아서였을까. 오리나무와 청단풍이 아름드리 우거져 햇빛조차 뚫기 힘든 깊은 숲, 흙길이 주는 포근함과 초록의 물결 속에서 우리 부부는 걸음을 늦췄다. 비가 와서 서두를 법도 했지만, 우산 위로 떨어지는 빗소리를 들으며 천천히 걸어야 제맛인 길이었다.숲길을 돌아 서쪽으로 향하니 정현왕후의 능이 나타났다. 땅속에 묻혀 있다가 발굴되었다는 난간석(석주)이 먼저 우리를 맞아 주었다. 이곳은 능침의 옆구리 아랫부분까지 접근할 수 있어 왕비의 무덤을 조금 더 가까이 볼 수 있었다.조금 더 걸어 올라가니 성종의 능이 모습을 드러냈다. 마주 보고 선 문석인과 무석인, 그리고 그 곁을 지키는 석마들이 엄숙하게 서 있었다. 흥미로운 점은 왕의 능에는 봉분을 둘러싼 병풍석과 난간석이 모두 있었지만, 왕후의 능에는 난간석만 둘러져 있다는 사실이었다. 나중에 역사문화관에서 영상을 보니, 조선시대 왕릉 조영의 기준인 <국조오례의>의 지침과 "석실을 만들지 말고 병풍석을 쓰지 말라"는 세조의 유언을 따라 최대한 소박하고 검소하게 만든 것이었다.문득 아래를 내려다보니 정자각이 성종의 능이 아닌, 성종과 정현왕후의 능 딱 중간을 향해 비스듬히 놓여 있었다. 비각 역시 두 사람의 업적을 함께 새겨놓았다. 죽어서도 나란히 정성을 받도록 배치한 선조들의 세심한 배려와 조화로움에 다시 한번 감탄했다.작지만 알차게 꾸며진 역사문화관에서 나는 부끄럽게도 조선 왕릉이 2009년 유네스코 세계유산으로 등재되었다는 사실을 처음 알았다. 500년이 넘는 한 왕조의 모든 왕과 왕비의 무덤 40기가 단 하나도 훼손되지 않고 온전하게 보존되었다는 점, 자연을 거스르지 않는 풍수적 아름다움, 그리고 지금까지 이어지는 제례의식의 살아있는 역사성은 세계 유일의 사례라고 한다.선릉(宣陵)의 '선'은 '베풀 선' 자로, 성종이 평생 유교 정치를 정착 시키고 문물을 널리 베푼 업적을 기린 글자다. 중종의 정릉(靖陵)은 '편안하게 가라앉힐 정' 자를 써서 반정 이후 혼란한 나라를 안정시켰다는 의미를 담았다. 능호의 한 글자는 그 주인공이 살아 생전 보여준 정치적 업적과 성품에 대한 최고의 역사적 평가이자 예우인 셈이다.그렇다면 훗날 내 삶을 단 한 글자로 칭한다면 어떤 글자가 어울릴까. 퇴직 후 지나온 날들을 돌아보면 나의 못난 부분들이 참 많이 보인다. '이렇게 부족함이 많은 내가 어떻게 그 오랜 세월을 용케 잘 살아왔을까' 생각하니, 결국 주변의 덕 있는 사람들 덕분이었다는 감사함이 앞선다.젊은 날의 내 모습을 한 글자로 줄인다면 어리석을 '치(痴)'가 아닐까 싶다. 참 어리석고 서툴렀던 삶이었다. 하지만 이제 남은 삶은 그 서투른 순간마저 따뜻한 지혜로 승화시키는, 변화할 '화(化)'라는 단 한 글자에 닿고 싶다. 깊고 고요하게 주변을 품으며 "참 부족했으나, 덕분에 고마운 삶이었다"라고 미소 지으며 마무리할 수 있다면 좋겠다. 비록 그 경지에 도달하려면 아직 멀고도 멀었지만 말이다.비가 오락가락하는 가운데 선정릉의 산책로 3.5km를 모두 둘러보고 나니 대략 2시간이 흘러 있었다. 안내판에는 40분에서 1시간 30분 정도 소요된다고 적혀 있었지만, 우리 부부는 같은 곳을 여러 각도에서 음미하느라 시간이 훌쩍 지나갔다. 만약 해가 쨍하게 났다면 숲길 곳곳에 놓인 벤치의 유혹을 이기지 못해 더 오래 머물렀을지도 모른다.한 가지 팁이 있다면, 입장 후 우리처럼 오른쪽(정릉)으로 돌기보다는 왼쪽으로 돌아 '재실 - 역사문화관 - 성종의 선릉 - 정현왕후 능 - 중종의 정릉' 순서로 관람하는 편이 역사적 맥락을 이해하기에 훨씬 수월했을 것 같다.우연히 찾아든 도심 속 비밀의 숲에서 생각지도 못한 새로운 꿈이 생겼다. 전국에 흩어져 있는 조선 왕릉 40기를 모두 둘러보는 '왕릉 순례'에 도전해보는 것이다. 비 내리는 주말, 초록빛 가득한 왕릉의 숲길은 퇴직한 중년 부부에게 삶을 돌아볼 쉼표와 새로운 도전이라는 버킷리스트를 동시에 선물해 주었다.