김민석, 광주서 당대표 출마 선언 "이기는 민주당 복원"

큰사진보기 ▲김민석 전 국무총리가 6일 오전 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩 245에서 더불어민주당 대표 선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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▲당대표 출마 선언한 김민석 "국정성공, 총선승리로 보답하겠다" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲김민석 전 국무총리가 6일 오전 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩 245에서 더불어민주당 대표 선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민석 전 국무총리가 6일 오전 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩 245에서 더불어민주당 대표 선거 출마를 선언한 뒤 지지자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김민석 전 국무총리가 6일 오전 전남광주통합특별시 동구 전일빌딩 245에서 더불어민주당 대표 선거 출마를 선언한 뒤 지지자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김민석 전 국무총리가 6일 전남광주통합특별시에서 더불어민주당 당권 주자 중 처음으로 당대표 출마를 선언했다.김 전 총리는 이날 전남광주특별시 동구 전일빌딩245 9층에서 출마 기자회견을 열고 "이재명 정부 국정 성공에 대한 무한한 책임감 위에서 민주당 당대표 출마를 선언한다"고 밝혔다.'다시 이기는 민주당'을 기치로 내건 김 전 총리는 "이재명 대표 시절의 유능한 민주당, 강한 민주당, 이기는 민주당을 복원해야 한다"고 선언했다.그러면서 김대중 전 대통령의 '정치인은 외부를 향한 투쟁만큼 내부를 향한 투쟁에도 철저해야 한다'는 말을 인용, 당 대표 출마 이유를 설명했다.김 전 총리는 "(김대중 전 대통령의 말씀은) 당내논쟁을 회피하지 말라는 것"이라며 "저의 당대표 출마는 당의 미래를 위해 치열한 당내논쟁을 각오한 무거운 책임감의 산물"이라고 밝혔다.이재명 정부의 성공을 위해서는 민주당의 혁신이 반드시 필요하다고 강조했다.김 전 총리는 "민주당은 지난 1년, 대통령과 정부에 대한 국정 지지를 정당 지지와 선거 결과로 연결하지 못하고 당과 당정협력을 혼선에 빠뜨렸다"며 "이대로는 국정 성공도 총선승리도 당의 단합도 어렵다"고 진단했다.이어 "합당 추진, 검찰개혁 논의, 공천과 선거전략 등에서 나타난 숙의 부족, 토론 부족, 절차 미비, 일관성 부족은 많은 문제를 낳았다"며 "이재명 대표 시절의 민주적 당 운영방식을 부활시켜 숙의와 토론을 살릴 것"이라고 말했다.또한 김대중·노무현·문재인·이재명은 갈라치기와 멸칭의 대상이 될 수 없다고 비판했다.김 전 총리는 "(4명의 대통령은) 민주당과 민주 진영의 절대 자산이고 공통역사"라며 "긍정의 역사를 키우고 부족함의 역사를 반면교사의 애정으로 품는 것만이 당과 당원과 후배들의 할 일이다. 네 분의 정신과 역사를 이어가겠다"고 말했다.당 대표가 되면 '대통합플랜'을 추진하겠다고 약속했다.김 전 총리는 "저는 민주대연합론자, 당원주권론자, 검찰개혁론자, 숙의민주주의론자"라며 "같으면 통합하고, 다르면 연대하고, 끊임없이 확장하는 3박자 대통합의 관점에서 다른 정당, 정파, 개인과의 관계를 정립하고 대대적인 '대통합플랜'을 추진하겠다"고 밝혔다.검찰 보완 수사권 논란에 대해서는 "폐지라는 일관된 주장을 정부의 입장으로 정리했다"며 "그 바탕 위에 검찰개혁, 사법개혁의 과제를 계속 추진할 것"이라고 했다.지난 지방선거 공천 논란의 원인을 훼손된 시스템으로 꼽고 "공천의 공정성 회복 작업을 즉각 시작할 것"이라며 "'더 많은 정보', '더 많은 토론', '더 많은 권한', '더 많은 의무'를 통해 더 강한 '진짜 당원주권'의 시대를 열 것"이라고 강조했다.아울러 ▲숙의민주주의 시스템을 장착한 AI민주당 추진 ▲보수진보중도를 망라한 대대적인 신진인사 영입 ▲범부처 청년장관회의의 초당적 운영과 같은 당 청년정책 플랫폼 도입 ▲대대적인 정당 문화혁신과 품격혁신 등을 추진하겠다고 밝혔다.또 "민주연구원과 정책위의 정책역량을 재정비하고, 민주연구원을 '연속집권플랜본부'로 쇄신할 것"이라며 "5.18 전문 수록, 선관위 혁신을 넘는 포괄적 개헌의 토대를 만들겠다"고 약속했다.김 전 총리는 "당대표의 임무는 국정 성공 지원과 총선승리"라며 "1인 1표 당원주권 행사에 모든 당원이 한 분도 빠짐없이 참여해 압도적 결의로 당의 리더십을 교체해 달라. 국정 성공과 총선승리, 민주의 황금시대로 보답하겠다"고 덧붙였다.김 전 총리는 '5·18 폄훼 구호'로 비판받은 서울 배재고 야구부의 중징계와 관련해 "5·18이 성역이 됐다"라고 주장한 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장의 거취와 관련한 기자의 질문에 "출마 선언을 하면서 세세하게 입장을 밝히는 것은 맞지 않다고 생각한다"고 답했다.다만, "어제 저와 판단이 비슷한 김남준 의원의 글을 리트윗했고, 필요한 시기가 되면 진전된 입장을 말씀 드리겠다"고 말했다.김남준 의원은 지난 5일 페이스북과 엑스(X)에서 "이 부위원장은 자진 사퇴해야 한다"라며 "이번 사안은 단순한 표현의 자유 논쟁이 아니다. 누구도 이 부위원장의 입을 막자고 하지 않았다. 문제는 2년 임기 보장으로 해촉 불가능한 대통령 직속 위원회 부위원장이 5·18 조롱 논란을 두고 '성역화', '북한'이라는 언어를 사용하며 대한민국 민주주의의 역사적 기반을 흔들었다는 점"이라고 지적했다. 김민석 전 국무총리도 엑스에서 김 의원의 글을 공유했다.