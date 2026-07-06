제10대 논산시의회 의장에 이건창 의원 선출

큰사진보기 ▲포토캡션 논산시의회 이건창 신임 의장이 6일 오전 논산시의회 본회의장에서 열린 제272회 임시회에서 제10대 전반기 의장에 당선된 뒤 의사봉을 두드리며 회의를 진행하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이건창 논산시의회 의원이 6일 논산시의회 본회의장에서 열린 제272회 임시회 의장 선거 투표를 마치고 기표소에서 나오고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이건창 논산시의회 의장이 6일 논산시의회 본회의장에서 열린 제272회 임시회에서 의원들과 함께 회의를 주재하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시의회 제10대 전반기 의장에 더불어민주당 이건창 의원(초선)이 선출됐다.논산시의회는 6일 오전 10시 본회의장에서 제272회 임시회를 열고 최다선인 이상구 의원(5선)이 임시의장을 맡아 회의를 주재했으며, 의원 13명 전원이 무기명 투표에 참여했다.개표 결과 이건창 의원이 7표를 얻어 6표에 그친 조용훈 의원을 제치고 의장에 당선됐다. 다수당인 민주당(7석)이 사전 협의한 대로 이건창 의원에게 표를 몰아준 것으로 풀이된다.눈에 띄는 대목은 조용훈 의원이 받은 6표의 성격이다. 조용훈 의원은 국민의힘이 아닌 민주당 소속 3선 의원으로, 국민의힘은 자당 후보를 내는 대신 민주당 내 최다선인 조용훈 의원을 지지한 것으로 보인다.앞서 국민의힘 안팎에서 "초선 의원이 의장을 맡는 것이 적절하냐"는 문제 제기가 나왔던 만큼, 이 같은 표심에는 초선인 이건창 의원보다는 경륜 있는 3선 의원에게 의장을 맡기는 것이 낫다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 표 차가 크지 않았던 만큼, 개표 직후 결과에 대해 본회의장에는 미묘한 긴장감이 흘렀다.이번 의장 선출로 이건창 의원은 초선 임기 만에 의장직에 오르는 이례적인 기록을 세우게 됐다.이건창 신임 의장은 당선 인사를 통해 "부족한 저를 논산시의회 제10대 의장으로 선출해 주신 의원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 소감을 밝혔다. 이어 "오늘 이 자리는 영광이기보다 시민의 뜻을 받들어 더욱 열심히 일하라는 엄중한 책임을 부여받은 자리"라며 "의장으로서 의원 여러분의 다양한 의견을 존중하고, 소통과 화합을 바탕으로 의회를 운영해 나가겠다"고 말했다.이 의장은 또 "제10대 논산시의회는 시민의 대의기관으로서 시민의 목소리에 귀 기울이고, 현장 중심의 의정 활동을 통해 시민의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.가 선거구(강경·연무·채운·연산·벌곡·양촌·가야곡·은진)이상구(국), 조용훈(민), 최정숙(국), 김재광(국), 박노진(민)나 선거구(성동·광석·노성·상월·부적·부창)장진호(국), 김형준(민), 이건창(민)다 선거구(취암)이태모(국), 김태성(민), 박민규(민)비례대표국중숙(민), 홍경임(국)