배재고 야구부 후원회 "숨어있는 교장·이사장, 사죄 행동하라"

큰사진보기 ▲배재고 홈페이지. ⓒ 배재고 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 청룡기 대회에서 더그아웃 응원 중인 배재고 선수들 ⓒ 강릉야구TV 채널 관련사진보기

배재고 야구부 학생들이 광주제일고 야구부 학생들에게 "스타벅스 가자, 탱크데이" 등 5.18 민주화운동 혐오 폭력을 벌인 사태와 관련, 배재고 야구부 후원회가 "교장과 재단이 뒤에 숨지 말고 진심 어린 사죄 행동하라"라고 요구했다. 야구부 후원회 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "'사죄 행동하라'라는 것은 '책임지고 사퇴하라'라는 뜻"이라고 설명했다.배재고 학생 등이 사과를 위해 광주제일고를 찾아가는 6일 오전, 배재고 야구부 후원회는 '후원회장 김태경과 동문 일동' 명의로 낸 성명에서 "사회적으로 매우 부적절한 안타까운 일이 벌어졌는데, 정치적 이념 대결로 몰고 가는 일부 세력이 사태를 키우는 데 일조하고 있다"라면서 "학교의 최종 책임자인 이효준 교장과 황문찬 재단 이사장은 이들 뒤에 숨어서, 시간만 허비하고 있는 현실이 가장 심각한 문제"라고 짚었다. "이들이 혼란스런 이념 논쟁을 지켜보며 자신의 본분은 망각했다"라고도 했다.이어 배재고 야구부 후원회는 "교장과 재단 이사장은 지금이라도 당장 이번 사태의 모든 책임을 질 테니 배재학당과 재학생들에게는 더 이상의 질타는 멈추어 달라는 읍소를 해야 한다"라면서 "이효준 교장이 6일 오후 광주를 방문하는 자리에서 학부모 등 뒤에 숨어 형식적 사과 행보에 그친다면, 더욱 복잡한 상황을 맞이할 수도 있다"라고 경고했다.끝으로 배재고 야구부 후원회는 "아직도 숨어있는 재단 이사장과 교장은 진심 어린 사죄 행동으로 보임으로써 선수 학생의 선처를 호소해야 할 것"이라고 요구했다.배재고 야구부 후원회 주요 관계자는 '사죄의 행동은 무엇을 뜻하는 것이냐'라는 <오마이뉴스> 물음에 "두 사람이 사퇴하라는 것"이라면서 "그래야 이번 사태가 마무리될 것"이라고 설명했다.이 관계자는 '배재고 야구부 후원회'에 대해 "후원회는 배재고 야구부 공식 모임으로 오랜 기간 존재해 온 단체"라면서 "지금 학교 지도자들이 학생들만 떠밀어놓고 AI(인공지능) 성명서로 논란만 일으킨 채 아무도 책임지는 모습을 보이지 않는다. 아마 기자들 전화도 받지 않을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "이런 상태를 더 이상 지켜볼 수 없어 우리라도 나서서 성명서를 내게 된 것"이라고 말했다.한편, 배재고는 지난 3일 학교 홈페이지에 올린 글에서 "일부 언론에서 야구부 학생의 부적절한 응원을 학생만의 문제로 축소 은폐하려 한다는 보도가 있으나, 학교의 입장은 이 사건을 매우 엄중하게 바라보고 있다"라면서 "현재 철저히 진상조사 중에 있으며 관련자에 대한 조치를 실시하도록 하겠다"라고 밝혔다.