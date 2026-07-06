'5·18 성역' 사퇴 일축 이병태, 민주당서도 "빨리 사라져라"

큰사진보기 ▲이병태 규제합리화위원회 부위원장이 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.4.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

'5·18 폄훼 구호'로 비판받은 서울 배재고 야구부의 중징계와 관련해 "5·18이 성역이 됐다"라고 주장한 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에 대한 여권 내 사퇴 요구가 계속되고 있다. 더불어민주당 의원들에 이어 지도부까지 나서서 자진 사퇴를 촉구하는 모습이다.이 부위원장은 앞서 2일 페이스북에서 "고등학교 야구 라이벌 전에서 스타벅스 논란을 경쟁팀 조롱에 활용했다는 학생들의 일탈을 처리하는 우리 사회의 모습은 무엇인가"라며 "이 땅에 5·18이 그런 성역이 된 것"이라고 주장했다. 그러면서 "이들(배재고 야구부)의 행위가 '5·18 자체'가 아니라 '스벅 논란'에 대한 풍자로 이해될 수도 있는 사안"이라고 덧붙였다.이 부위원장은 또 "역사의 성역화로 어린 학생들의 '장난'에 가까운 일탈도 수용이 안 되고 어른들의 '정치'가 됐다. 그들에게 잘못을 성찰할 수 있게 하는 '교육적' 해결 방안으로 이게 최선인가"라며 "이 모습은 대한민국보다 김일성 사진이 나온 신문이 비에 젖는 것을 보고 울부짖는 북한의 모습이다. 이처럼 여유 없는 세상이 그리 좋아 보이나. 성역은 신성 모독의 처형을 정당화한다"라고 말했다.논란이 일자 이 부위원장은 해당 글을 삭제했지만 4일 페이스북에서 "내 의견의 핵심은 표현의 자유"라고 주장했다. 이 부위원장은 5일 언론 인터뷰를 통해 "개인의 양심에 따른 발언이기 때문에, 입장이 바뀔 일은 없다"라거나 "흔든다고 흔들리면 바보 같은 짓"이라고 말하기도 했다.이를 두고 황명선 민주당 최고위원은 6일 당 최고위원회의에서 이 부위원장을 겨냥해 "대통령 직속 위원회 부위원장이란 사람이 앞장서서 조롱을 편들고 사태를 키울 수 있단 말이냐. 5·18 정신 계승이라는 이재명 정부 철학과 역사적 기반을 정면으로 부정하고 대통령의 국민 통합 의지를 배반하는 것"이라며 "즉각 사퇴하길 바란다"라고 밝혔다.강득구 최고위원도 "5·18 역사를 조롱한 걸 장난이라 부르고 징계한 걸 북한의 모습이라 한 건 표현의 자유가 아니라 역사에 대한 모독"이라며 "청와대가 엄중 경고했지만 경고로 끝낼 사안이 아니다. 이 부위원장은 하루빨리 자진 사퇴하길 바란다. 사퇴하지 않으면 즉각 최고 수위 인사 조치를 해야 한다"라고 촉구했다.당내 의원들의 반발도 이어졌다. 당 중진 박지원 의원은 이날 페이스북에서 "이 부위원장은 기본권 운운하며 청와대의 엄중한 경고에도 임명권자인 대통령으로부터 아무 소리도 듣지 않았다며 아랑곳하지 않고 버티고 있다"라며 "지식인 이병태씨의 기본권은 전두환식? 빨리 사퇴하고 흙으로도 못 돌아간 전두환을 참배하며 천하에 용납 못 할 전두환식 기본권을 바치고 사라질 것을 촉구한다"라고 밝혔다.최민희 의원도 이날 페이스북에서 이 부위원장을 향해 "즉시 물러나시라"라며 "물러나야 할 사람은 빨리 물러나야 한다"라고 비판했다. 최 의원은 앞서 5일에도 "청와대가 경고했는데 '뭘 사과해야 하는지 모르겠다'는 님은 이재명 정부와 안 어울린다"라고 말했다.김남국 의원은 이날 페이스북에서 "이 부위원장이 임명된 명분은 '통합과 실용'이었으나 지금 그의 모습은 통합은 고사하고 오히려 갈등을 증폭시키고 정부의 국정 기조에 부담을 주고 있다"라며 "계속된 '버티기'와 '마이웨이' 행보는 임명권자인 대통령에게도 국민에게도 부담만 안기는 일"이라고 지적했다. 그러면서 "즉각 자진 사퇴해야 한다"라고 촉구했다.김남준 의원은 지난 5일 페이스북과 엑스(X)에서 "이 부위원장은 자진 사퇴해야 한다"라며 "이번 사안은 단순한 표현의 자유 논쟁이 아니다. 누구도 이 부위원장의 입을 막자고 하지 않았다. 문제는 2년 임기 보장으로 해촉 불가능한 대통령 직속 위원회 부위원장이 5·18 조롱 논란을 두고 '성역화', '북한'이라는 언어를 사용하며 대한민국 민주주의의 역사적 기반을 흔들었다는 점"이라고 지적했다. 김민석 전 국무총리도 엑스에서 김 의원의 글을 공유했다.조국혁신당도 이 부위원장의 자진 사퇴를 촉구했다. 박병언 혁신당 선임대변인은 5일 입장을 내고 "이 부위원장의 발언은 우리 사회가 통합적 운영을 위해 용인할 수 있는 수준을 넘어섰다"라며 "일국의 국무총리 대우 공직자가 반헌법적 발언을 한 것조차 정리하지 못해선 안 될 일"이라고 말했다.한편 청와대는 이 부위원장에게 공개 경고를 내렸다. 강유정 청와대 수석대변인은 지난 4일 언론 공지를 통해 "이 부위원장이 개인적 의견을 SNS에 게시한 건 혐오와 조롱에 대한 정부의 단호한 거부 기조와 달리 오해의 소지가 있으며, 특히 정부 소속 기관의 책임 있는 위치의 사람으로서 부적절한 처신"이라며 "엄중히 경고하고 향후 재발 방지를 강력히 요청했다"라고 밝혔다.