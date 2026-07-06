충남 119구급차, 하루 466건... 3분에 한 번 꼴로 출동

큰사진보기 ▲충남소방 ⓒ 충남소방 제공 관련사진보기

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올해 상반기 충남에서는 119 구급대가 3분에 한 번꼴로 출동한 것으로 조사됐다.5일 충남도와 충남소방본부에 따르면 올해 상반기 119구급대의 하루 평균 출동 건수는 466건으로 집계됐다. 이는 구급차가 3분마다 한 번씩 출동했다는 뜻이다.올해 상반기 충남도내 119구급대 총 출동 숫자는 8만 4398건을 기록했다. 이 중 4만 1468명의 응급환자가 병원으로 이송됐다.다만 이번 조사에서는 연령대별 119 구급차 이용률은 파악되지 않았다. 농어촌 지역이 많은 충남은 고령화로 노인층의 119 이용률이 높을 것으로 추정된다.관련해 충남 소방본부 관계자는 6일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "출동 건수는 시스템상에서 바로 알 수 있다. 하지만 연령대별 조사는 따로 작업이 필요하다"라고 말했다.한편, 현재 도 소방본부는 119구급차 113대와 구급대원 1017명을 운영되고 있다. 구급대원들은 3조 1교대 근무 체계로 주야간 근무를 하고 있다.충남도에 따르면 119구급대는 신고접수부터 현장 출동, 응급 처치, 병원 이송, 환자 인계, 장비 소독과 정비를 거쳐 복귀 시까지 한 차례 출동에 평균 1시간 이상이 소요 된다.