우체국보험, AI로 지능화·조직화된 '보험사기' 잡는다

큰사진보기 ▲세종시 정부세종청사 내 위치한 우정사업본부 전경. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

AD

갈수록 조직화·지능화되는 보험사기를 차단하기 위해 우체국보험이 인공지능(AI) 카드를 꺼내 들었다. 기존 규칙 기반 탐지 방식을 넘어 머신러닝(경험을 통해 자동으로 개선하는 컴퓨터 알고리즘) 기반 AI 예측 모델을 도입해 보험사기 가능성이 높은 이상징후를 미리 찾아내겠다는 것이다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 6일 우체국보험 'AI 기반 보험사기방지시스템(IFDS, Insurance Fraud Detection System) 고도화 사업'을 추진한다고 밝혔다. 이는 우체국보험이 추진하는 인공지능전환(AX) 사업의 첫 번째 과제이기도 하다.우정사업본부에 따르면 최근 보험사기 수법이 정교해지면서 적발 규모도 지속적으로 증가하는 추세다. 이는 결국 보험재정 악화와 보험료 인상으로 이어져 선량한 가입자들에게 고스란히 피해가 돌아간다는 점에서, 보다 정교한 대응체계를 마련해야 한다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다는 설명이다.이에 따라 우정사업본부는 지난 6월 12일 착수보고회를 시작으로 이 사업을 추진하고 있다. AI와 데이터 기반의 선제적 대응체계를 구축해 보험금 누수를 막고, 가입자를 안전하게 보호하는 것을 최우선 목표로 잡았다.이번 사업의 핵심은 기존 업무규칙(Rule-Based) 중심의 탐지 체계에 머신러닝 기반 AI 기술을 접목한 '통합 예측 모델'을 구현하는 데 있다. 단순히 사전에 정해진 규칙으로 의심 사례를 찾아내는 수준을 넘어, AI가 다양한 데이터를 학습해 보험사기 가능성이 높은 이상징후를 사전에 예측하고 탐지하는 체계를 구축한다는 계획이다.여기에 민간보험사의 보험사기방지시스템(IFDS) 구축 과정에서 축적된 운영 노하우(비법)와 선진 사례를 우체국보험 업무 환경에 맞춰 반영함으로써 시스템의 실효성도 더욱 높이기로 했다.우정사업본부는 이번 사업을 통해 보험사기 예측과 탐지 역량을 높이고, 조사·심사 업무의 효율성도 개선될 것으로 기대하고 있다. 아울러 보험금 누수를 방지하고 가입자 보호를 강화하는 것은 물론, 우체국보험의 재정 건전성과 신뢰성을 높이는데 도움이 될 것으로 내다봤다.박인환 우정사업본부장은 "이번 사업은 단순한 시스템 개선을 넘어 AI와 데이터 기반의 디지털 전환을 본격화하는 출발점"이라며 "앞으로도 AI 기술을 보험업무 전반으로 확대해 고객 서비스 혁신과 업무 효율화를 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.