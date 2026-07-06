"우린 미력이라 불렀어" 살아있는 역사를 만나는 법

큰사진보기 ▲충남 당진시 신평면 운정리에 있는 돌미륵은 조선 전기인 1428년(세종 10년) 조성된 것으로 추정되며, 마을의 안녕과 풍년을 기원하던 민간 신앙의 대상으로 전해진다. 현재 당진시 향토유적 제8호로 지정돼 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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지난 5일, 기자가 찾은 충남 당진시 신평면 운정리에는 600여 년의 세월을 묵묵히 견뎌온 돌 하나가 서 있었다. 오늘날에는 '운정리 돌미륵'이라는 이름으로 알려져 있지만, 주민들의 기억 속에서 이 돌은 오랫동안 '돌미륵'이 아닌 '미력'이었다. 사람들은 마을의 안녕과 풍년을 기원하고, 자손의 평안과 가족의 무사함을 빌기 위해 자연스럽게 이곳을 찾았다. 단순한 석조물이 아니라 마을 공동체의 안녕을 보살피는 수호신이자, 삶의 희로애락을 함께한 정신적 구심점이었다.운정리 돌미륵은 조선 전기인 1428년(세종 10년)에 조성된 것으로 추정된다고 한다. 돌미륵 곁의 명문석(銘文石)에 새겨진 '선덕 3년 무신 2월일'이라는 기록이 그 근거다. 이는 명나라 선덕제의 연호를 사용한 것으로, 조선 세종 10년에 해당한다. 명문에는 당시 신평 지역의 향리인 호장(戶長)이 건립을 주도하고 여러 시주자가 뜻을 모아 참여했다는 내용이 남아 있다. 이러한 기록은 조선 초기 지방 사회의 공동체 의식과 민간 신앙의 모습을 구체적으로 보여주는 지역민들의 삶과 신앙이 응축된 문화 유산임을 말해준다.돌미륵은 높이 약 217cm, 두께 약 70cm의 자연석을 다듬어 만든 석조물이다. 하나의 화강암을 이용해 얼굴과 몸체를 간략하게 표현한 소박한 형태를 띠고 있으며, 인위적인 장식보다 민중의 신앙과 실용성이 반영된 조형미가 돋보인다. 특히 돌미륵 옆에 함께 남아 있는 명문석은 조성 시기와 건립 배경, 참여 인물들을 알려주는 중요한 단서가 된다.오랜 풍화로 일부 글자는 마모돼 판독이 어렵지만, 제작 연대와 건립 주체를 확인할 수 있다는 점에서 역사적·학술적 가치가 매우 높다고 한다. 이 같은 가치를 인정받아 운정리 돌미륵은 1997년 6월 20일 당진시 향토유적 제8호로 지정됐다. 아울러 당진시 문화예술과는 2025년 12월, 문화유산 보존 정비 사업을 통해 운정리 돌미륵과 명문석에 대한 보존 처리를 하고 주변 환경을 정비했다.문화유산은 돌에 새겨진 글과 형태만 남기는 것이 아니라, 그 곁을 오가며 소원을 빌고 삶을 나누었던 마을 사람들의 기억까지 함께 이어질 때 비로소 살아 있는 역사가 된다. 신평면 운정리에서 평생을 살아온 김기순(90) 어르신과 이청자(85) 어르신은 오랜 세월 친자매처럼 언니·동생으로 지내온 사이다. 두 어르신은 기자를 보자마자 "우리는 돌미륵이라고 안 했어. 그냥 '미력'이라고 불렀지"라며 웃음 섞인 목소리로 입을 모았다.짧은 한마디에는 문헌이나 기록으로는 전할 수 없는 마을 사람들의 삶과 기억이 오롯이 담겨 있었다. 이어 "예전에는 소원 빌러 많이 왔지. 마을이 편안 하라고 빌고, 자식 잘되라고 빌고… 그런데 지금은 마을을 떠난 사람들도 많아서 찾는 사람이 거의 없어"라고 회상했다. 두 어르신의 담담한 이야기는 단순히 옛 추억을 떠올리는 데 그치지 않았다. 오랫동안 이어져 온 마을의 신앙과 생활문화가 시대의 흐름 속에서 조금씩 기억 너머로 사라지고 있음을 보여주고 있었다.운정리 돌미륵은 조선 초기 민간 신앙을 보여주는 문화유산인 동시에, 주민들의 삶과 공동체의 기억을 품어온 지역의 생활 문화 유산이다. 600년 동안 한자리를 지켜온 돌미륵은 지금도 묵묵히 마을을 지키고 있지만, 운정리 앞을 오가던 사람들의 삶과 풍경은 시대와 함께 달라졌다. 이제 우리가 지켜야 할 것은 돌미륵이라는 유형 문화 유산만이 아니다.수백 년 동안 이 돌을 '미력'이라 부르며 기도하고 희로애락을 함께했던 마을 사람들의 기억과 이야기도 지역이 이어가야 할 소중한 문화유산이다. 돌미륵을 기억하는 사람들의 삶과 이야기가 함께 전해질 때 비로소 운정리의 역사는 오늘을 살아가는 우리 곁에서 계속 이어질 것이다.