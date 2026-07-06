국힘, 윤리위 앞두고 갈등 고조... "절차대로" vs. "파멸적 정치"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘 중앙윤리위원회 전체회의가 예고된 6일, 윤리위 징계 논의를 둘러싼 국민의힘 안팎의 공방이 잇따랐다. 윤리위원회가 이날 징계 요청서가 접수된 당내 인사들에 대한 심의에 착수할 것으로 예상되는 가운데, 당 안에서는 "징계 국면이라는 해석은 과하다"는 옹호부터 "징계 정치는 파멸적 정치"라는 반발까지 쏟아졌다.보수 논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표는 한발 더 나아가 "시급히 징계해서 제명해야 될 사람이 장동혁 대표"라고 직격하기도 했다. 윤리위원회가 어떤 결정을 내리더라도 당분간 당내 갈등은 심화할 것으로 보인다.김태규 국민의힘 원내수석대변인은 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 윤리위 징계 논의가 친한계 인사들을 겨냥한 것 아니냐는 해석에 선을 그었다. 당 지도부가 적극적으로 나서서 진화하는 모양새다.김 대변인은 윤리위 심의에 대해 "징계 자체가 목적일 수는 없을 것"이라며 "징계를 목적으로 하고 심의가 이루어진다면 절차 자체를 전부 다 무력화시키는 것"이라고 말했다. 징계 요청이 접수되면 심의를 거쳐야 하지만, 특정 대상을 미리 정해 놓고 절차를 진행해서는 안 된다는 취지다.그는 "신청이 있으면 그 신청에 맞춰서 필요한 절차들은 이루어져야 된다"면서도 "심의 과정 속에서 필요한 사정이 나오면 거기에 맞춰서 처분할 일"이라고 했다. 이어 "누구를 타깃으로, 무엇을 목적으로 절차를 만들어 간다면 그 절차는 이미 김빠진, 무력화된 절차 아니겠느냐"고 말했다.친한계 인사들이 징계 대상이 될 것이라는 전망에 대해서는 "전망이고 추측이고 예상"이라고 일축했다. 장 대표가 자신에 대한 사퇴 압박을 피하기 위해 징계 카드를 꺼낸 것 아니냐는 해석에도 거리를 뒀다. 그는 "당 대표가 사퇴할 사정이 있고 사퇴할 만한 이유와 명분이 있으면 당연히 사퇴하는 절차가 이루어질 것"이라며 "징계 절차는 징계 절차대로 이루어질 일"이라고 말했다.이어 "두 개의 절차가 별개의 절차고 존재 이유가 따로 있는데, 그걸 굳이 무리하게 엮어서 정치적 해석을 하는 게 바람직한지는 모르겠다"고 덧붙였다.정점식 원내대표가 "당 기강은 징계를 통해 확립되는 것이 아니다"라는 취지로 말한 것을 두고 장 대표와 입장이 다른 것 아니냐는 질문에는 "굳이 그렇게 달라 보이지도 않는다"고 했다. 김 원내수석대변인은 장 대표는 당헌·당규 위반에 대한 원칙론을, 정 원내대표는 징계의 정치적 실익에 대한 원칙론을 각각 말한 것이라며 "그걸 굳이 입장이 다르다고 하는 것은 오히려 과한 해석"이라고 말했다.재선의 최형두 국민의힘 의원은 같은 날 KBS 1라디오 <전격시사>에서 윤리위 징계 논의에 강한 우려를 드러냈다.최 의원은 "밖에서 징계 요청을 한다고 해서 윤리위에서 다 징계한다면 그것도 문제"라며 "따져 봐야 한다"고 말했다. 그는 정점식 원내대표와 김재원 최고위원, 김기현 전 대표 등이 징계 절차에 신중해야 한다는 취지의 우려를 내고 있다고 언급하며, 당내 의원들과 중진들 사이에서도 징계 정치에 대한 걱정이 적지 않다고 전했다.최 의원은 특히 "당 대표를 비판했다고 그걸 징계한다면 그건 정말 당내 민주주의는 물론이고 민주주의를 논할 자격이 없겠죠"라고 말했다. 그는 "비판의 자유가 있는 나라인데, 더구나 민주주의를 이끌어 나가야 될 민주주의 정당에서" 대표 비판을 이유로 징계하는 것은 말이 되지 않는다고 했다.친한계 인사들이 무소속 한동훈 의원을 도왔다는 의혹에 대해서도 징계 사유를 찾기 어렵다고 봤다. 최 의원은 "상당수 당원들이 당의 공천과 무관하게 무소속 한동훈 후보를 찍었기 때문에 한동훈 대표가 당선됐다"며 "그렇다면 우리 당의 당원들이 한동훈 후보를 찍었다고 한다면 그건 어떻게 할 것이냐"고 반문했다. 최 의원은 "무슨 이전 일 가지고서 파묘하듯이 파내서 갈라치기하고 징계하는 게 정치냐"며 "통 큰 리더십이 필요하고 통합적인 리더십이 필요하다"고도 했다.장 대표를 겨냥한 듯한 발언도 나왔다. 최 의원은 "당 대표가 구심점이 돼야 하는데 당 대표가 원심 분리기처럼 이렇게 작동하면 되겠느냐"고 말했다. 이어 "우리 당이 이제는 정당 혁신의 방향으로 가야 한다"며 "더 이상 이렇게 징계 정치는 정말 파멸적인 정치"라고 비판했다.반면 이진숙 국민의힘 의원은 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 당헌·당규에 따른 원칙적 판단을 강조했다. "원칙 바깥에서 정치적인 판단이나 또는 그밖에 외부적인 요인을 가지고 판단하는 것이 오히려 역효과나 부작용을 더 크게 부를 것"이라는 이야기였다. 특히 "징계라고 하는 것이 당헌당규로 판단하는 것이 반드시 강공, 강경한 결과가 나올 것이라 기대하지도 않는다"라며 "규정에 따라서 적절한 판단이 나올 것"이라고 설명했다.이 의원은 징계와 통합이 서로 배치되는 문제도 아니라고 봤다. 그는 "징계는 징계대로, 또 통합은 통합대로 중요한 절차"라며 "어떤 행동에 대해서는 결과가 따라야 한다"라고 강조한 것. "그렇게 해야만 110명의, 물론 단일대오는 아니겠지만 어떻든 통합된 목소리가 나오는 선제 조건, 선결 조건이 아닐까 생각한다"라는 주장이었다.보수 논객인 조갑제 조갑제닷컴 대표는 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 장동혁 대표를 정면으로 겨냥했다. 조 대표는 국민의힘 윤리위 징계 논의에 대해 "지금 국민의힘에서 당헌당규, 그리고 당헌당규가 기반을 두고 있는 한국의 헌법을 기준으로 해서 시급히 징계해서 제명해야 될 사람이 장동혁 대표"라고 말했다.그는 친한계 징계 가능성에 대해서도 "지금 한동훈 세력을 골라서 징계하겠다는 것 아니냐"며 "이건 자해행위"라고 말했다. 이어 "이 결과는 누구를 돕느냐. 민주당, 이재명"이라며 "장동혁 대표가 된 이후 지금까지 한 일의 일관성은 그 결과로 따졌을 때 이재명, 민주당 도와주는 것밖에 없다"고 주장했다.그는 윤리위 징계가 실제로 이루어지더라도 실효성이 크지 않을 것으로 봤다. 조 대표는 "무슨 징계를 하든지 우선 그거 겁내는 사람이 있느냐"며 "전부 다 나를 보고 나한테 징계해 줬으면 내가 나중에 훈장 달게 되겠다 안 하느냐"고 말했다.이어 "법정으로 가면 아마 판판이 깨질 것"이라며 배현진 의원과 김종혁 전 최고위원의 과거 징계 관련 법원 판단을 거론했다. 조 대표는 "그걸 주도했던 윤리위원장은 그 자리에 있다"며 "이런 무능한 윤리위원장을 앉혀서 또 그 사람 손으로 징계를 한다면 이거는 일종의 사이코 드라마"라고 비판했다.무소속 한동훈 의원은 이날 오전 국회에서 열린 'AWC AI WAR 2026' 세미나 참석 뒤 기자들과 만나 국민의힘 윤리위 징계 논의에 대해 "친한계 의원을 대상으로 한다기보다 '반장계' 모든 사람을 대상으로 하려는 상황 같다"라고 꼬집었다. 다만 그는 "특별히 언급하지 않겠다"며 말을 아꼈다.