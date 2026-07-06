경기도민 10명 중 8명, 교내 학생 스마트폰 수거·보관 필요

큰사진보기 ▲경기도교육청 남부신청사 전경 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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경기도민 10명 8명이 학교에서 학생들 스마트폰을 수거·보관할 필요가 있다고 응답했다.휴대폰(스마트폰) 없는 학교라는 의미인 '폰프리스쿨'을 추진하는 경기도교육청이 6일 경기도민 1000명을 대상으로 실시한 폰프리스쿨 인식 조사 결과를 발표했다.학습권 보호를 위한 교내 스마트폰 수거·보관 조치의 필요성에 관한 질문에 도민의 77.3%가 '필요하다'고 응답했다. 특히 학부모층에서는 84.0%, 기혼층에서는 83.7%가 필요하다고 답했다. 불필요하다는 응답은 18.5%에 그쳤다. 기존 학교 자율에 맡겨온 스마트폰 제한 규정의 실효성에 대해서는 52.5%가 실효성이 없다고 답했다.조사는 2026년 6월 27일부터 29일까지 3일간 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 온라인·모바일 웹 방식으로 실시됐으며, 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준)이다.규제 방식에 대해서는 '제도적 차원에서 일괄 규제'가 67.7%로, '개별 학교 재량'(24.8%)보다 많았다. 학부모층(73.7%), 기혼층(72.8%), 자녀 있음(73.7%) 응답자에서 특히 일괄 규제 선호가 뚜렷했다.폰프리스쿨의 실질적 효과에 대해서는 70.2%가 '효과가 있을 것'이라고 답했다. 기대 효과로는 '원활한 수업 진행 및 교권 보호'(27.6%)가 가장 많았다. '학업 집중도 향상'(24.6%), '스마트폰 사용 습관 개선'(18.9%)이 뒤를 이었다.우려 사항으로는 '학생 반발 및 규정 미준수'(34.7%)가 1위였다. '긴급 상황 시 연락 어려움'(23.6%)이 2위로 나타났다. 시행 방식으로는 '등교 시 스마트폰을 제출하고 하교 시 돌려받는다'는 방식이 51.6%로 가장 높았다.