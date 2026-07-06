해밀동 주민총회, 행복누림터 가득 채우며 성료... 2027년 마을 의제는 '건강과 마을환경'

큰사진보기 ▲해밀동 주민총회가 지난 4일 해밀동 행복누림터에서 주민 250여 명이 참여한 가운데 성황리에 개최됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲해밀·산울이 함께 만드는 아름다운 미래'를 주제로 열린 이번 총회는 어린이 공연, 주민자치 프로그램 발표회, 매직버블벌룬쇼 등이 더해지며 마을 축제 분위기 속에 진행됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027년 마을 사업 선정을 위해 현장 투표에 나선 주민 모습 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲해밀유치원 합창단 무대 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲해밀초등학교 비보잉 무대 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

해밀동 주민총회가 지난 4일 해밀동 행복누림터에서 주민 250여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다.주민총회는 주민자치회가 한 해 활동을 주민들에게 보고하고, 다음 해 마을계획과 주민제안사업의 우선순위를 주민투표로 결정하는 주민 참여의 장이다.'해밀·산울이 함께 만드는 아름다운 미래'를 주제로 열린 이번 총회는 어린이 공연, 주민자치 프로그램 발표회, 매직버블벌룬쇼 등이 더해지며 마을 축제 분위기 속에 진행됐다.이날 총회는 식전 공연으로 막을 올렸다. 어린이 치어리딩 '리틀스타즈'의 공연을 시작으로 해밀초등학교 비보잉, 해밀유치원 합창단 무대가 이어지며 행사장을 찾은 주민들의 큰 박수를 받았다. 이어 내빈 인사와 주민자치회장상 시상, 주민자치회 활동 보고, 해담회 발표, 2027년 마을계획 및 주민제안사업 투표 결과 발표가 차례로 진행됐다.주민자치회는 주민자치 프로그램 우수강사에게 감사장과 꽃다발을 전달했으며, 어린이 환경정화활동 참여자에게는 주민자치회장상을 수여하며 그간의 노력을 격려했다.이날 총회에는 조상호 세종시장, 안신일 세종시의회 의장, 강미애 세종시교육감, 강준현 국회의원, 김재형 세종시의회 행정복지위원장, 노종용 해밀동 시의원, 강해정, 박범종, 박병남, 윤성규, 정연희 시의원 등 지역 정관계 인사들이 대거 참석했다. 또한 황승원 세종시 주민자치연합회장을 비롯한 주민자치연합회 관계자들과 자매결연 주민자치회장, 해밀동 직능단체장 등도 자리를 함께해 해밀동 주민자치에 대한 높은 관심을 보였다.조상호 세종시장은 축사에서 세종 리틀스타즈 어린이들이 "올해는 꼭 우승하고 싶다"며 보내온 편지를 소개해 현장에 따뜻한 웃음을 전했다. 이어 삼성전기 투자 유치 등 세종시의 주요 현안을 공유하며 새로운 시정 운영의 희망찬 출발을 알렸다.강준현 국회의원은 해밀초등학교 학생들이 국회로 수학여행을 왔던 일화와 함께 지역의 미래 세대에 대한 애정을 전했다. 또한 행정수도 특별법 등 세종이 풀어가야 할 핵심 과제를 언급하며 시민들의 응원을 당부했다.안신일 세종시의회 의장은 해밀동 총회에 많은 시의원과 지역 관계자들이 함께한 점을 언급하며 주민자치의 꽃인 주민자치회의 의미를 강조했다.노종용 시의원은 해밀·산울 지역과 인근 농촌 지역이 가까운 생활권 안에 있는 만큼 도농상생 프로그램의 필요성을 짚고, 산울동 복합커뮤니티센터 개청과 급격한 성장 속에서 발생하는 생활 기반 문제 해결을 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.이날 해밀학교사회적협동조합은 주민총회를 맞이해 학교와 마을이 함께 지역 교육의 방향을 논의하는 '해밀·산울마을 담대한 정담회(줄여서 해담회)' 내용을 발표해 눈길을 끌었다.발표에 나선 임지은 이사장은 교실 밖에서 이루어지는 교육의 중요성을 강조하며 체험과 실천, 삶으로 이어지는 마을교육의 방향을 제시했다. 은빛교사단, 무지개축제 등 학교와 마을이 함께 추진해 온 사례를 소개한 임 이사장은 "아이 한 명을 키우기 위해 온 마을이 필요하다는 말처럼, 해밀과 산울이 학교와 마을이 함께 걷는 교육공동체의 길을 만들어가고 있다"며 발표를 마쳤다.해밀동 주민자치회는 기획예산, 마을계획, 프로그램운영, 교육문화 등 4개 분과를 중심으로 주민자치 평가와 조사, 마을의제 발굴, 주민자치 프로그램 운영, 문화체육 행사와 나눔 봉사 등을 추진해 왔다. 올해 총회에서는 주민자치회 활동 보고와 함께 해밀·산울동 주민들이 직접 선택한 2027년 마을 사업 우선순위가 공개됐다.투표 결과 해밀동 마을계획사업은 ▲ 해밀 등굣길 기다림 쉼터 조성 ▲ 이웃과 함께하는 생태순환정원 ▲ 무지개 걷기대회 순으로 상위 3개 사업이 선정됐다. 주민제안사업으로는 ▲ 원사천 감성 산책길 ▲ 해밀동 정원 유지관리 ▲ 꿈을 Dream 토크콘서트가 뒤를 이었다.산울동 마을계획사업은 ▲ 우리마을 광장 버스킹 ▲ 온 가족 캠핑축제 ▲ 산울마을 마라톤 순으로 선정됐으며, 주민제안사업은 ▲ 금연 캠페인 ▲ 꿈을 Dream 토크콘서트 ▲ 산울마을 브랜딩 사업 순으로 확정됐다. 이번 투표에서는 마을의 지역 자원을 활용한 산책길, 걷기대회, 마라톤 및 금연 캠페인 등 주민들의 건강과 생활환경 개선을 위한 사업들이 높은 관심을 받았다.이어 주민자치 프로그램 발표회가 펼쳐졌다. 수강생들의 축하 인사를 시작으로 트롯장구, 하모니카, 셔플댄스, 오카리나, 시니어건강댄스, 라인댄스, 댄스스포츠, 밸리댄스, 통기타, 노래교실 무대가 차례로 이어지며 수강생들은 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 선보였다.행사 말미에는 행복누림터 광장에서 매직버블벌룬쇼가 진행돼 어린이와 가족 단위 참여자들에게 즐거움을 더했다.이날 행사에 참여한 한 어린이 참가자는 "팝콘도 먹고 풍선도 받아서 좋았다"며 "또래 친구들이 멋지게 공연하는 모습을 보니 응원하게 됐다"고 소감을 전했다. 총회에 참석한 한 해밀동 주민은 "등굣길 쉼터처럼 주민들의 일상과 가까운 사업들이 잘 이루어지면 좋겠다"고 말했다.해밀동 주민자치회는 앞으로도 주민 의견을 바탕으로 마을계획을 구체화하고, 해밀·산울 주민이 함께 참여하는 공동체 활동을 이어갈 계획이다.