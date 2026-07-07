아이들이 쓴 글 채점해주는 AI, 왜 꺼름칙한가 했더니

'AI시대의 글쓰기'에서 놓치지 말아야 할 본질은 무엇일까요. 다양한 방면에서 활동하고 있는 시민기자들의 경험을 통해 나의 성장을 돕는 인공지능 활용 기준을 모색해 봅니다.

"AI 및 디지털 교육 환경이 전면 확대되는 상황에서 초등교사의 본질적인 역할은 어떻게 변화해야 한다고 생각합니까?"

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큰사진보기 ▲AI가 아이가 쓴 글을 분석했다. ⓒ 정혜영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고쳐서 나은 점수를 받았다. AI가 아이가 쓴 글을 분석했다. ⓒ 정혜영 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치스토리에도 실립니다.