정청래 "당대표하며 억울한 일 많아... 옳은 길 가겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대표직 연임에 도전하는 정청래 전 대표가 5일 오전 고 노무현 전 대통령의 묘역이 있는 경남 김해 봉하마을에 방문했다. ⓒ 정청래 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대표직 연임에 도전하는 정청래 전 대표가 지난 4일엔 전남 신안 하의도에 있는 고 김대중 전 대통령의 생가를 찾아 참배했다. ⓒ 정청래 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 정청래, 송영길, 김민석 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표의 인사말을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 대표직 연임에 도전하는 정청래 전 대표는 5일 "당대표하면서 억울한 일도 많고, 말 못 할 사정도 있고, 평생 속앓이 할 일도 많았다"며 소회를 전하는 동시에 "옳은 길, 바른길을 가겠다"는 포부를 밝혔다.더해 정 전 대표는 전날부터 고(故) 김대중·노무현 전 대통령을 연이어 참배하며 자신의 정통성을 거듭 강조하는 모양새이다.정 전 대표는 5일 오후 페이스북에 "부산 범어사에 왔다"며 "정여 방장스님으로부터 좋을 말씀을 듣고 간다. '감인대(堪忍待), 견디고 인내하고 기다려라, 높이 올라갈수록 욕도 먹고 모함도 받기 쉬우니 그걸 잘 견디고 참으라'는 귀중한 말씀을 주셨다"라고 적었다.그는 이어 "사이다처럼 말하기 좋아하는 제가 당대표를 하면서 말을 참고 말의 감옥에 갇혀 살았다"라면서 "억울한 일도 많고, 말 못 할 사정도 있고, 평생 속앓이할 일도 많다"라고 썼다. 당대표직을 수행하면서 겪은 갈등 등을 에둘러 표현한 것이다.정 전 대표는 그러면서도 "옳은 길, 바른길을 가겠다"며 "국민주권과 당원 주권의 길, 통합과 연대의 길, 검찰 개혁의 길로 매진하다 보면 그 끝에 이재명 정부의 성공, 정권 재창출의 문이 열리지 않을까? 부처님께 그 문을 열어달라고 기도하고 내려왔다"라며 글을 마쳤다.그는 그보다 앞선 이날 오전엔 페이스북에 '노짱님, 사무치게 그립습니다'라는 제목의 글을 올리고 노 전 대통령의 묘역이 있는 경남 김해 봉하마을에 방문한 사진을 여러 장 첨부하기도 했다.정 전 대표는 "노 (전) 대통령께서 늘 주장하셨던 시대적 소명이 요즘 들어 부쩍 가슴을 파고든다"며 노 전 대통령이 "정치인은 항상 옳은 선택을 해야 한다. 그러나 두 가지의 길이 똑같이 옳다면 그 옳은 길 중에서 나에게 손해 가는 옳은 길을 선택하라"라고 말한 일을 언급했다.그러면서 "이것이 저의 정치적 판단과 선택의 등불이 되었다"며 "제가 나라의 주인인 국민을 섬기고, 당의 주인인 당원을 섬기는 것도 다 노무현 정신이다. 저의 1인 1표 소신도 여기서 출발했다"라고 밝혔다.그는 "노 (전) 대통령께서는 '사람 대접받고 싶은가? 그럼 의리를 지켜라'라고 강조하셨다"며 "사람 관계에서도, 정치에서도 의리가 중요하다. 국민과 당원과의 의리를 지키겠다. 민주주의와의 의리를 지키겠다. 역사와의 의리를 지키겠다. 노 (전) 대통령님과의 의리를 지키겠다. 이재명 대통령과의 의리를 지키겠다"고 했다.그러면서 "봉하에 와서 새삼 검찰 개혁을 완수하겠다고 다짐했다"며 "노무현의 꿈, 검찰 개혁과 1인 1표제의 완성, 못다 한 민주주의 진영의 통합과 연대, 이재명 정부의 성공을 위해 진심을 다하는 마음을 노 (전) 대통령님께 여쭤보았다. 오늘따라 유독 더 노 (전) 대통령님이 그립다"라고 했다.정 전 대표는 하루 전인 지난 4일엔 전남 신안 하의도에 있는 김 전 대통령의 생가를 찾아 참배했다. 그는 "고난으로 불편했던 당신의 아픈 다리 덕분에 대한민국이 똑바로 걸을 수 있었다"며 "다섯 번 죽을 고비를 넘길 때마다 한국의 민주주의는 한 걸음씩 전진했다"고 김 전 대통령을 추모했다.또 "김 (전) 대통령의 정신은 앞으로도 이 땅의 민주주의를 키워낼 것"이라면서 "이재명 정부의 성공을 위해, 검찰 개혁 완수를 위해, 당원이 주인이 되는 민주당을 위해 당신의 뒤를 묵묵히 따라가겠다. 김대중처럼 생각하고, 김대중처럼 행동하겠다. 행동하는 양심이 되겠다"라고 썼다.정 전 대표의 이런 행보는 민주당의 역사성과 정통성을 부각하려는 행보로 풀이된다. 다만 그는 아직 공식 출마와 관련해선 말을 아끼고 있다. 정 전 대표는 지난 3일 민주당 국회의원 워크숍에서 "계속 심사숙고 중"이라는 원론적인 입장만 내비쳤다.다만 그는 이날 오전 페이스북에서 당원 주권 정당, 1인 1표제, 보완수사권 전면 폐지 이슈를 언급하며 "누가 앞장섰고, 누가 반대했는가?"라는 메시지를 냈다. 본인이 해당 이슈를 주도했음을 강조하며 지지층 결집을 노리고, 경쟁자들을 향해 견제구를 던진 것으로 해석된다.한편 그와 함께 당권 경쟁을 벌일 김민석 전 국무총리와 송영길 민주당 의원은 각각 오는 6일과 내주 중으로 당대표 출마를 예고한 상태다. 민주당은 오는 8월 17일 전당대회에서 새 당대표를 선출한다.