학교에는 숨구멍이 필요하다

파주 ‘시니어 공간 나날 책방’ 대표입니다. 한 달에 한번 책방에서 연 북토크 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲장정희 작가 북토크 책장정희 작가 북토크 책 사진 ⓒ 출판사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장정희작가와함께하는북토크사진장정희작가와함께하는북토크사진한컷 ⓒ 오승훈 관련사진보기

6월의 끝자락인 지난 27일 토요일 3시, 파주의 '나날 책방'은 어김없이 북토크를 준비하며 설레는 마음으로 방문객들을 기다리고 있었다.숨이 턱 막히는 초여름의 열기를 뚫고 공간을 채운 이들은 다양하고 특별했다. 작가의 오랜 독자와 제자, 그리고 책방 대표인 필자의 제자들과 학부모님들이 하나둘 씩 문을 열고 들어섰기 때문이다. 교사와 학생, 학부모까지 이른바 '교육의 3주체'와 시민이 한 공간에 오롯이 모인 셈이다.필자는 장정희 작가의 <존경 따위 넣어둬> 북토크를 준비하며 매우 궁금했다. 대체 왜 우리는 "존경을 넣어두어야 하는 것일까?" 그런데 책방 일을 하며 틈틈이 책을 읽을 때마다 고개를 끄덕이게 되었다. 작가가 어떤 아픔과 의도를 가지고 이토록 도발적인 제목을 정했는지에 대해 충분히 이해할 수 있었기 때문이다. 책의 요지는 역설적이게도 오늘날 현장에서 숨구멍 없이 고군분투하는 교사들에게 보내는 가장 다정한 위로였다.책 속에는 사회가 요구하는 거창한 사명감이나 '존경'이라는 무거운 굴레는 잠시 내려놓고, 교사이기 전에 한 인간으로서 살아남기 위한 '자기만의 숨구멍'을 찾으라는 절실한 메시지가 담겨 있다. 극한의 감정 노동 속에서 하루하루를 버텨낸 대한민국 교사들의 애환과 아이들에 대한 사랑이 고스란히 담겨 있다.이 책은 40년간 국어 교사로 교단을 지키다 정년을 맞이한 작가의 고해성사와 같은 곡진한 고백이자 분투기이다. 365일 사표를 품고 살았고, 극심한 스트레스로 뇌출혈로 쓰러지기까지 했던 저자는 책을 통해 단호하게 말한다. 교사에게 '존경 같은 거창한 왕관은 필요 없으니 제발 넣어두시라"고. 대신 그녀가 요구하는 것은 교사와 학생, 모두가 숨을 쉴 수 있는 최소한의 숨구멍이라고 말하고 있다.작가는 아이들과 함께 아파하며 써 내려간 글쓰기가 숨구멍이었고 치유의 과정이었다고 고백한다. 글쓰기는 상처받은 교사와 미성숙한 아이들이 만나 부딪히고 때론 실수하면서도 함께 견뎌내는 살아갈 힘이었다. 무심하게 툭 던지듯 말하지만 역설적이게도 작가가 책과 삶을 통해 증명하는 것은 시간이 흘러도 바래지 않는 사제 간의 깊은 유대다.그것이야말로 자극적인 드라마는 결코 흉내 낼 수 없는 진짜 참교육의 힘이 아닐까 싶다. 아무리 교사의 권위가 땅에 떨어졌다고 말해도 여전히 학교에는 교사에 대한 존경과 아이들에 대한 존중이 살아있다는 것을 증명하는 셈이다.그녀는 또 "어떤 어려운 상황과 시련이 닥쳐도 흔들리지 않으려면 정신의 근력, 마음의 근력을 세워야 한다"고 말한다. 그리고 "그 근력을 키우는 가장 단단한 도구가 바로 책 읽기와 글쓰기다"고 강조했다. 책방을 운영하며 좋은 책을 읽고 나눠보니 책 읽기와 글쓰기를 통해 자신을 지키는 마음의 근력을 갖게 되었다는 작가의 생각에 매우 공감이 갔다.작가는 40년 동안 자신을 지켜준 것은 거창한 사명감이 아니라 결국 교실 안에서 만난 아이들이었다고 말했다. 필자인 나 역시도 그러했다. 가장 교육적이고 순수해야 할 학교라는 공간이 권위주의와 기회주의, 그리고 진정성의 상실로 교육의 본질은 사라져갈 때 환멸과 씁쓸함에 학교를 떠나야겠다고 생각한 시절이 있었다. 교사와 학생이 서로 갈등하고 반목하며 많은 교사들이 병가를 내고 이직을 준비하며 학교를 떠나려고 할 때 "이러다 모두가 공멸하겠구나" 싶어 깊은 무력감에 빠져 절망하던 시절도 있었다. 그럴 때 흔들리는 나를 잡아주고 견디게 해준 것은 사랑하는 나의 제자들이었다.한 시간이 훌쩍 넘는 시간 동안 쉼 없이 쏟아내는 작가의 삶이 사람들의 마음을 때론 반짝이는 이슬로, 때론 놀라운 탄성으로 물들였다. 한 사람의 진솔한 고백이 주는 힘은 책방 안의 모두를 하나의 단단한 연대감으로 결속시키기에 충분했다.그리고 놀랍게도 그날 작가는 고등학교 1학년 담임을 하며 만난 제자를 37년 만에 다시 재회하는 축복을 누렸다. 그 제자는 지금 중학교 수학 선생님이 되어 스승인 장정희 작가처럼 지치고 힘든 아이들의 손을 따뜻하게 잡아주고 있었다. 세월의 강을 건너 재회한 스승과 제자의 모습은 그 자체로 하나의 아름다운 서사였으며, 서로 손을 맞잡으며 흘리는 눈물은 반가움을 넘어선 깊은 유대였다. 그 뭉클한 풍경은 지켜보는 이들의 마음을 포근하게 어루만져 주었다.여기에 온기를 더한 것은 교생 실습을 마친 필자의 제자와 어머니가 함께 자리해 나누어 준 북토크의 소감이었다. 모자가 나란히 앉아 전하는 진솔한 이야기는 책방 안의 공기를 화기애애하게 해주었다. 무너지는 공교육의 현실을 잘 알면서도 교사가 되고 싶은 아들의 진정성을 응원하는 어머니의 모습은 그 자체로 감동이었다. 학교 현장이 아무리 불신과 상처로 얼룩져 있을지라도 교사가 진심으로 학생을 대할 때 스승을 향한 존경은 결코 사라질 수 없으며, 학부모 역시 든든한 동반자가 될 수도 있다는 믿음을 보여주는 아름다운 장면이었다.작가는 시종일관 말한다. "지금 우리 곁의 학교와 선생님, 그리고 아이들에게 필요한 숨구멍이 무엇인지 살펴야 할 때"라고. 스승이라는 이름에 무거운 존경의 굴레를 씌우기보다 그들이 인간으로서 무사히 버텨낼 수 있도록, 그리하여 마음껏 아이들을 사랑하고 지켜낼 수 있는 교사가 될 수 있도록 따뜻한 연대의 시선을 보내야 한다고.맞는 말이다. 이 어려운 시기를 극복하는 지혜는 멀리 있지 않다. 작가의 말처럼 서로가 서로에게 숨구멍이 되어주는 진정한 연대를 시작하는 것이어야 한다. 그녀는 깊은 바닷속에서 숨을 참고 물질을 하던 해녀가, 마침내 물 밖으로 나와 참았던 숨을 터뜨리는 '숨비소리'를 이야기한다. 지금 우리 학교와 교실의 선생님과 아이들은 저 차가운 바닷속에서 숨이 막힌 채 겨우 버티고 있는지도 모른다.이 어려운 시기를 건너갈 지혜는 거창한 구호가 아니라, 바로 이들의 목소리에 귀를 기울이는 것에서 시작된다. 한계에 다다른 선생님과 상처로 가득한 아이들이 "나 지금 숨이 막혀요"라고 외칠 때, 그 아픈 소리를 외면하지 않고 "그동안 참 힘들었겠구나" 하며 숨 쉴 틈을 열어주는 것, 그것이 작가가 말한 진정한 연대의 시작이 아니겠는가?국가와 사회의 책임 있는 보호 아래 학부모의 따뜻한 믿음이 더해질 때, 거친 바다 같던 교실은 마침내 서로의 숨비소리를 보듬어주는 가장 안전한 항구가 될 것이라고 생각한다. "무엇이 아이들에게 부끄럽지 않은 어른들의 모습인가?" 그리고 "학교라는 공동체를 어떻게 건강하게 복원할 것인가?"에 대해 고민하는 모든 분들께 이 책을 권한다.