반도체 시대의 물 부족, '댐 건설'보다 '물 순환'이 답

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6월 30일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 정부와 기업의 MOU체결식이 끝난 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 이진안 앰코테크놀로지코리아 대표, 곽노정 SK하이닉스 대표, 이재명 대통령, 전영현 삼성전자 부회장, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업부 장관. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이동률 ((주)건화 부사장·공학박사, 전 한국건설기술연구원 선임연구위원)

대한민국 경제의 미래를 좌우할 서남권 반도체 클러스터와 인공지능(AI) 산업단지 조성이 본궤도에 올랐다. 대규모 자본과 인프라가 집중되는 지금, 전력만큼이나 시급한 과제가 있다. 바로 공장 가동의 필수 조건인 안정적인 공업용수 확보다. 그러나 지금 우리가 붙들어야 할 질문은 단순하지 않다. 장래 물 부족 규모가 얼마인지 따지는 수치 공방보다 더 중요한 것은, 반도체 공정이 실제로 돌아가야 할 4년 안에 필요한 물을 어떻게 현실적으로 확보할 것인가 하는 점이다.과거에는 물이 부족하면 댐을 새로 짓거나 기존 댐을 높여 공급량을 늘리는 방식이 통했다. 하지만 기후위기 시대의 물 문제는 그렇게 단순하지 않다. 신규 댐 건설은 긴 사업 기간과 막대한 비용, 환경 훼손, 주민 수용성이라는 높은 장벽을 동시에 안고 있다. 더구나 극심한 가뭄이 반복되는 상황에서는 큰 댐을 지어도 채울 물이 부족할 수 있다. 이제는 공급 확대만으로 문제를 푸는 시대가 아니라, 한정된 물을 더 잘 돌리고 더 효율적으로 쓰는 시대로 정책의 중심축을 옮겨야 한다.첫째, 가장 먼저 해야 할 일은 새로운 시설을 서두르는 것이 아니라 기존 물 관리 체계를 하나의 시스템으로 묶는 일이다. 영산강·섬진강 유역에는 댐, 보, 하구둑, 농업용 저수지 등 다양한 인프라가 이미 존재한다. 문제는 이 시설들이 관리 주체와 목적이 달라 따로 움직인다는 데 있다. 디지털 트윈과 AI 기술을 활용해 기상 자료, 하천 유량, 저수량, 방류 시점을 실시간으로 연계하면 지금 있는 시설만으로도 가용 수량을 훨씬 더 효율적으로 끌어올릴 수 있다. 여기에 미계약 용수를 공업용수로 신속히 전환하고, 현실과 동떨어진 수리권을 데이터 기반으로 재조정한다면 대규모 토목공사 없이도 적지 않은 물을 확보할 수 있다.둘째, 향후 4년 안에 확실한 공급 성과를 내려면 동복댐 증고만을 유일한 해법처럼 다뤄서는 안 된다. 동복댐 높이기 사업은 과거 수몰 피해를 겪은 주민과의 갈등, 지자체 간 상수원 규제 문제, 가뭄 시 식수 우선권을 둘러싼 대립 등 적지 않은 사회적 비용을 동반할 가능성이 크다. 절차가 길어질수록 첨단산업단지 조성 일정도 흔들릴 수밖에 없다. 반면 광주의 하수 재이용수는 이미 도심 안에서 안정적으로 확보되는 수원이다. 하루 최대 30만 톤까지 활용 가능하다는 점에서 규모도 작지 않다. 기존 하수처리장 부지 안에 고도 정수시설을 확충하는 방식이라면 공사 기간을 줄이고, 지역 간 물 분쟁 가능성도 크게 낮출 수 있다.이미 세계는 하수 재이용을 예외가 아니라 표준으로 받아들이고 있다. 싱가포르는 고도 정수한 뉴워터를 반도체 산업에 활용하고 있고, 대만 역시 재이용수를 핵심 산업용수 체계로 확대하고 있다. 중요한 것은 '공업용수는 반드시 신규 댐에서만 와야 한다'는 낡은 전제를 버리는 일이다. 동복댐 증고와 광주 하수 재이용을 같은 테이블에 올려 경제성, 신속성, 기후 탄력성, 사회적 갈등 비용을 객관적으로 비교해야 한다. 첨단산업이 요구하는 것은 상징적 토목사업이 아니라, 제때 공급되는 물이다.셋째, 중장기적으로 농업용 저수자원을 공업용수와 연계해야 할 상황이 온다면 그 방식은 반드시 상생적이어야 한다. 농민의 생존권을 희생하는 방식으로는 어떤 정책도 지속될 수 없다. 수혜를 받는 대기업이 재원을 출연해 '반도체-농업 상생기금'을 조성하고, 가뭄 시 농민이 자신의 물 이용 권리를 자발적으로 이전하고 정당한 보상을 받는 '물 은행' 제도를 검토할 필요가 있다. 동시에 농촌의 휴경지를 활용한 분산형 인공 연못, 즉 소류지 확충에 기업이 예산과 기술을 투자한다면 농업은 자체 저류 능력을 높이고 산업은 보다 안정적인 수원을 확보할 수 있다. 이것이야말로 지역의 물을 빼앗는 개발이 아니라, 유역 전체의 물 총량과 회복력을 함께 키우는 해법이다.이러한 접근은 글로벌 기업들이 강조하는 '워터 포지티브' 전략과도 맞닿아 있다. 기업이 생산 과정에서 소비한 물보다 더 많은 깨끗한 물을 유역에 돌려주는 것이다. 서남권 첨단산업이 진정한 미래 산업이라면, 공장 안에서만 효율을 높이는 데 그쳐서는 안 된다. 기업은 용수 재이용률을 높이고 오염물질 무방류 시스템에 투자해야 하며, 정부는 공급 확대와 수요 관리, 재이용 정책을 함께 총괄하는 통합 물관리 체계를 서둘러 갖춰야 한다. 물 문제를 주민과 기업, 지역과 산업이 함께 풀어야 할 상생 의제로 전환하지 못한다면, 반도체 경쟁력도 결국 불안정한 기반 위에 설 수밖에 없다.반도체 시대의 물 문제는 댐 하나를 더 짓느냐 마느냐의 단순한 선택이 아니다. 기후위기와 지역 갈등, 산업 경쟁력이라는 세 가지 과제를 동시에 풀어야 하는 복합 방정식이다. 답은 공급 확대의 관성에 머무르는 데 있지 않다. 한정된 물을 얼마나 똑똑하게 순환시키고, 얼마나 공정하게 나누며, 얼마나 지속 가능하게 되돌려놓느냐에 있다. 지금 필요한 것은 더 큰 댐이 아니라 더 정교한 물 순환 체계다. 그 전환이 가능할 때 비로소 대한민국 첨단산업의 미래와 국가 물 안보를 함께 지킬 수 있다.