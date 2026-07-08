우연히 만난 이찬원 팬들, 그들의 대화가 마음에 남은 이유

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큰사진보기 ▲버스정류장우연히 만난 동네 주민 아주머니와의 대화 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲버스 안 풍경이찬원 팬이라는 아주머니들과 함께 탄 버스 안 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 좋아하는 마음은 사람을 모으고, 작은 배려는 처음 만난 사람의 마음에도 오래 남는다는 것을 알았습니다.

지난 4일은 회사 보수교육이 있는 날이었다. 가급적 대중교통을 이용해 달라는 안내를 받고 아침 일찍 집을 나섰다. 버스정류장에 도착하니 다음 버스까지는 15분 정도 남아 있었다. 의자에 앉아 버스를 기다리고 있는데 한 아주머니가 내 옆으로 다가왔다.어깨에 멘 가방을 내려놓더니 작은 가방과 종이가방을 하나씩 바닥에 내려놓았다. 한 사람이 들고 다니기에는 제법 많은 짐이었다."짐이 꽤 많으시네요."내 말에 아주머니는 웃으며 말했다."오랜 시간을 보내려면 잘 먹어야 하거든요."종이가방 안에는 접이식 의자와 응원도구, 간식이 가득 들어 있었다. 자세히 보니 가방에는 가수 이찬원의 얼굴이 프린트 되어 있었다."오늘 울산에서 이찬원 행사가 있거든요."그제야 많은 짐이 이해됐다."그동안 도움도 많이 받고 얻어먹기만 했는데, 오늘은 나도 좀 주고 싶어서 간식을 이것저것 준비하다보니…."버스를 타고 가다가 내려서, 다른 일행들과 만나 차를 타고 울산으로 간다고 했다. 평소에는 남편과 함께 다녔지만 이날은 일이 있어 함께하지 못한다고도 했다. 그때 아주머니가 하늘을 올려다보며 말했다."비가 오면 안 되는데…."잠시 말을 멈췄던 아주머니가 다시 입을 열었다."오늘만 기다린 분들도 많고, 행사를 준비한 분들도 얼마나 마음을 썼겠어요. 비만 안 왔으면 좋겠어요."그 말에 이어 내가 말했다."저도 음악을 많이 좋아해요. 마음에 드는 노래는 몇 번이고 반복해서 듣는 편인데, 한 가수의 공연장을 계속 따라다녀 본 적은 없는 것 같아요. 아주머니를 보니 정말 대단하시네요."아주머니는 웃으며 고개를 저었다."공연만 보러 가는 게 아니에요. 만나면 반가운 사람들이 있거든요. 우리 반장님은 정말 대단하세요."그리고는 반장 이야기를 이어갔다."자기 시간도, 비용도 아끼지 않고 사람들을 위해 쓰세요. 정말 희생이 많으시거든요. 그분을 보면 저는 아무것도 아니에요."잠시 뒤에는 가수 이야기도 들려주었다."공연이 끝나면 얼마나 힘들겠어요. 그런데도 팬들이 원하면 음악도 없이 몇 곡을 더 불러줘요. 그때 우리는 더 감동받아요."이야기를 나누는 사이 또 한 여성이 정류장으로 왔다. 같은 아파트 주민이었다. 그녀도 자연스럽게 우리 옆에 앉았다. 아주머니가 말했다."예전에는 여성 팬들이 많았는데 요즘은 부부끼리 함께 다니는 분들도 많아요."그 말을 듣고 있던 여성이 웃으며 말을 받았다."저도 예전에는 남편이랑 공연을 보러 다녔지요."잠시 말을 멈춘 그녀가 조용히 덧붙였다."사실은 남편을 떠나보낸 지 몇 년 안 됐어요. 요즘은 일을 하러 다니고 있어서 갈 시간도 없고, 혼자 다니기도 뭣해서 저는 그냥 온라인으로만 응원하고 있지요."그리고는 웃으며 말했다."기회가 되면 저도 꼭 가 볼 거에요."버스가 도착했고 우리는 함께 올라탔다. 한참을 달리던 중 뒤쪽에 앉아 있던 그녀가 앞으로 걸어가는 모습이 보였다. 나는 조금 떨어진 자리에 앉아 있어 두 사람의 표정은 보지 못했다. 대신 이런 말이 들렸다."이게 뭔가요?""얼마 안 되지만 음료수라도 사 드세요. 다음에 꼭 다시 만났으면 좋겠네요."짧은 대화였지만 이상하게도 그 말들이 오래 마음에 남았다. 그동안 나는 공연장을 따라다니는 팬들을 그저 열정적인 사람들쯤으로만 생각했다. 하지만 그날 버스정류장에서 내가 만난 사람들은 조금 달랐다. 그들은 같은 가수를 좋아하는 마음으로 서로를 기다렸고, 함께 먹을 간식을 챙겼으며, 보이지 않는 곳에서 애쓰는 사람을 존경했다. 그리고 처음 만난 사람에게도 선뜻 작은 마음을 건넸다.집에 돌아와서도 가장 먼저 떠오른 것은 공연이야기도, 응원봉도 아니었다."얼마 안 되지만 음료수라도 사 드세요."처음 만난 사람에게 건네던 그 한마디였다. 버스 창밖으로 올려다본 하늘이 떠올랐다. 다행히 비는 내리지 않고 있었다.