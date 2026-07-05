이언주, '합성 음란물' 충격으로 입원... "엄정 대응"

큰사진보기 ▲이언주 더불어민주당 최고위원이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 정청래 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이언주 더불어민주당 의원은 온라인에서 자신을 대상으로 한 합성 음란물이 유포된 일과 관련, 2차 가해가 지속되고 있다며 법적 대응을 예고했다. 이 의원은 이 사건으로 충격을 받아 병원에 입원해 치료받는 것으로 알려졌다.이 의원 법률대리를 맡은 '법무법인 오른하늘'은 지난 4일 보도자료를 내고 "이 의원을 상대로 한 합성 음란물과 모욕적 표현이 담긴 게시물에 대해 법적 조치가 진행되고 있음에도 불구하고, 일부 온라인상에서는 해당 게시물을 재게시·공유하거나 이를 인용·확산하는 등 2차 가해 행위가 지속되고 있다"면서 "게시자뿐 아니라 제작·공유·재게시·확산에 가담한 모든 행위에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 책임을 끝까지 물을 것"이라고 밝혔다.앞서 법무법인은 그 하루 전인 지난 3일엔 이 의원을 상대로 한 성적 모욕물과 합성물 등에 대해 이 의원을 대리해 법적 조치에 착수했다고 알린 바 있다. 당시 법무법인은 보도자료에서 "피의자는 최근 이 의원을 대상으로 노골적 성적 모욕과 성폭행을 연상시키는 표현과 함께 음란 이미지에 피해자를 합성한 게시물을 온라인에 제작·게시했다"며 "이는 정치적 의견의 표명이나 풍자의 영역과는 전혀 무관한 행위로, 여성 정치인의 성을 도구화해 인격과 명예를 짓밟고 사회적 평가를 훼손하려는 악의적인 디지털 성폭력"이라고 했다.이 사건으로 이 의원은 현재 입원 치료를 받는 것으로 전해졌다. 이 의원실은 같은 날 공지를 통해 "이 의원은 최근에 게시된 디지털 성폭력 테러물에 대한 심각한 정신적 충격과 스트레스로 인해 병원에 입원하여 치료 중"이라고 알렸다.한편 법무법인은 추가 피해를 막기 위한 제보를 받겠다고도 했다. 법무법인은 "익명성 뒤에 숨어 정치적 비판이나 풍자를 빙자해 이 의원을 향한 모욕이나 디지털 성폭력을 자행하는 정황이 발견되면 이메일로 제보를 부탁한다"며 "가능한 모든 법적 수단을 동원해 끝까지 대응할 것"이라고 전했다.