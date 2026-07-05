"다정동 2027년 마을계획 1순위는 '다정동 생활안심 라이트업'"

큰사진보기 ▲지난 3일 다정동 행복누림터 4층 문화관람실에서 열린 '2026 다정동 주민총회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 다정동주민자치회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲통기타 동아리의 합주 공연 ⓒ 다정동주민자치회 관련사진보기

큰사진보기 ▲하모니카 동아리의 공연 ⓒ 다정동주민자치회 관련사진보기

큰사진보기 ▲화려한 무대의상을 갖춘 벨리댄스팀의 공연. ⓒ 다정동주민자치회 관련사진보기

큰사진보기 ▲파란 모자와 선글라스로 멋을 낸 숟가락 난타팀의 공연 ⓒ 다정동주민자치회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

다정동 주민들이 올해도 마을민주주의의 꽃을 피워냈다.지난 3일 오후 7시부터 9시까지 다정동 행복누림터 4층 문화관람실에서 열린 '2026 다정동 주민총회'는 다정동행정복지센터와 다정동주민자치회(회장 서미애)가 공동으로 기획·운영한 주민 공론의 장이었다. 이번 총회는 2027년도 마을계획사업과 주민제안사업의 우선순위를 주민 스스로 결정하기 위해 마련됐다.이날 행사장에는 조상호 시장, 안신일 시의회의장, 강미애 교육감, 박란희 다정동 지역구 시의원을 비롯한 손인수(새롬동)·유인호(보람동) 시의원, 황승원 주민자치연합회장, 각 읍·면·동 주민자치회장 등 지역 인사들이 대거 참석해 마을 자치에 대한 각별한 관심을 나타냈다. 여기에 다정동 주민들이 자리를 가득 메워 총회의 열기를 더했다.주민자치회 위원인 필자는 이영근 위원과 다정동 주민자치 유니폼을 맞춰 입고 사회를 진행했다. 이날 행사는 주민자치 프로그램인 우쿨렐레팀과 오카리나팀의 식전 공연으로 문을 열었다.본 행사에서는 내빈들의 축사에 이어 지난 한 해 동안의 주민자치회 활동 보고, 2027년도 마을계획사업 및 주민제안사업에 대한 설명이 차례로 진행됐다.이번 총회의 하이라이트는 단연 2027년도 마을계획사업 우선순위 발표였다. 다정동의 안전과 직결된 '다정동 생활안심 라이트업' 사업이 투표율 25.1%로 1순위에 올랐다. 이와 함께 '다정동 청소년 문화활동 활성화 사업'과 '다정다정 물놀이 사업'은 지속 추진 사업으로 선정돼, 주민들이 이미 체감한 사업 효과에 대한 기대를 이어가게 됐다.이어진 주민자치 프로그램 발표회에서는 다채로운 공연이 무대를 수놓았다. 통기타 동아리 회원들이 나란히 앉아 감미로운 합주를 선보였고, 분홍색 유니폼을 맞춰 입은 하모니카 동아리는 정겨운 선율로 객석의 큰 박수를 받았다. 화려한 무대의상을 갖춘 벨리댄스팀은 절도 있는 군무로 큰 호응을 이끌어냈으며, 파란 모자와 선글라스로 멋을 낸 숟가락 난타팀은 흥겨운 댄스와 리듬 공연으로 총회의 대미를 장식했다.이처럼 주민들이 스스로 준비한 공연 무대는 단순한 볼거리를 넘어, 다정동 주민자치 프로그램이 한 해 동안 쌓아온 활동의 결실을 확인하는 자리가 됐다.이번 총회는 지난해에 이어 다정동주민자치회가 안정적으로 행사를 주도하며, 공동체 회복과 성숙한 자치 역량을 다시 한번 대내외에 보여주는 계기가 됐다는 평가를 받았다.한편, 다정동 주민자치회는 행복누림터와 함께 이번 총회 결과를 바탕으로 행정 협의에 본격 돌입해 예산안을 수립한 뒤, 2027년부터 우선순위에 따라 사업을 순차적으로 시행할 계획이다.