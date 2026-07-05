무더위도 막지 못한 주민 참여... 아름동 주민총회·달빛영화제

큰사진보기 ▲아름동 주민총회 참석자들의 단체 기념사진 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲무더위를 피해 시원한 복컴 1층 로비에 모여 장터를 즐기는 아름동 주민들 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아름동 복컴 복도에 마련된 나눔장터에서 한 주민이 아이와 함께 책을 살펴보고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시 아름동 주민자치회(회장 윤석훈)가 지난 4일, 아름동 복합커뮤니티센터 일원에서 '2026 아름동 주민총회 및 달빛영화제'를 개최했다. 주민총회와 마을 축제를 함께 연 이번 행사는 지난 1년간의 주민자치 활동을 돌아보고, 주민들이 직접 선택한 2027년 주민제안사업의 우선순위를 공유하는 자리였다.이날 한여름 더위가 절정에 달하면서 야외에서 진행하기로 했던 프로그램들은 대부분 복컴 실내로 자리를 옮겼다. 바깥에는 팝콘 부스 등 간단한 체험 행사만 운영됐고, 복컴 실내는 하루 종일 주민들의 발길이 이어졌다.오후 3시, 복합커뮤니티센터 3층 다목적강당에서 주민총회가 시작됐다. 이날 총회에는 안신일 세종시의회 의장, 강준현 국회의원, 박병남 아름동 지역구 시의원을 비롯한 강해정, 김재형, 김창연, 노종용, 박범종, 박병남, 윤성규, 이재준, 정연희 시의원, 각 읍·면·동 주민자치회장 등 지역 인사들이 대거 참석해 주민총회 개최를 축하했다.총회에서는 지난 한 해 추진해 온 마을 사업 소개에 이어, 6월 22일부터 27일까지 온·오프라인으로 진행된 '2027년 시행 주민제안사업' 투표 결과가 스크린을 통해 공개됐다. 결과는 개별 발표 없이 전체 순위표 형태로 공개됐으며, 참석한 주민들은 스크린을 바라보며 자신들이 투표한 사업의 순위를 차분히 확인했다.이번 투표는 마을계획단과 주민들이 제안한 마을계획사업 9건, 소규모 주민숙원사업 7건의 우선순위를 정하기 위해 실시됐다. 마을계획사업은 '아름뜰 공원 꽃 힐링로드'(79표)가 1위를 차지했고, '버스킹 쉼계단 그늘막 조성'(77표)이 뒤를 이었다. 소규모 주민숙원사업은 '폭염대비 그늘막 설치'(113표)가 1위를 차지했고, '제천변 주민편의시설 조성 및 유지관리'(99표)가 2위를 차지했다. 우선순위가 확정된 사업들은 예산 확보 절차를 거쳐 순차적으로 추진될 예정이다.총회에 앞서 오후 2시부터는 부대행사가 먼저 축제의 문을 열었다. 더위로 야외 프로그램이 줄어든 대신, 복컴 1층 로비는 '아름나눔장터'를 찾은 주민들로 붐볐다. 옷과 책, 장난감 등을 나누는 손길이 이어졌고, 체험 부스 앞에는 아이들의 줄이 길게 늘어섰다.오후 4시부터는 3층 다목적강당에서 '가족친화 공연·행사'가 이어졌다. 청소년 버스킹 공연과 화려한 버블쇼, 풍선(벌룬)&매직쇼에 아이들의 환호성이 터져 나왔고, 부모들은 휴대전화로 공연 장면을 연신 담았다. 공연 끝자락의 경품 추첨은 분위기를 한껏 끌어올렸다.해가 저물어가는 오후 7시, 축제의 대미는 같은 강당에서 상영된 '달빛정원 영화제'가 장식했다. 기상 상황을 고려해 실내로 옮겨 상영된 애니메이션 '업(UP)'을 함께 관람하며 하루 축제의 마지막 시간을 보냈다.행사를 총괄한 윤석훈 아름동 주민자치회장은 "바쁜 일정과 무더운 날씨 중에도 온·오프라인 투표에 참여해 주시고, 오늘 축제 자리를 빛내주신 아름동 생활주민 모두에게 감사드린다"며 "주민들이 직접 정해주신 2027년 마을 계획 사업들의 우선순위에 따라 선정된 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.주민 참여로 채워진 이번 축제는 아름동 주민자치가 일상에서 어떻게 실천되는지를 보여준 시간이었다. 주민들이 직접 선택한 2027년 마을 사업이 앞으로 아름동의 일상에 어떤 변화를 만들어 갈지 관심이 모아지고 있다.