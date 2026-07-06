지속가능성 공시, 늦출 수 없다

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큰사진보기 ▲5대 금융지주회사 금융배출량 추이 (2023∼2025년)각 그룹에서 발표한 지속가능경영보고서에 기초해 작성 ⓒ 문진수 관련사진보기

큰사진보기 ▲5대 금융지주회사 온실가스 배출량 (2025년)각 그룹에서 발표한 지속가능경영보고서에 기초해 작성 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

지난 2월 25일, 금융위원회는 '지속가능성(ESG) 공시 제도화 방안'을 공개했다. 여러 이해당사자의 의견을 수렴해 작성된 로드맵으로, 공시 시기와 대상, 범위 등 핵심 내용을 담고 있다. 지속가능성 공시는 이재명 정부의 국정과제 중 하나다.지속가능성 공시란 기업의 환경, 사회, 지배구조(ESG)와 관련된 비재무적 정보를 외부에 공개하는 것을 말한다. 로드맵 발표 후, 환경단체와 국민연금의 비판이 이어졌다. 기대에 미달하는 반쪽짜리 계획이라는 것이다.국민연금은 금융위 방안의 문제점을 적시한 공식 의견서를 제출하고 수정을 강력히 요구하고 있다. 이례적인 충돌이다. 이대로라면 시민사회와 투자자들의 신뢰를 얻기 힘들 것이라고 주장하는 이들이 많다.핵심 논점은 4가지다.① 공시 시기와 대상이 후퇴했고 ② 공시 내용이 부실하며 ③ 공시 방법이 잘못되었고 ④ 검증 절차가 생략됐다는 것이다.① 금융위는 연결자산총액 30조 원 이상은 2028년부터, 10조 원 이상은 2029년부터 단계적으로 공시를 의무화할 계획이라고 밝혔다. 정부는 지난 2021년에 '자산 2조 원 이상의 코스피 상장사를 대상으로 2025년부터 공시를 의무화하겠다'고 선언한 바 있다.공시 시기는 3년 늦춰졌고, 공시 대상은 대폭 줄어든 셈이다. 연결자산 30조 원 이상의 회사는 58개에 불과하다. 이 기업들은 이미 자발적으로 지속가능경영보고서를 작성, 공개하고 있다. 정책이 거꾸로 가고 있다고 비판받는 이유다.② 금융위는 스코프3(가치사슬 전반 배출량) 공시를 3년 유예하겠다고 밝히고 있다. 온실가스 측정, 산출의 어려움이 있으니 2031년부터 공시하겠다는 것이다. 해외 사례를 참조했다는 부연 설명이 붙어있다.하지만 국제지속가능성위원회(ISSB)는 1년 유예를 제안하고 있고, 일본과 호주 등 많은 나라들도 이 기준을 따르려 하고 있다. 스코프3는 전체 온실가스 배출의 최소 7할 이상을 차지하는 핵심 영역이다.③ 금융위는 과징금이나 형사처벌 대상이 될 수 있는 법정 공시를 바로 도입하기보다 일정 기간 '거래소 공시'로 운영한 후, 법정 공시로 전환한다는 입장이다. 거래소 공시는 한국거래소와 상장회사가 맺은 자치 규정으로, 강제력이 없다.따라서 허위, 부실 공시를 해도 법적 책임을 물을 수 없다. 규정 위반 시, 벌점을 부과하는 솜방망이 처벌에 그칠 뿐이다. 이런 조건에서 기업들의 성실 공시를 기대하긴 어렵다. 그린워싱(Green Washing) 즉 위장환경주의가 난립할 가능성이 크다.④ 금융위는 공시 내용의 신뢰성 확보를 위해서는 제3자 인증이 필요하지만, 도입 초기에는 자율적으로 인증을 받도록 하고 추후 단계적으로 의무화하겠다고 밝히고 있다.신뢰할 수 있는 기관으로부터 인증받지 않은 정보를 액면 그대로 믿을 시민과 투자자는 없다. 그럼에도 정부는 제3자 인증 의무화를 언제, 어떻게 시행할 것인가에 대한 청사진을 제시하지 않고 있다.종합적으로 볼 때, 금번 금융위의 '지속가능성 공시 방안'은 공시 주체인 기업들의 손을 들어주었다는 평가가 지배적이다. 금융위는 추가 의견 수렴을 거친 후 4월에 안을 확정하겠다고 했지만, 아직껏 최종안은 공개되지 않고 있다.수년 전부터 지속가능경영보고서를 작성, 공개하고 있는 금융회사들은 ESG를 어떻게 실천하고 있을까. 아래 표는 2023∼2025년간 우리나라 5대 금융지주회사의 '금융배출량'을 표시한 것이다.금융배출량(financed emissions)이란 금융회사가 대출이나 투자를 통해 간접적으로 유발하는 온실가스 배출량을 말한다. 금융위가 3년을 유예하기로 정한 금융회사의 '스코프3'다.내용을 살펴보자.2025년 한 해 동안 5대 금융지주가 간접적으로 배출한 온실가스 총량은 2억 3천만 톤(t)을 넘어선다. 환경부 산하 온실가스종합정보센터가 잠정 집계한 2024년 기준 우리나라 전체 온실가스 배출량은 약 6억 9천만 톤(t)이다.5개 금융회사 집단이 대출이나 투자를 통해 우리나라 전체 온실가스 배출량의 3분의 1(33.3%)을 유발했다는 뜻이다. 금융이 환경에 미치는 영향이 얼마나 큰지 알 수 있다.그룹별로 보면, 신한금융과 NH농협의 배출량은 전년보다 줄었고 하나금융, 우리금융, KB금융은 늘어난 것을 알 수 있다. 금융배출량이 늘었다는 건 지구 환경을 해치는 사업에 빌려준 돈이 증가했다는 뜻이다.금융 배출량이 가장 많이 줄어든 그룹은 NH농협이다. 전년 대비 약 590만 톤(t)이 감소했는데, ESG경영보고서에는 어떤 방법을 통해 성과를 달성했는지가 명확히 언급되어 있지 않았다.금융배출량과 함께 살펴봐야 하는 척도가 '집약도'다. 금융배출량이 온실가스 배출총량이라면, 배출집약도(emission intensity)는 단위(금액)당 배출량을 말한다. 은행이 기업에 제공한 대출금(신용잔액) 대비 온실가스 배출량이라고 보면 된다.온실가스 배출량이 큰 기업에 자금을 제공하면 집약도가 오르지만, 배출량이 적은 기업에 대출을 늘리면 집약도는 내려간다. 우리금융을 제외한 나머지 4개 그룹은 전년 대비 집약도가 내려간 것으로 확인된다.직전 3년의 흐름만 놓고 보면, 2억 3천만 톤(t) 수준에서 금융배출량이 횡보하고 있음을 알 수 있다. 현재 추세로 볼 때, 배출량을 획기적으로 감축하지 않으면 2050년에 탄소 배출 '0'에 도달하기는 어려울 것으로 보인다.5대 금융지주사의 금융배출량 추이를 통해 배울 수 있는 교훈은 두 가지다.하나는, 지속가능성 공시제도를 서둘러 제도화하지 않으면 은행의 온실가스 배출량을 줄이기 어렵다는 점이다.지속가능성 공시가 의무화되면 은행은 평가 등급이 '우수한' 기업에 자금을 제공할 유인을 갖는다. 등급이 '불량한' 기업에 돈을 빌려주면 기업가치 하락 등 기후 위험에 노출되어 대출금을 회수하지 못할 가능성이 커지기 때문이다.나아가 기후 위기에 역행하는 은행이라는 부정적 인식이 확산하면 고객이 이탈하고 자본 조달 비용이 증가하게 된다. 이렇듯 지속가능성 공시가 은행의 금융배출량을 줄이는 '지렛대' 역할을 하게 된다. 금융배출량의 감소는 국가 차원의 온실가스 배출량 감소를 의미한다.다른 하나는, 스코프3의 중요성이다.아래 표는 2025년 기준, 5대 금융지주회사의 온실가스 배출량을 나타낸 것이다. 스코프1(0.02%), 스코프2(0.17%)에 비해 스코프3의 비율(99.8%)이 압도적으로 높다는 사실을 알 수 있다.금융회사는 업의 특성상, 조직 안에서 발생하는 배출량(스코프1, 2)에 비해 조직 밖에서 발생하는 배출량(스코프3)이 차지하는 비중이 높다. 업종별로 차이가 있으나 스코프3 비율은 70∼90%를 차지하는 걸로 알려져 있다.배출량 측정 및 산출의 어려움을 이유로 스코프3의 공시를 유예하는 건 기후 위험의 엄중함과 시급성을 방기(放棄)한 것과 같다고 말하는 이유다. 스코프3가 빠진 공시는 '팥소 없는 찐빵이나 진배없다'는 이야기다.금융위의 '지속가능성 공시 로드맵'은 시민사회, 전문가, 연기금, 학계, 정치권 등으로부터 전방위적인 비판을 받고 있다. 정부는 수정안을 만드느라 분주하고 국회에서는 법정 공시를 의무화하는 법안이 잇달아 제출되고 있다.시민들은 묻는다. '집에 불이 났는데, 식구들이 나설 형편이 안 되니 천천히 끄자고 하면 결과가 어찌 되겠는가'라고.