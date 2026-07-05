오세훈 "한동훈·이준석 등과 힘 합쳐야"... '차기 대선' 언급도

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장과 한동훈 무소속 의원이 16일 서울 영등포구 여의도 CCMM빌딩에서 열린 2026 국민공공정책포럼에 참석해 인사하고 있다. ⓒ 국민일보 제공 관련사진보기

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오세훈 서울특별시장이 6.3 지방선거에서의 승리를 "보수 진영에 시민의 기대가 여전히 존재한다는 점을 보여준 결과"라고 규정하고 차기 대선 출마를 시사했다. 그는 윤석열 지지 세력부터 한동훈 무소속 의원, 이준석 개혁신당 대표 등과의 연대가 필요하다고 강조하기도 했다.오 시장은 4일 일본 <요미우리신문> 인터뷰에서 서울시장 당선과 관련된 질문에 "이번 승리는 윤석열 전 대통령의 2024년 12월 계엄령 선포 이후 어려운 상황에 놓여 있던 보수 진영에 대해 시민들의 기대가 여전히 존재한다는 점을 보여준 결과"라고 답했다.이어 "윤 전 대통령이 계엄령 선포라는 잘못된 정치적 판단을 내렸고 그 결과 보수 진영 전체를 위기에 빠뜨렸지만 국민이 보수 자체를 부정하고 있는 것은 아니다"라면서 "실제 성과를 통해 국민 삶의 질을 지속적으로 높일 수 있는 능력을 보여준다면 보수는 다시 국민에게 희망을 주는 존재가 될 수 있다"고 했다.한동훈 무소속 의원, 이준석 개혁신당 대표 등과의 연대를 시사한 오 시장은 "정치적 가치관과 방향성을 공유하는 분들과는 힘을 합쳐야 한다"라며 "지금 이름이 언급된 분들(한동훈, 이준석)을 비롯해 서울시장 선거에서 지원해 준 유승민 전 국민의힘 원내대표와 안철수 의원 등도 비슷한 생각을 가진 분들"이라고 했다.오 시장은 '윤 전 대통령을 지지하는 세력과의 관계는 유지해야 한다는 뜻인가?'라는 질문에는 "관계는 유지해야 한다"라며 "결별해야 할 대상은 윤 전 대통령의 잘못된 정치적 판단"이라고 답했다.2030년 열릴 대통령 선거 출마 가능성도 시사했다. 그는 "2006년 서울시장에 처음 당선됐을 때부터 대통령 후보 중 한 명으로 거론돼 왔다. 가능성은 항상 있다"라면서도 "그러나 그것은 그때(2030년)의 정치 상황에 달려 있다. 지금 가장 중요한 것은 5기 시장에 걸맞은 성과를 내는 것"이라고 답했다.대선을 위한 당내 기반과 관련된 질문엔 "시정 성과가 당의 미래에 크게 기여하는 것이라고 평가받게 되면 자연스럽게 당내 지지 그룹은 형성되는 법"이라고 했다.