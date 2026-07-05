차가운 철현에 스민 남도의 온기, 철가야금산조

큰사진보기 ▲서은영 가야금 독주회 이태백류 철가야금산조 전바탕서은영 가야금 독주회 이태백류 철가야금산조 전바탕 ⓒ 장혜정 관련사진보기

무대 위에 두 대의 철가야금 악기가 놓여 있었다. 하나는 연주를 위한 것이고, 다른 하나는 혹시 모를 현의 끊어짐을 대비한 것이다. 이 낯설어 보이는 풍경이 이날 공연의 성격을 정직하게 말해주고 있었다. 철가야금으로 산조 전바탕을 타는 일은 아직 무대 위의 한 시간을 온전히 장담할 수 없는 도전이라는 것.지난 6월 30일 국립국악원 우면당에서 열린 서은영 가야금 독주회 <철가락 — 이태백류 철가야금산조 전바탕>는 바로 그 예측 불가능성 속에서 남도의 선율 가락을 철가야금 산조로 만나 볼 수 있는 시간이었다. 짧은 발췌나 시연이 아니라 다스름부터 세마치까지, 약 60분에 이르는 긴 호흡을 아직 널리 보급되었다고 말하기 어려운 악기 위에 얹는 일. 공연명 그대로 이것은 '공력(功力)'의 무대였다.철가야금은 일반 관객은 물론 국악 애호가에게도 낯선 것이다. 가야금은 천오백 년 가까이 명주실의 탄력과 오동나무 울림통의 부드러운 공명 위에서 자라온 악기이며, 농현과 시김새라는 남도 음악어법 전체가 이 명주실의 물성 위에 세워져 있기 때문이다.철가야금은 그 몸체 위에 금속현을 얹음으로써 전혀 다른 울림의 지평을 열었다. 그 탄생은 일제강점기와 해방 전후, 가야금이 무용 반주 음악에서 큰 몫을 하던 시기로 거슬러 올라간다. 극장 무대의 크기, 춤의 움직임, 더 큰 음량과 긴 여음에 대한 요구 속에서 명주실 대신 금속현을 얹은 철가야금이 만들어졌다. 철가야금 초기 발전과 무대 활용법 정착에는 근대 음악극과 신무용의 반주 음악을 이끈 박성옥의 공이 컸다. 해방 이후 신무용 세대는 철가야금으로 연주한 산조춤 음악과 함께 무대에 올랐다.그러니 철가야금은 단순히 "가야금의 줄을 바꾼 악기"가 아니다. 근대 한국 공연예술의 감각 변화가 낳은 악기이며, 음악이 춤과 극장을 만나며 스스로 몸을 바꾼 흔적이다. 이후 철가야금 음악은 무용음악과 산조춤의 영역에서 쓰임을 얻었고, 박성옥의 철가야금산조를 거쳐 김영재의 철가야금산조춤 음악 등으로 이어지며 점차 독립적인 산조 어법으로 확장되어 왔다. 그리고 이를 다시 본류의 물음 앞으로 끌고 온 이가 이태백이다.그는 오랜 시간 철가야금을 연구하며 이 악기에 다름 아닌 산조 전바탕을 입혔다. 산조란 한 악기가 낼 수 있는 표현의 극한을 남도 가락의 어법으로 조직한 음악이다. 철가야금으로 산조 한바탕을 짠다는 것은, 이 악기가 음색의 신기함을 넘어 우리 음악의 가장 깊은 문법을 감당할 수 있는가를 묻는 일이다. 이태백류 철가야금산조는 그 물음에 대한 대답이며, 서은영의 이번 무대는 그 대답을 다른 연주자로서 다시 검증하는 자리였다.명주실이 아니라 금속현을 상대한다는 것은, 연주자가 이미 알고 있던 가야금의 물성을 다시 낯설게 만나는 일이다. 같은 산조의 어법을 연주하더라도 줄의 장력, 손끝에 돌아오는 저항, 농현의 폭, 음이 꺾이는 각도가 모두 달라진다. 12현 산조가야금과 25현 가야금이 줄의 긴장과 음역, 연주 근육의 쓰임에서 서로 다른 감각을 요구하듯, 철가야금은 가야금이라는 이름 아래에 있으면서도 별도의 신체 문법을 요구한다.기타의 역사가 좋은 사례가 된다. 나일론현의 클래식기타와 강철현의 통기타는 같은 뿌리에서 갈라졌으나, 수 세기의 변천을 거치며 전혀 다른 음악을 담는 그릇으로 고착되었다. 클래식기타가 한 음 한 음을 대위적으로 직조하는 음악을 키웠다면, 통기타는 코드 스트로크의 반주 어법을 자기 것으로 삼았다. 줄의 물성이 결국 음악의 형태를 결정한 것이다. 철가야금 역시 언젠가는 명주실 가야금의 레퍼토리를 '재현'하는 단계를 지나, 철현이라는 물성만이 빚어낼 수 있는 고유한 음악의 원형을 찾아가게 되지 않을까. 이날의 연주는 그 갈림길의 풍경을 미리 보여주는 자리이기도 했다.첫 소리는 낯설었다. 그 울림에는 우리가 익히 아는 산조가야금의 둥글고 포근한 음색보다, 중앙아시아 현악기를 연상시킬정도로 낯설고 이색적이었다. 그러나 그 낯섦은 곧 흥미로운 가능성으로 바뀌었다. 그러나 그 낯섦은 곧 흥미로운 가능성으로 바뀌었다. 금속현은 음의 윤곽을 또렷하게 세우고, 여음을 길게 남기며, 때로는 가락을 더 선명한 질감을 드러냈다. 문제는 그 선명함이 남도음악의 눅진한 시김새와 만날 때 어떻게 따뜻한 마음의 표현을 드러낼 수 있는지에 달려 있었다.서은영의 연주는 쇳소리의 특이함을 앞세워 관객의 귀를 놀라게 하기보다, 금속성 울림 속에 남도 선율의 호흡을 어떻게 스며들게 할 것인지에 집중했다. 진양조의 느린 호흡에서는 소리가 쉽게 식지 않도록 한 음을 깊이 눌러 붙들었고, 중모리 이후 장단이 움직이기 시작하자 철현 특유의 직선적인 발음이 가락의 윤곽을 또렷하게 밝혔다. 굿거리와 엇모리를 지나 자진모리, 휘모리로 갈수록 금속현은 선율을 날카롭게 밀어 올렸지만, 서은영은 그 날카로움이 거칠어지지 않도록 장단의 숨을 조절했고, 세마치에 이르러 긴 호흡의 선을 끝까지 매듭지었다.전바탕 연주는 발췌 연주와 다르다. 어느 한 대목의 매력만으로는 설득할 수 없다. 느린 장단에서 빠른 장단으로 넘어가는 구조, 장단마다 달라지는 성음의 밀도, 한 유파가 지닌 호흡의 긴 선을 끝까지 끌고 가야 한다. 이 점에서 이날 무대는 연주자의 체력보다 더 깊은 차원의 집중력을 요구했다.서은영의 <공력> 시리즈가 의미 있는 것은 그가 늘 잘 알려진 산조의 바깥, 혹은 상대적으로 덜 조명된 남도 가락의 안쪽을 오래 들여다보아 왔다는 점이다. 그는 신관용류, 한숙구류, 김죽파류 등 여러 유파의 산조를 무대와 음반, 나아가 악보 정리로까지 새겨 온 연주자다. 그 과정은 단순한 유파 수집이 아니라, 산조가 지닌 지역성과 스승에게서 전해받은 성음, 장단 운용의 차이, 시김새의 결을 하나하나 체화하는 과정이었다. 이번 철가야금산조 전바탕 역시 그 연장선 위에 놓인다. 대중적 친숙함보다 음악적 필연성을 택한 무대였고, 그래서 더 서은영다운 선택이었다.﻿공연 브로슈어에 실린 연주자의 말 한 대목이 기억에 남는다. "차가운 철현의 울림 속에서도 따뜻한 성음이 살아난다는 점이었습니다. 한 음 한 음에 담긴 호흡과 온기, 그리고 그 안에 깃든 마음을 어떻게 전할 것인가 하는 고민이 이번 무대의 중심에 있습니다."이 문장은 이날 공연 전체의 주제문이라 해도 좋다. 금속은 차갑다. 그러나 성음은 재료가 아니라 호흡에서 나온다. 철가야금산조의 성패는 결국 강철이라는 물성으로 가락에 깃든 마음을 어떻게 전할 수 있는가에 달려 있다.오늘의 철가야금은 두 갈래 위에 서 있다. 하나는 무용음악과 산조·산조춤의 맥락에서 이어져 온 재현과 계승의 길이고, 다른 하나는 이 악기만의 어법을 찾는 실험의 길이다. 금속성 울림, 긴 여음, 또렷한 발음이라는 철가야금 고유의 음향 자원은 새로운 창작음악과 실내악, 타악과의 결합, 현대무용 음악, 나아가 전자음향과의 연결에서도 매력적인 가능성을 지닌다. 다만 그 방향은 단순한 '퓨전'이 아니라, 철가야금 고유의 장력과 성음을 이해한 작곡·주법·악기 제작의 축적 위에서 열려야 한다. 통기타가 클래식기타의 그림자에서 벗어나 자기 음악을 세웠듯, 철가야금도 언젠가 재현의 단계를 졸업하고 '철가야금이어야만 하는 음악'을 갖게 될 것이다.다만 그 미래는 저절로 오지 않는다. 악기는 연주되어야 살고, 음악은 무대에 올라야 역사가 된다. 만일의 사태를 위해 예비 악기까지 준비해 무대에 오르는 연주자, 검증되지 않은 길 위에 한 시간의 전바탕을 거는 담력, 그리고 차가운 현 위에 온기를 얹으려는 고집. 철가야금의 내일은 바로 이런 공력들이 쌓여 만들어질 것이다.그런 점에서 이날 공연은 완성된 답이라기보다 중요한 출발점이었다. 서은영은 철가야금을 전통 가야금의 대체물로 다루지 않았다. 오히려 "비슷하지만 전혀 다른 악기"로 대면했다. 그 태도가 공연의 품격을 만들었다. <공력 Ⅴ>는 철가야금이 아직 대중적이지 않다는 사실을 약점으로 삼지 않았다. 오히려 그 낯섦을 통해, 우리가 산조를 얼마나 익숙한 음색 안에서만 들어왔는지를 되물었다. 철현은 차가웠지만, 그 안에서 피어난 소리는 차갑지 않았다. 그 소리에는 오랜 수련의 온기, 한 음을 허투루 보내지 않으려는 마음, 그리고 아직 충분히 말해지지 않은 철가야금의 미래가 함께 담겨 있었다.