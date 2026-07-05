미국에서 온 가족들이 한국 오자마자 찾아간 곳

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"환전하는데, 예전보다 원화를 더 많이 줬다."

큰사진보기 ▲한국에서 쇼핑을 즐긴 가족들. ⓒ marcusloke on Unsplash 관련사진보기

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한 달 일정표를 짤 때만 해도 쇼핑은 계획에 없었다.미국에 사는 가족들의 한국 입국을 앞두고 계획을 세운 건 명소와 축제 목록 뿐이었다. 그런데 한국에 입국 하자마자, 가족들이 먼저 찾아간 곳은 쇼핑 센터였다.짐을 풀면서 어머님이 하신 말씀이다. 틀린 말이 아니다. 실제로 현재 원달러 환율은 1500원대를 오가며 최저 수준의 원화 가치를 기록하고 있다. 한국에 온 가족들을 데리고 코엑스에 갔을 때였다. 시원한 에어컨 바람 아래 화려한 브랜드 매장들이 줄지어 있었다. 다들 즐거워 했다.홍대, 명동 거리에서는 더욱 신났다. 골목 특유의 분위기, 다닥다닥 붙어 있는 작은 옷가게들 앞에서 가족들의 표정은 완전히 바뀌었다. 정신없이 옷을 고르고, 사이즈를 재보고, 흥정 아닌 흥정을 하면서 웃었다. 미국 쇼핑몰에서는 볼 수 없는 풍경이기 때문이다. 결국 캐리어에 눌러 담아갈 옷들이 가득 늘어났다.어머님은 동대문도 여러 번 찾았다. 미국에서는 한국인 체형에 맞는 옷을 찾기가 쉽지 않고, 무엇보다 한국 원단이 제일 좋다는 것이었다. 젊은 세대들이 스타일 때문에 홍대를 찾았다면, 어머님은 실용과 품질 때문에 동대문을 찾은 것이다. 이유는 달랐지만, 결국 온 가족이 저마다의 이유로 쇼핑을 즐긴 셈이다.이게 우리 가족만의 유별난 취향이 아니라는 걸 알게 된 건, 뉴스를 보면서였다. 문화체육관광부에 따르면, 올해 한국을 찾은 외국인 관광객은 처음으로 연간 1000만 명을 넘어섰다고 한다. 가족들이 홍대 골목에서 흘린 땀과, 명동에서 마주친 외국인 인파는 이렇게 숫자로도 정확히 겹치고 있었다.명소 여행과 쇼핑 여행, 어느 쪽이 더 좋았느냐고 묻는다면 우열을 가릴 수 없다. 명소·축제는 정해진 만큼만 쓰면 되는 편안함이 있었고, 쇼핑은 예측할 수 없는 즐거움이 있었기 때문이다. 지난 4일 일정 상 미국으로 먼저 귀국한 가족은 지퍼가 잘 잠기지 않는 여행 가방을 가리키며 "원화가 싸다"는 핑계를 댔다. 아직 한국에 남아 있는 가족은 다음 주 종로 쇼핑을 계획 중이다.